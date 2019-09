Wahlen in Sachsen und Brandenburg

Die Wahlurnen sind geöffnet

In Brandenburg und Sachsen wird ein neues Landesparlament gewählt. Die taz berichtet mit Reporter*innen vor Ort.

Unsere Reporter*innen sind heute in Brandenburg und Sachsen unterwegs. Dieser Text wird deshalb am heutigen Wahlsonntag mehrfach um Eindrücke aus den beiden Bundesländern ergänzt.

ORANIENBURG/DRESDEN taz | In Oranienburg beginnt der Wahlsonntag geruhsam. Morgens um halb neun schlendern ein paar Hundebesitzer*innen und Rentnerpaare gen Wahllokal. Dass dieser 1. September 2019 das Ende einer landespolitischen Ära bedeuten könnte, stellt sich in dieser Spätsommeridylle nicht auf Anhieb dar.

Seit 1990 regiert in Brandenburg die SPD – wenn sie erneut die Regierung stellen will, wird sie dafür mindestens zwei statt einem Koalitionspartner brauchen. Das eigentlich Besondere an dieser Wahl ist jedoch, dass in einem Stammland der Sozialdemokrat*innen erstmals die AfD unter ihrem rechtsextremen Landeschef Andreas Kalbitz stärkste Partei werden könnte. In den Umfragen liegen SPD und AfD nahezu gleichauf bei um die 22 Prozent. Über der Idylle dieses warmen märkischen Morgens liegt also der Schleier der Furcht um den gesellschaftlichen Frieden im Land. Aber auch die Hoffnung auf die Jugend des Landes: Erstmals dürfen 51.000 Brandenburger*innen zwischen 16 und 18 Jahren ihren Landtag wählen.

Unter hundertjährigen Eichenbäumen geht es gen Wahllokal. Vor dem Haus einer Ärztin hängen drei AfD-Plakate übereinander, davor parkt ein Kombi mit FCK/AFD-Aufkleber. Der FDP-Kandidat hat sein Großplakat vorsichtshalber gleich an den eigenen Gartenzaun gehängt; und vor dem Haus des Grünen-Kandidaten steht sein Elektromobil.

Im Wahllkokal empfängt der Ortsvorsteher von der SPD jede*n Wähler*in mit Handschlag. Ehrenamtliche Wahlhelferin ist unter anderen die gut gelaunte Rentnerin, die zwanzig Jahre in der kirchlichen Behindertenschule gearbeitet hat. Es ist noch ein kleines Kommen und wieder Gehen. In der Wahlkabine ist man dann allein mit dem Wahlzettel und zwei Kulis. Kreuzchen Erststimme, Kreuzchen Zweitstimme, Zettel falten, ab damit in die graue Wahlurne. Umarmung für die Lehrerin, Handschlag für den Ortsvorsteher, rauf aufs Rad und rein in diesen Wahlsonntag. Mach keinen Scheiß, Brandenburg!

Am Sonntag wählen rund 5,5 Millionen Menschen in Sachsen und Brandenburg zwei neue Landesparlamente. Das ist nicht einmal jeder zwölfte Wahlberechtigte in Deutschland. Trotzdem wird nach diesen Wahlen vieles anders sein.

In Sachsen und Brandenburg waren CDU beziehungsweise SPD Jahrzehnte quasi unangefochten an der Macht. Jetzt droht ihnen der Verlust von bis zu einem Drittel ihrer Stimmen. Vom Konzept der Volkspartei bliebe so nicht viel übrig: In Brandenburg dürften die stärkste und die fünftstärkste Partei gerade einmal 8 Prozentpunkte auseinanderliegen. In Sachsen ist die SPD im freien Fall, vor allem bei jungen Menschen.

Der Zuspruch für die einst großen Parteien zerbröselt, die Zustimmung zu ihrem Personal paradoxerweise nicht: Den SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woid­ke wollen 58 Prozent der BrandenburgerInnen weiter im Amt sehen, nur 22 Prozent aber wollen seine Partei wählen. Mit Sachsens SPD-Chef Martin Dulig ist rund die Hälfte der SächsInnen zufrieden – aber nur 8,5 Prozent wollen laut Umfragen die SPD wählen. Auch Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hätten zwei Drittel der SächsInnen gern weiter im Amt – aber nur ein Drittel will für die CDU stimmen.

Die AfD von der Macht fernhalten

Bei den Grünen übersetzt sich das schon länger anhaltende Umfragehoch jetzt wohl in Regierungsmacht. Die Partei, die in diesen Ländern in der Vergangenheit nur knapp über 5 Prozent kam und nie mitregierte, kommt damit in eine durchaus schwierige Situation: Die Erwartungen an sie, mit dem Klimaschutz ernst zu machen, sind hoch, in den Braunkohleländern Sachsen und Brandenburg aber nur schwer zu erfüllen.

In manchen Regionen im Osten Sachsens denken linke und grüne Wähler*innen in diesen Tagen darüber nach, mit der Erststimme Kandidat*innen der lange so verachteten Union zu wählen, um AfD-Direktmandate zu verhindern. Viele im Land halten es für das Wichtigste, die AfD von der Macht fernzuhalten.

CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer hat seinerseits jede Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Praktisch ist das nicht so einfach: Die sächsische Union steht der AfD in vielen Fragen näher als den Grünen. Auf kommunaler Ebene wird schon kooperiert; auch weil viele AfD-Mandatsträger*innen einst bei der Union waren. 90 Prozent der Mitglieder der CDU Sachsen wollten ein Regierungsbündnis mit den Grünen „partout nicht“, sagte Kretschmer in dieser Woche dem Tagesspiegel. „Ich gehöre dazu. Ich bin der prominenteste Vertreter.“ Das mag taktisch motiviert gewesen sein, die Distanz aufseiten der Grünen aber ist gleichfalls groß: Man werde „nicht als bloßer Mehrheitsbeschaffer für den zukunftsvergessenen Kurs von Schwarz-Rot zur Verfügung stehen“, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Katja Meier. Politisch verbände eine Kenia-Koalition nur wenig.

Die AfD wird so oder so zu einem Machtfaktor. Und das, obwohl sie sich immer stärker radikalisiert. Noch am Freitag veröffentlichte der Spiegel neue Belege dafür, dass der AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz tief in der Naziszene verwurzelt ist. Der streitet dies kaum noch ab. Bislang tat das der Beliebtheit seiner Partei in dem Land praktisch keinen Abbruch.