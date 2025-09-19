piwik no script img

Wieder im KinoKleine Hits im Film

Lars Penning
von Lars Penning

Kirsten Hartungs „Zoe“ bewegt sich lakonisch zwischen Komik und Anarchie. Der Kindefilm „Lauras Stern“ will ganz bewusst nicht zu sehr aufregen.

Ein Mädchen vor einem Schaufenster
„Lauras Stern“ (D 2004), Regie: Piet De Rycker / Thilo Rothkirch Foto: Warner

D ie Protagonistin von Maren-Kea Freeses DFFB-Abschlussfilm „Zoe“ (1999) ist eine junge Frau, die mit ihren in ein paar Plastiktüten verstauten Habseligkeiten durch Berlin zieht. Man könnte an einen Sozialfall denken, aber Zoes Leben ist viel eher von selbstbestimmter Unabhängigkeit geprägt. Sie übernachtet bei Bekannten und besitzt ein paar Schallplatten, die sie gelegentlich in einem Club auflegt.

Doch Erfolg sieht wirklich anders aus: Die Bekannten schmeißen sie immer wieder hinaus, und im Club verlassen garantiert die allerletzten Leute die Tanzfläche, wenn sie auftaucht. Und doch geht es in Zoes Leben nach all den Pleiten immer irgendwie weiter.

Hauptdarstellerin Kirsten Hartung gelingt in ihrer Darstellung, was den ausgesprochen lakonisch inszenierten Film ganz generell auszeichnet: eine faszinierende Gratwanderung, immer haarscharf an der Grenze – irgendwo zwischen Komik und Anarchie. Regisseurin Maren-Kea Freese hat mit der Tragikomödie „Wilma will mehr“ aktuell einen kleinen Hit in den Kinos und ist zur Vorführung von „Zoe“ im Rahmen der Reihe „KineKiez“ (in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinemathek) im Neuköllner Wolf Kino zum Gespräch anwesend (21. 9., 16.30 Uhr, Wolf Kino).

Ende der Nullerjahre dieses Jahrhunderts saß ich einmal zufällig mit dem deutschen Animationsfilmer Thilo Graf Rothkirch bei einem Bier zusammen und unterhielt mich mit ihm über seinen Kinderfilm „Lauras Stern“ (2004). Dabei bestätigte Rothkirch, dass der Film eine direkte Reaktion auf einen Fehler war, den er und sein Co-Regisseur Piet De Rycker beim Vorgängerprojekt „Der kleine Eisbär“ begangen hatten. Dort waren ihnen die Erlebnisse des kleinen Bären derart aufregend geraten, dass sich das Vorschulpublikum emotional überfordert fühlte.

tazplan

Der taz plan erscheint auf taz.de/tazplan und immer Mittwochs und Freitags in der Printausgabe der taz.

Die Cinestar-Gruppe hat „Lauras Stern“ jetzt in einer Veranstaltung namens „Mein erster Kinobesuch“ im Programm, und tatsächlich könnte man für ebendiesen keinen besseren Film auswählen. Denn bei „Lauras Stern“ verzichteten die Filmemacher konsequent auf alle Bedrohungsszenarien, die kleinere Kinder ängstigen könnten.

Stattdessen leitet der Film die Erlebnisse von Laura und ihren Spielgefährten ganz aus deren Lebensumständen her, ohne dabei die Spannung zu vernachlässigen. Nur, dass diese dann eben in der Frage besteht, ob es Laura wohl gelingen wird, der Mutter den zu Hause vergessenen Cellobogen noch rechtzeitig ins Theater zu bringen (div. Kinos und Termine am 20. 9. und 21. 9.).

Rock ’n’ Roll Star Chuck Berry tritt mit seinem Hit „Sweet Little Sixteen“ live auf, und dann spielt jemand – ein Klarinettensolo?! Wie bitte? Tatsächlich so geschehen beim Newport Jazzfestival 1958 und filmisch dokumentiert von Bert Stern und Aram Avakian in ihrem Konzertfilm „Jazz an einem Sommerabend“ (1959). Auch ansonsten geht es musikalisch queerbeet: von New Orleans Jazz bis Hard-Bop und Cool Jazz (21. 9., 20.30 Uhr, Bundesplatz-Kino).

