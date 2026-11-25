Militärkoalition greift Ziele in Jemen an

Nach Drohungen der jemenitischen Huthi-Miliz gegen saudi-arabische Häfen hat eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition Ziele in Jemen angegriffen. Das ‌Bündnis teilte mit, es habe nach den Äußerungen der Miliz militärische Infrastruktur in der Hafenstadt Hodeida ins Visier genommen. Zudem seien mehrere Ziele in den jemenitischen Provinzen Saada und Amran zerstört worden. Zuvor hatte Huthi-Sprecher Jahja Sari erklärt, der Hafen von Dschidda und alle weiteren saudi-arabischen Häfen an der Küste des Roten Meeres ‌würden angegriffen, falls Saudi-Arabien seine Drohungen gegen Hodeida wahrmache. (rtr)

Mehrere Tote bei israelischen Luftangriffen

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von örtlichen Medizinern und Behörden mindestens sechs Palästinenser getötet worden. Drei Menschen sind bei einem Angriff auf einen Polizeiposten ‌in Chan Junis im Süden des Gebiets gestorben, wie Sanitäter mitteilten. Das von der radikal-islamischen Hamas geführte Innenministerium ergänzte, unter den Toten seien zwei Polizisten.

Drei weitere Menschen kamen den Rettungskräften zufolge bei einem Beschuss nahe dem Netzarim-Korridor im Norden ums Leben. Das israelische Militär erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, es habe in beiden Gebieten Extremisten angegriffen. Ein von den USA unterstützter ‌Waffenstillstand vom Oktober 2025 hat die schweren Kämpfe zwar eingedämmt, die israelischen Angriffe jedoch nicht vollständig beendet. (rtr)

Amnesty International: Maßnahmen Israels verhindern Geburten in Gaza

Amnesty International hat Israel Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten im Gazastreifen vorgeworfen. Israel habe mit seinen Handlungen seit Beginn des Kriegs im Oktober 2023 „Zugang zu Fruchtbarkeitsbehandlungen verhindert und zu Schwangerschaftskomplikationen beigetragen, darunter Fehlgeburten und Totgeburten“, erklärte am Mittwoch die Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation, Agnès Callamard.

Aus Anlass des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen veröffentlichte Amnesty einen Bericht zu den Auswirkungen des Gazakriegs auf die körperliche, mentale und reproduktive Gesundheit von Frauen. Laut dem Bericht gibt es „ernsthafte Bedenken, dass das Ergebnis beabsichtigt war“, führte Callamard unter Bezug auf die Verhinderung von Geburten in dem Palästinensergebiet aus. Allerdings räumte sie ein, dass diese „Schlussfolgerung nicht kategorisch gezogen“ werden könne.

Der Bericht beschreibt Fälle von Frauen und Mädchen im Gazastreifen, die bei israelischen Angriffen getötet oder verletzt wurden, während sie medizinische Versorgung erhielten oder sich in Entbindungsstationen befanden. Der Mangel an medizinischer Ausrüstung habe die Schwangerschaftsvorsorge, die Betreuung vor sowie nach der Geburt sowie die Diagnose von Komplikationen beeinträchtigt, heißt es darin auch. Die Kürzung von Israels Hilfslieferungen habe „zum Anstieg der Mütter- und Neugeborenensterblichkeit beitragen“. (afp)

Huthi drohen mit Angriffen auf saudi-arabische Häfen

Die jemenitische ‌Huthi-Miliz hat mit Angriffen auf den Hafen von Dschidda und alle saudi-arabischen Häfen an der Küste des Roten Meeres gedroht. Dies werde geschehen, falls Saudi-Arabien Drohungen wahr mache, den ‌Hafen von Hodeida anzugreifen, erklärte die Gruppe. In einer Mitteilung ⁠forderte sie Angestellte und Arbeiter in den Häfen sowie Menschen in der Umgebung ‌zur sofortigen ‌Evakuierung ⁠auf. Zudem rief die Miliz Schifffahrtsunternehmen dazu auf, ihre ‌Schiffe abzuziehen. (rtr)