W orin hat Dr. Oetker eigentlich seinen Doktor gemacht? Ich weiß es nicht, aber würde mich nicht wundern, wenn es Marketing wäre. Denn seit einigen Jahren liefert die Pizza­sparte des Bielefelder Unternehmens zuverlässig neue Sorten aus, die viral gehen sollen und das auch tun: Schokopizza! Fischstäbchenpizza! Veganer-Döner-Pizza! Tiramisu-Pizza!

All das war jedoch nur Spielerei im Vergleich zu der Revolution, die im März auf den deutschen Markt gekommen ist, als Teil der Premium-Produktlinie Dr. Oetker Suprema: Pizza Cinque Formaggi. Mit Mozzarella, Cheddar, Provolone, Ricotta und Blauschimmelkäse.

Fünf Käse statt vier. Das ist wie ein fünfter Beatle, wie fünf apokalyptische Reiter oder fünf Himmelsrichtungen. Und es ist natürlich klar, wie es weitergeht. Jetzt, wo die jahrtausendealte Tradition der vier Käsesorten gebrochen wurde, gibt es kein Halten mehr, wird ein ähnlicher Kampf entbrennen, wie wir ihn bereits bei Rasierklingen, Vielfruchtmarmelade und Kräutertee (mein aktueller Stand: 16-Kräuter-Tee) kennen.

Der große Dr.-Oetker-Rivale Wagner wird also mit „Sei Formaggi“ kontern, dann schnell merken, dass niemand Käse sein will und sofort die „Sette Formaggi“ nachlegen. „Otto Formaggi“ wird aus naheliegenden Gründen übersprungen, und ab „Nove Formaggi“ geht es immer weiter, bis Dr. Oetker sogar eine fünfzehnte Käsesorte entwickeln wird, nur um die „Pizza Quindici Formaggi“ auf den Markt zu bringen. Parallel entdecken auch andere Lebensmittelsparten den Überbietungskampf, schon bald gibt es daher unter anderem:

• Grüne Soße aus acht Kräutern

• 1001-Islands-Dressing

• Quark mit Triplerahmstufe

• die 6-Minuten-Terrine

• Nochmehrkornbrot, getoppt durch Immereinkornmehralsdubrot

• Trieback

• Toast Hawaiii, gefolgt von Toast Hawaiv, Toast Hawav und Toast Hawavi

• Pizza Fünf Jahreszeiten (die 5. Zutat ist Himmel un Ääd mit einem Schuss Kölsch)

• im China-Restaurant: Ente „Neun Kostbarkeiten“ mit Sechs-Gewürze-Mischung

• im Softdrinkregal: 8-Up und Coke One

• im Süßigkeitenregal: After Nine und Triplo (die allerlängste Praline der Welt)

• Yotam Novelenghi

Es wird ein großer Rausch, auf den irgendwann der große Kater folgt. Dann wollen die Leute nur noch hyperpuristisches Ein-Zutaten-Essen, ob nun Leipziger Einerlei oder Carne sin Chili. Doch auch dafür hat Dr. Oetker einen viralen Hit vorbereitet: die „Pizza Un Formaggio“. Als Käse würde sich Mozzarella anbieten.