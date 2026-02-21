piwik no script img
Wochentaz-Podcast 1.461 Tage Krieg

Seit vier Jahren halten die Ukrainer dem russischen Angriffskrieg stand, auch wegen ihrer Resilienz. Und: China will ein globales Stromnetz bauen.

Sophie Fichtner
Anastasia Rodi
Jonas Waack
von Sophie Fichtner, Anastasia Rodi und Jonas Waack

Vor vier Jahren, am 24. Februar 2022, hat die russische Invasion in der ganzen Ukraine begonnen. Wie halten die Ukrai­ne­r:in­nen durch? Sophie Fichtner spricht mit der ukrainischen Journalistin und Autorin Anastasia Rodi über die Resilienz der Ukrainer:innen.

Außerdem erzählt Klima-Redaktuer Jonas Waack von der Vision Chinas ein globales Stromnetz zu bauen. Eine Idee, die gut für den Klimaschutz wäre, aber internationale Konflikte auslösen könnte. Was steckt dahinter?

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.

Themen #Krieg in der Ukraine #Russland #China #Erneuerbare Energien #Podcast „Reingehen“ #Stromnetz #wochentaz
