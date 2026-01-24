piwik no script img
Erneuerbare, E-Autos, Klima-Rückhalt Die 3 wichtigsten Klima-News der Woche

Erneuerbare produzieren erstmals den meisten Strom in Europa. Für E-Autos gibt’s Geld vom Staat. Eine Mehrheit der Deutschen will mehr Klimaschutz.

von Jonas Waack und Verena Kern

Europas Energiewende kommt voran. Im vergangenen Jahr haben Wind und Sonne in der EU mehr Strom produziert als die fossilen Energien – zum ersten Mal. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Thinktanks Ember, über die Verena Kern und Jonas Waack im klima update° sprechen. Die Solarenergie legte deutlich zu, die Kohleverstromung sank dagegen auf einen historischen Tiefstand. Allerdings gab es auch Zuwächse beim Gas.

Die Bundesregierung bringt eine neue Förderung für E-Autos und Plug-in-Hybride auf den Weg. Für die Kaufprämie stehen insgesamt drei Milliarden Euro für die nächsten drei Jahre zur Verfügung. Doch an dem Förderprogramm gibt es auch Kritik.

Klimaschutz verliert zwar an Aufmerksamkeit, bleibt aber weiterhin für die Mehrheit in Deutschland wichtig. Das zeigt eine Umfrage der Denkfabrik More in Common. Von Politik und Wirtschaft wünschen sich die Bun­des­bür­ge­r:in­nen mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

