Langsam schreitet Boris Pistorius durch das Lagertor von Auschwitz. Neben ihm läuft der stellvertretende Gedenkstättenleiter. Mit der monotonen Stimme des Museumsführers führt er den deutschen Verteidigungsminister an diesem Donnerstag über das Gelände. Er zeigt auf die Baracken aus rotem Backstein: Hier waren die ersten polnischen und sowjetischen Gefangenen untergebracht. Dann zeigt er auf ein Gebäude, in dem Kinderschuhe, Koffer, Brillen der Ermordeten ausgestellt sind. Eigentlich soll Pistorius jetzt weitergehen, ein Besuch der Baracke ist nicht geplant. „Das würd’ ich gern sehen“, sagt Pistorius zu dem Museumsleiter und dreht sich zu seinen Mitarbeitern um. „Wir haben doch Zeit, oder?“

Es ist lange her, dass ein deutscher Verteidigungsminister öffentlichkeitswirksam Auschwitz besuchte. 1999 war das, als die Währung in Deutschland noch D-Mark hieß und der Minister Rudolf Scharping. Scharping war der Erste, der mit einer Delegation deutscher Soldaten nach Auschwitz reiste. In Zeitungsberichten kann man nachlesen, wie ein junger deutscher Soldat des Panzerbataillons 393 aus Thüringen den Tag erlebte. Dass die alten Menschen „komisch geguckt“ hätten, als sie die deutschen Uniformen in Auschwitz sahen.

Heute, 27 Jahre später, fallen die deutschen Soldaten, die in Begleitung von Pistorius hier sind, kaum einem Besucher auf. Auf den Stufen vor den Baracken sitzen Jugendgruppen, die die Gedenkstätte besuchen. Viele sind aus Israel. Ein paar Meter weiter, an der Todeswand, erschossen SS-Soldaten tausende Gefangene. Pistorius legt hier einen Blumenkranz ab und streicht die schwarz-rot-goldene Schärpe glatt. „Hast du gesehen? Das ist der deutsche Verteidigungsminister“, sagt eine israelische Schülerin zu ihren Freundinnen. Sie runzeln kurz die Stirn, dann laufen sie weiter.

Während Pistorius nach Auschwitz gereist ist, trifft sich in Berlin die Koalition der Willigen, um über die Unterstützung der Ukraine zu verhandeln. Auch das verbindet Pistorius’ Besuch in Auschwitz mit dem seines Vorgängers Scharping: Sie reisen an den Ort des deutschen Verbrechens, während in Europa ein Krieg geführt wird.

Keine rhetorische Verbindung zur Ukraine

Scharping nutzte seine Reise, um den Einsatz deutscher Soldaten im Ausland zu rechtfertigen. Ähnlich wie der damalige Außenminister Joschka Fischer („Ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, sondern auch: Nie wieder Auschwitz“) sagte Scharping über die Verpflichtung aus der deutschen Geschichte: „Wo die Menschenwürde mit Füßen getreten wird, da dürfen wir nicht schweigen. Darum ist die Bundeswehr in Bosnien, und darum wird sie wohl auch in das Kosovo gehen.“ Einen guten Monat später begann der Krieg der Nato gegen Serbien. Scharping und Fischer wurde vorgeworfen, die deutsche Geschichte für die Rechtfertigung eines Kriegs zu instrumentalisieren.

Pistorius wählt bei seinem Besuch andere Worte. Er zieht keine rhetorische Verbindung zur Unterstützung der Ukraine. „Meine Reise nach Polen dient dazu, klarzumachen: Wir Deutschen sind uns unserer Verantwortung bewusst“, hatte Pistorius vor dem Abflug gesagt, „gerade jetzt, da rechtsextremistische Strömungen in Europa lauter werden.“

Nicht mit der Verteidigung der Ukraine, sondern mit dem Kampf gegen rechts begründet der Verteidigungsminister also seinen Besuch.

Womöglich hat Pistorius zuletzt Gefallen gefunden an antifaschistischen Auftritten. Erst einen Monat ist es her, dass er auf dem Bebelplatz in Berlin auf eine Getränkekiste stieg. Am Ort der Bücherverbrennung drückte Pistorius seine Wut aus über die Wahl eines Rechtsextremen zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt. Sein Auftritt ging viral – und schenkte seiner Partei, die nicht gerade verwöhnt ist mit Applaus, einen seltenen leuchtenden Moment.

Lange war Pistorius nicht als Vorkämpfer gegen die AfD bekannt. Seit dem Sommer aber setzt er sich für die Prüfung eines Parteiverbots ein, spricht über die Gefahr für die Demokratie von innen, die eigentlich nicht in seine Zuständigkeit fällt. Und nun der Besuch von Auschwitz.

Kein Interesse an SPD-Vorsitz

In der SPD würden viele gern häufiger von Pistorius’ Strahlkraft profitieren: In Umfragen ist er der beliebteste Politiker des Landes. Interesse am SPD-Parteivorsitz, der im Januar gewählt wird, hat Pistorius aber nicht. Er sei mit seiner Aufgabe, die Sicherheit des Landes zu garantieren, „wirklich ausgelastet“.

