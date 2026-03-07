Wochentaz-Podcast Solidarität als Waffe

Zum feministischen Kampftag am 8. März erscheint eine besondere Ausgabe der wochentaz, die feministaz. Auf 52 Seiten geht es um feministische Solidarität. In „Reingehen“ spricht Sophie Fichtner mit Manuela Heim über das Konzept der Ausgabe. Denn in der feministaz werden solidarische Frauen auf der ganzen Welt miteinander vernetzt.

In der Ausgabe geht es auch um die verschiedenen Facetten von Solidarität. Lilly Schröder erzählt von ihrem Körper, mit dem sie 10 Jahre lang unsolidarisch war. Heute schreibt sie Liebesbriefe an ihren Bauch.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.