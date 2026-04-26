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Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger schauen in die Kamera. Über dem Foto liegt der Schriftzug "Reingehen - Die Geschichten der Woche"

Wochentaz-Podcast 40 Jahre nach dem Super-GAU

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Was wurde aus den Kindern von Tschornobyl, die aus verstrahlten Gebieten ins Ausland verschickt wurden? Und ist Atomkraft wirklich klimafreundlich?

Sophie Fichtner
Stefan Hunglinger
Jens Uthoff
Jonas Waack
von Sophie Fichtner, Stefan Hunglinger, Jens Uthoff und Jonas Waack

In dieser ersten live Folge von Reingehen, die auf dem taz lab aufgezeichnet wurde, sprechen Stefan Hunglinger und Sophie Fichtner gemeinsam über den 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Tschornobyl. Gesellschaftsredakteur Jens Uthoff berichtet von seiner Recherche über die Kinder von Tschornobyl, die aus den verstrahlten Gebieten nach ganz Europa verschickt wurden. Was hat dieser interkulturelle Austausch auch heute noch für Folgen?

Außerdem ist Klimaredakteur Jonas Waack zu Gast und beantwortet Fragen rund um die aktuelle Atompolitik. Was sollen Forderungen von Jens Spahn und Markus Söder wieder in die Atomkraft einzusteigen? Und was sind mini AKWs?

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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Themen #wochentaz #Podcast „Reingehen“ #Atomkraft #40 Jahre Tschornobyl
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