Die Konfrontation zwischen dem nationalkonservativen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki und der liberalen Regierung fordert ihren Tribut. Er verunsichere Anleger sowie Investoren und könnte die öffentlichen Finanzen weiter belasten, schreiben die Analysten der Londoner Investmentgesellschaft Capital Economics. Die Ratingagentur Moody’s stufte Polen von A2 auf A3 herab – die niedrigste Einstufung seit 2002 und die erste Herabstufung seit über zwei Jahrzehnten. Grund seien die „Erwartungen hinsichtlich einer anhaltenden Verschlechterung der finanzpolitischen Stärke Polens“. Hohe Haushaltsdefizite hätten zu einem erheblichen Anstieg der Staatsverschuldung geführt.

„Polens öffentliche Finanzen sind heute schwächer, und die derzeitige institutionelle Pattsituation birgt die Gefahr, dass die Versuche von Ministerpräsident Tusk, eine Haushaltsreform durchzusetzen, direkt behindert werden. Institutionelle und fiskalische Risiken verstärken sich daher gegenseitig“, so Capital Economics.

Seit Nawrocki Anfang November begann, die Wahl neuer Verfassungsrichter durch das Parlament zu blockieren durch Nicht-Vereidigung der Gewählten, eskaliert der Streit. Mittlerweile hat sich der Machtkampf zwischen Nawrocki und der rechtspopulistischen PiS-Partei auf der einen und der Regierung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk auf der anderen Seite auf neu zu besetzende Posten in der polnischen Zentralbank ausgeweitet. Ein fortdauernder Konflikt würde das institutionelle Risiko erhöhen und Polens Kreditwürdigkeit beeinträchtigen, heißt es in einem neuen Report der größten polnischen teilstaatlichen Bank PKO BP.

Der Staatspräsident blockiert nun auch Gesetzesvorhaben, die Steuer auf Alkohol sowie für Großunternehmen von 19 auf 22 Prozent zu erhöhen. Damit will Tusk das Haushaltsdefizit des bisherigen Musterschülers der EU-Osterweiterung reduzieren. Das beträgt laut der EU-Kommission 7,1 Prozent und ist damit deutlich höher als die von der EU im Rahmen der sogenannten Maastricht-Regeln erlaubten 3 Prozent. Die Staatsverschuldung sieht Brüssel auf 73,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen und damit über das „erlaubte“ Maß von 60 Prozent hinaus.

Złoty auf niedrigstem Stand seit drei Jahren

„Die Haushaltslage Polens gibt weiterhin Anlass zur Sorge. Trotz des starken Wirtschaftswachstums (3,5 Prozent) weist das Land das zweithöchste Haushaltsdefizit in der EU auf“, warnt die Osteuropaförderbank EBRD. Die Landeswährung Złoty hat seit Jahresbeginn nachgegeben. Ein Euro kostet mittlerweile 4,46 Złoty. Damit befindet sich die Währung auf dem niedrigsten Stand seit drei Jahren. Gleichzeitig erwartet die EU einen deutlichen Anstieg der Inflation an der Weichsel auf 4,4 Prozent im kommenden Jahr – 1,5 Prozentpunkte mehr als in ihrer Frühjahrsprognose.

Nawrocki hat seit seinem Amtsantritt im August 2025 einen Gesetzentwurf nach dem anderen mit seinem Veto blockiert und seine Amtszeit läuft noch bis 2030. So würde auch eine Wiederwahl Tusks im Herbst kommenden Jahres belastet. Umfragen sehen derzeit aber einen leichten Vorsprung für rechte Parteien in Polen.

Eine rechtsgerichtete Koalition könnte sich wegen der Divergenzen der beteiligten Parteien als instabil erweisen und wenig Spielraum für Einigungen über schmerzhafte Haushaltskürzungen schaffen, so Capital Economics. Ein möglicher Versuch, Tusks Justizreform rückgängig zu machen, könne einen erneuten Streit um die Rechtsstaatlichkeit mit Brüssel auslösen. Bei dem letzten Konflikt dieser Art hat die EU Finanzmittel in Milliardenhöhe zurückgehalten, um Druck auf die damalige PiS-Regierung zu machen. Weder die institutionellen noch die fiskalischen Risiken dürften nach der Wahl verschwinden, so das Fazit des Londoner Beratungsunternehmens.