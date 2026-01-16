piwik no script img
Köpfe von Stefan Reinecke, Daniel Bax, Pascal Beucker und Pauline Jäckels
Illustration: taz

BSW im Superwahljahr 2026 Wagenknecht verliert, die Linkspartei gewinnt

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das BSW zerstört sich gerade selbst. Die Linkspartei ist erstaunlich stabil – und kann bei den Wahlen 2026 einiges erreichen. Vielleicht.

Stefan Reinecke
Pauline Jäckels
Daniel Bax
Pascal Beucker
von Stefan Reinecke, Pauline Jäckels, Daniel Bax und Pascal Beucker

2026 stehen fünf wichtige Landtagswahlen an. Während Die Linke gute Chancen hat, wieder in mehrere Landtage einzuziehen, muss das BSW um seine politische Zukunft bangen. Ist der Kurs des BSW bereits gescheitert?

Das BSW wirkt – vor allem nach der Implosion in Brandenburg – zunehmend gelähmt. Deutschlands erste und bislang einzige Koalition aus SPD und BSW zerbrach dort bereits nach einem Jahr. In Thüringen regiert das BSW zwar weiterhin mit CDU und SPD, doch auch dort ist der Kurs umstritten. Noch im Dezember kritisierte Sahra Wagenknecht: „Koalieren heißt nicht: klein beigeben.“ Die Partei ist tief gespalten zwischen dem Anspruch auf Mitregieren und einer Rolle als fundamental-oppositionelle Kraft.

Für die Linkspartei läuft es hingegen gut. Sie hat sogar Chancen, die Wahl in Berlin im Herbst zu gewinnen – und die Regierende Bürgermeisterin zu stellen. Auch die Integration von Zigtausenden jungen GenossInnen in die Partei funktioniert bislang. Der Linkspartei gelingt ein erstaunlicher Spagat. Im Bundestag und den Landtagen von Sachsen und Thüringen treten die Linken verlässlich, fast staatstragend auf – um Mehrheiten mit der AfD zu verhindern.

Gleichzeitig ist die Partei offen für Radikale. Bislang hält die von Jan van Aken und Ines Schwerdtner geführte Partei das aus. Doch vor allem beim Thema Gaza und Israel gehen die Affekte hoch. Die tiefen Konflikte könnten auch ins Selbstzerstörerische kippen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Bundestalk“ #BSW #Die Linke #Wahlen in Berlin #Landtagswahl in Baden-Württemberg #Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern #Landtagswahl in Sachsen-Anhalt #Wohnungspolitik #Nahost-Konflikt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Köpfe von Katharina Wojczenko, Bernd Pickert, Tanja Tricarico und Leon Holly
US-Militäraktion in Venezuela Ist das Völkerrecht am Ende?
Podcast „Bundestalk“ von Bernd Pickert, Katharina Wojczenko, Leon Holly und Tanja Tricarico

Die USA bombardieren Venezuela und entführen den Präsidenten. Während Europa zögert, droht Trump bereits den Nächsten – diesmal in Richtung Grönland.

Köpfe von Reinecke, Mescher, Pickert, Herrmann und am Orde.
Der Jahresrückblick 2025 Fünf Thesen zum Abstieg des Westens
Podcast „Bundestalk“ von Sabine am Orde, Stefan Reinecke, Bernd Pickert, Ulrike Herrmann und Martina Mescher

Vom globalen Machtverlust bis zur Zukunft linker Politik: Eine Diskussion über Weltlage, Wirtschaft und politische Selbsttäuschungen.

Köpfe von Vogel, Reinecke, Pickert und Boddenberg
Rechtsruck in Südamerika Kehrt die Politik der 70er Jahre nach Südamerika zurück?
Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Bernd Pickert, Wolf-Dieter Vogel und Sophia Boddenberg

Chile rückt nach rechts, die USA drohen Venezuela. Der Bundestalk ordnet ein, wie sehr Südamerika politisch unter Druck gerät.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Aggression gegen Grönland Das Ende der Nato, wie die Welt sie kannte
2
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
3
Daniel Günther im Shitstorm Wehrhafter Demokrat
4
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
5
Contra Wirtschaftswachstum Bessere Verteilung statt ressourcenfressenden Wachstums
6
US-Behörde ICE infiltriert Angenommen, nach sechs Minuten Bewerbungsgespräch