Trachten, ein Kindermädchen und viele singende Kinder: Dies waren die Zutaten für den kommerziell erfolgreichsten Film der mittleren 1960er Jahre. Das Musical „The Sound of Music“ (1965) erzählt recht frei die Geschichte der Trapp-Familie und prägt dank seiner enormen Popularität das Bild Österreichs in den USA bis heute. In Salzburg kann man sogar Touren an die Schauplätze des Films buchen.

Der ist im Übrigen nicht bloß kitschig: Nach zwei Dritteln gerät er geradezu zum Thriller, wenn die Familie einerseits einen Auftritt zu bewältigen hat und andererseits bereits die Flucht aus Nazi-Österreich nach dem sogenannten „Anschluss“ plant (div. Uhrzeiten am 20. 9. und 23. 9. in den Kinos Delphi Lux, Zoo Palast, Filmtheater am Friedrichshain, Passage, Kino in der Kulturbrauerei).

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Lars Penning

Lars Penning
Lars Penning, geboren 1962. Studium der Publizistik, Theaterwissenschaft und der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft an der FU Berlin. Freier Filmjournalist. Buchveröffentlichungen: Cameron Diaz (2001) und Julia Roberts (2003). Zahlreiche filmhistorische und –analytische Beiträge für verschiedene Publikationen. Lebt in Berlin.
Themen #taz Plan #Kolumne Frisch gesichtet #Filmgeschichte #Animationsfilm
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Arbeiter an einem Gleis

Wieder im Kino

Unendlich verzweigt

Kolumne Frisch gesichtet von Lars Penning
Maciej Drygas ist mit „Trains“ bei FilmPolska zu Gast. „There Will Be Blood“ und „The Freshman“ erzählen sehr unterschiedlich vom Amerikanischen Traum.
„Peking Opera Blues“ (1986), Regie: Tsui Hark

Wieder im Kino

Kühler als normal

Kolumne Frisch gesichtet von Lars Penning
Der Filmrauschpalast feiert das Hongkong-Kino der 1980er Jahre, die Doku „Copa '71“ den Frauenfußball, das Babylon Mitte den Live-Stummfilm.

Wieder im Kino

Rührende Annäherung

Kolumne Frisch gesichtet von Lars Penning
Das Babylon würdigt Scarlett Johansson, das Zeughauskino zeigt Berlin zur Kaiserzeit, und Wim Wenders wird 80. Ebenfalls unvergessen: „Findet Nemo“.

taz plan

Kulturempfehlungen für Berlin

Eine Frau sitzt auf einem Stuhl in einer Dachlandschaft

Kinotipp der Woche

Räume und Menschen

Judit Elek trat 1956 als erste Frau ein Filmstudium in Budapest an. Und wurde später zu einer zentralen Figur der Erneuerung des ungarischen Films.
Von Fabian Tietke

17.9.2025

Neue Musik aus Berlin

Neue Saiten aufschlagen

Kolumne Berlinmusik von Tim Caspar Boehme
Meinrad Kneer und Albert van Veenendaal haben mit „The Munderkingen Sessions“ ein verspieltes Album mit Neigung zur Klangforschung veröffentlicht.

13.9.2025

Konzertempfehlungen für Berlin

KI in der Kirche

Kolumne Sound der Stadt von Tim Caspar Boehme
Diese Woche spielen automatische Orgeln und spanische Dudelsäcke auf und die Avantgarde Berlins geht an die Decke.

11.9.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

NDR-Entscheidung zu „Klar“

Von wegen „Cancel-Culture“

2

Migration nach Deutschland

Willkommen in der deutschen Realität

3

Das Deutschlandticket ist nicht sozial

Deutschlandticket muss sterben, damit wir leben können

4

Gewalt als Meme

War das Attentat auf Charlie Kirk ein „Brainrot Mord“?

5

Abgesetzter US-Talker Jimmy Kimmel

Jetzt wird es ernst

6

Israelischer Vorstoß in die Stadt Gaza

Wie lange will die Welt noch zusehen?