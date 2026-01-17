piwik no script img
Wie nah ist die 1,5-Grad-Grenze? Die 3 wichtigsten Klima-News der Woche

2025 war zu warm. Die Klimakrise hat 2025 weltweit Milliardenschäden verursacht. Die Superreichen haben ihr CO₂-Budget für 2026 schon aufgebraucht.

Susanne Schwarz
von Susanne Schwarz und Susanne Kirchner

2025 war weltweit eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Messungen. Nach Daten des EU-Klimadienstes Copernicus lag die Durchschnittstemperatur nur minimal unter den Werten für die Rekordjahre 2023 und 2024. Mit dem weiteren heißen Jahr rückt die 1,5-Grad-Grenze gefährlich nahe. Darüber sprechen Susanne Schwarz und Sandra Kirchner im klima update°.

Naturkatastrophen verursachten 2025 weltweit Schäden von 224 Milliarden US-Dollar. Das vergangene Jahr war geprägt von Schwankungen mit sehr verlustreichen Abschnitten und ruhigen Phasen. Dass die Bilanz nicht noch höher ausfiel, war laut dem Rückversicherer Munich Re vor allem Glück. Zugleich häuften sich regelmäßig auftretende Extremereignisse wie Waldbrände, Hurrikans und Überschwemmungen.

Das reichste Prozent der Weltbevölkerung hat rechnerisch schon am 11. Januar sein Treibhausgas-Budget für das gesamte Jahr verbraucht. Das zeigen Berechnungen von Oxfam. Die Entwicklungsorganisation fordert, klimaschädlichen Luxus-Konsum zu begrenzen und fossile Unternehmen stärker zu besteuern.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

Köpfe von Stefan Reinecke, Daniel Bax, Pascal Beucker und Pauline Jäckels
Linke und BSW im Superwahljahr 2026 Wagenknecht verliert, die Linkspartei gewinnt
Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Pauline Jäckels, Daniel Bax und Pascal Beucker

Das BSW zerstört sich gerade selbst. Die Linkspartei ist erstaunlich stabil – und kann bei den Wahlen 2026 einiges erreichen. Vielleicht.

Das Logo des Podcasts zeigt eine illustrierte Weltkugel mit zwei Figuren an verschiedenen Orten. Darunter der Schriftzug: Fernverbindung.
Proteste in den USA Wie leistet Minneapolis Widerstand gegen ICE?
Podcast „Fernverbindung“ von Sebastian Moll und Leon Holly

Nach der Tötung von Renée Good trotzen immer mehr US-Amerikaner der Abschiebepolitik von Donald Trump. Was wollen sie dem Präsidenten entgegensetzen?

Was Trumps Klima-Ausstieg bedeutet Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Verena Kern und Jonas Waack

USA steigen aus Klima-Abkommen aus. Deutschland wird langsamer beim Klimaschutz. Wilhelmshaven muss am meisten Angst vorm Klimawandel haben.

klimawandel

Eine Industrieanlage im Gegenlicht
Contra Wirtschaftswachstum Bessere Verteilung statt ressourcenfressenden Wachstums
Kommentar von Nick Reimer

Die deutsche Wirtschaft wächst nur minimal? Gut so. Denn Wachstum können wir uns nicht mehr leisten, es verbraucht Ressourcen, die wir nicht mehr haben.

15.1.2026

Eine Person arbeitet an einem Windrad
Netzkapazitäten an der Grenze Windbranche erzielt ihr zweitbestes Jahr der Geschichte

2026 sollen noch mehr Windanlagen gebaut werden als in den Vorjahren. Während es mit Genehmigungen schneller geht, fehlt es zunehmend an den Netzkapazitäten.

Von Bernward Janzing

15.1.2026

Grönlands Haupstadt Nuuk im Schnee von oben
Verlegerin über grönländische Identität „Wir spüren eine internationale Solidarität“

Die Grönländerin Laali Lybert hat in der Vulkaneifel den Inuit Verlag gegründet. Gleich das erste Buch verknüpft Tradition und Klimawandel.

Interview von Petra Schellen

15.1.2026

