Kurz vor dem Sechzehntelfinale bei der WM zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen an diesem Dienstag in Arlington bei Dallas (19 Uhr MESZ) wurden die permanenten Transfergeschichten um die nächste Episode reicher. Das könnte man abtun als ständiges Grundrauschen, das den Fußball umgibt. Andererseits legten die unterschiedlichen Quellen im Fall Yan Diomande nahe, dass die Meldungen durchaus Substanz haben könnten.

So berichteten mehrere Medien und sogenannte Transferexperten, dass sich der Linksaußen von RB Leipzig einig sei mit Paris Saint-Germain. Bei RMC Sport aus Frankreich hieß es sogar schon konkret, der 19-Jährige habe sich mit dem amtierenden Champions-League-Gewinner auf einen Fünfjahresvertrag verständigt. The Athletic vermeldete zumindest, Diomande habe PSG als nächste Karrierestation ausgewählt, wenn er Leipzig in diesem Sommer verlassen sollte.

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Dass Diomande dafür die Freigabe erhält, erscheint allerdings ziemlich fraglich. Bisher hatten die Leipziger jedenfalls keine Bereitschaft erkennen lassen, ihren wohl am höchsten veranlagten Kicker nach nur einer Saison mit zwölf Toren und neun Vorlagen in der Bundesliga wieder ziehen zu lassen.

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Dreieinhalb Jahre hatte er zuvor in den USA verbracht, die meiste Zeit davon in Florida an der DME Academy, ehe er über CD Leganes in Spanien für 20 Millionen Euro Ablöse den Weg nach Leipzig fand. Inzwischen nähert sich sein Marktwert der 100-Millionen-Euro-Marke. Doch selbst solch eine Offerte vom FC Liverpool soll schon abschlägig beschieden worden sein.

Internationales Interesse steigt

Der Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff hatte noch vor zwei Monaten quasi ein Verkaufsverbot verhängt, das er unter Verweis auf seine Rolle als Aufsichtsratschef als Empfehlung für den zuständigen Personalplaner Marcel Schäfer tarnte. „Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird“, sagte Minztlaff.

Gewiss ist, dass Diomande mit seiner Explosivität und seinem fußballerisch offensichtlichen Talent viele Begehrlichkeiten weckt und früher oder später bei einem Topklub in Europa landen dürfte. Die WM fördert das Interesse an dem Teenager weiter. Zumal dann, wenn Diomande Spieler wie Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich immer wieder in Turbulenzen stürzt.

Das Interesse an Diomande dürfte erst recht weiter steigen, wenn die Elfenbeinküste Norwegen ausschalten und ins Achtelfinale einziehen und er maßgeblich dazu beitragen sollte. In den drei vorigen Spielen war trotz nur einer Vorlage deutlich geworden, wie wichtig Diomande für die Mannschaft der Ivorer ist. Immer wieder reißt er mit seinen Dribblings Löcher in Abwehrreihen, der Abschluss steht bei ihm nicht im Vordergrund. Anders als bei Haaland.

Norwegens Mittelstürmer dürfte sich durch Diomande gerade an seinen eigenen Karriereweg erinnert fühlen. Wie Diomande war auch Haaland der Durchbruch zum europaweit beachteten Shootingstar im Brause-Imperium gelungen, als er ebenfalls mit 19 Jahren für Salzburg in seinem ersten Champions-League-Spiel im September 2019 drei Tore gegen den KRC Genk erzielte.

Golden Boys

Schnell ging es danach weiter zu Borussia Dortmund. Bei seinem Bundesligadebüt im Januar 2020 wurde er in Augsburg eingewechselt – und erzielte innerhalb von 20 Minuten einen Hattrick. Haaland wurde in seiner Dortmunder Zeit als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet, als sogenannter Golden Boy.

Als solcher ist Diomande nun nominiert. Haaland gehört mittlerweile zu den Topstars der Branche, nachdem er zur Saison 2022/23 zu Manchester City wechselte und dort weiterhin in Serie trifft. Bei der WM genügten ihm die Gruppenspiele gegen Irak (4:1) und Senegal (3:2), um vier Tore zu erzielen und eines vorzubereiten. Beim 1:4 gegen Frankreich in der dritten Partie gegen Frankreich war er geschont worden.

Gut sechs Jahre ist Haaland älter als Diomande, deutlich größer und als wuchtiger Zentrumsstürmer vor allem fürs Finalisieren der Angriffe zuständig. Er hat mit seinen 25 Jahren bereits eine Karrierestufe erreicht, die Diomande noch erklimmen will. Im direkten Duell könnte der Ivorer diesem Ziel auf jeden Fall einen Schritt näher kommen. Die Interessenten werden es genau beobachten.