Die nächste Station seines Rundgangs führt Pistorius zum Appellplatz. Hier ließ die SS ihre Gefangenen 19 Stunden lang stillstehen, nachdem einem Mann die Flucht gelungen war. „Und, hat er es geschafft?“, fragt Pistorius den Gedenkstättenleiter und klingt dabei ein bisschen hoffnungsvoll. Nein, Tadeusz Wiejowski hat es nicht geschafft, er wurde einige Monate nach seiner Flucht erschossen.

Als Pistorius mit seiner Delegation eine Gaskammer und ein Krematorium besucht, muss eine Schülergruppe vor dem Eingang warten, Sicherheitsmänner halten sie zurück. Die Schüler, es sind Israelis, sind empört. So lange sind sie hierhergefahren, und jetzt müssen sie warten, auf einen deutschen Minister? „Schickt ihn raus, ich rede mit ihm“, sagt eine Teenagerin selbstbewusst.

Als Pistorius etwas später in Birkenau ankommt, ist es bereits dunkel. Im gelben Licht kann man gerade noch die Schienen erkennen. Hier, an der Rampe, fand die Selektion statt. 20 Prozent kamen ins Lager, 80 Prozent direkt in die Gaskammer, erzählt der Gedenkstättenleiter. In den Krematorien konnten 4.500 Leichen am Tag verbrannt werden. Mehr als eine Million Menschen, die meisten von ihnen Juden, wurden hier von den Deutschen ermordet.

Pistorius sagt nun nichts mehr. Er schüttelt nur langsam den Kopf. Dann fragt er, etwas hilflos und vielleicht, um irgendetwas zu sagen: „Und das sind die original Gleise?“

Eigentlich war in Auschwitz kein Statement für die Presse geplant, nun will Pistorius doch ein paar Worte sagen: „Auch wenn wir alles wissen – hier zu stehen, das ist etwas anderes.“ Pistorius erzählt, dass er als junger Student zum ersten Mal die Gedenkstätte besucht hat, 1981. Er sei „voller Scham für das, was Deutsche hier anderen Menschen angetan haben“.

Dann kommt Pistorius schnell in der Gegenwart an. Das ist der Ton, den er heute setzen will. Auschwitz zeige, wohin Ausgrenzung führe. „Wir leben in einer Zeit, in der das wieder eine Renaissance erlebt, in der rechtsextreme Parteien wieder stark werden.“ Angefangen habe es aber früher, mit dem Beschreiben von unwürdigem Leben, mit der Aufteilung nach Rasse, Herkunft, Glauben, sexueller Orientierung. Es sei die deutsche Verantwortung, zu verhindern, dass sich etwas wie Auschwitz wiederhole.

Und dann noch ein bisschen Verteidigungspolitik

Die Verteidigungspolitik spielt bei der Reise des Verteidigungsministers nur eine Nebenrolle. Von Auschwitz reist Pistorius am Donnerstagabend weiter nach Warschau zu einem kurzen Treffen mit dem polnischen Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Fragen der Presse sind nicht zugelassen. Die deutsche Seite wollte wohl ein längeres gemeinsames Programm. Aber für polnische Minister, zumal von einer konservativen Partei, gibt es mit Bekenntnissen zu Deutschland weiterhin wenig zu gewinnen, auch wenn das Verhältnis in den vergangenen Jahren besser geworden ist, seit Donald Tusk Premier und die PiS-Partei in der Opposition ist und seit Deutschland die osteuropäische Angst vor einem russischen Angriff ernst nimmt.

„Boris, ich danke dir für dein Engagement für die Unterstützung Polens und für die gemeinsame Sicherung der Ostflanke der Nato“, sagt Kosiniak-Kamysz zu Pistorius. Zu viele Menschen auch in Polen würden immer noch nicht verstehen: „Unsere Feinde sind im Osten, unsere Freunde sind im Westen.“ Er kündigt an, die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie zu verbessern, damit die europäische Verteidigung unabhängiger werde.

Pistorius nennt es ein „Privileg“, dass beide Länder heute so eng zusammenstehen. „Der deutsche Überfall auf Polen, die Besatzung und der Völkermord an Millionen von Juden haben unendlich viel Leid über Europa gebracht.“ Er verweist auf das deutsch-polnische Verteidigungsabkommen, das im Juni unterzeichnet wurde, und auf die Regierungskonsultationen, die im Januar in Warschau stattfinden sollen.

Während Pistorius Polen besucht, finden zwei große Nato-Übungen mit deutschen Soldaten statt. Bei der Operation „Grand Eagle“ wird geübt, 2.000 Soldaten, Panzer und Fahrzeuge möglichst schnell nach Litauen zu verlegen, zum Teil über den Landweg. Deutsche Soldaten, die durch Polen marschieren, und ein polnischer Minister, der darüber dankbar ist – das zeigt, wie viel sich in Europa verändert hat.