Wochentaz-Podcast 1.461 Tage Krieg

Vor vier Jahren, am 24. Februar 2022, hat die russische Invasion in der ganzen Ukraine begonnen. Wie halten die Ukrai­ne­r:in­nen durch? Sophie Fichtner spricht mit der ukrainischen Journalistin und Autorin Anastasia Rodi über die Resilienz der Ukrainer:innen.

Außerdem erzählt Klima-Redaktuer Jonas Waack von der Vision Chinas ein globales Stromnetz zu bauen. Eine Idee, die gut für den Klimaschutz wäre, aber internationale Konflikte auslösen könnte. Was steckt dahinter?

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.