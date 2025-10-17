taz | Als Punkt 2 steht er auch noch am Freitagvormittag auf der im Internet einsehbaren Tagesordnung des Hauptausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus: der Baum-Entscheid und seine zuvor so sicher scheinende Übernahme durch das Parlament, die einen aufwändigen Volksentscheid überflüssig machen würde. Doch anstatt um kurz nach 10 Uhr besprochen und beschlossen zu werden, hat man das Thema auf den späten Nachmittag verschoben, ganz ans Ende der Tagesordnung. Man verhandle noch, heißt es.

Schon am Eingang ist noch um halb zehn von Linda Vierecke, der umweltpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, zu hören, man werde jetzt noch mal über den Text des Gesetzentwurfs gehen. Den hat die Initiative Baum-Entscheid Berlin vorgelegt, Ziel sind hunderttausende zusätzlicher Bäume und generell mehr Hitzeschutz. Nähme das Abgeordnetenhaus den Entwurf nicht an, würde die Intitiative nach eigener Ankündigung in die nächste Stufe der Volksgesetzgebung einsteigen und Unterschriften für einen Volksentscheid sammeln. Der stünde dann parallel zur Abgeordnetenhauswahl am 20. September 2026 an.

Übernimmt das Parlament den Text, aber nur in einer ausgehöhlten, entkernten Fassung, würde sich die Intitative dagegen vor dem Verfassungsgericht zu wehren versuchen, um doch noch über einen Volksentscheid die eigentlichen Inhalte des Gesetzes erreichen zu können. Denn in der Landeesverfassung steht, dass eine Übernahme nur möglich ist, wenn das Abgeordnetenhaus das Anliegen „in seinem wesentlichen Bestand unverändert annimmt“.

Auf eine solche Übernahme und eine Einigung zwischen der Initiative und der schwarz-roten Koalition schien es noch vorige Woche hinauszulaufen. In einer Anhörung des Hauptausschusses vor neun Tagen hatten die Koalitionsfraktionen ihre zuvor schon in einer Pressekonferenz verkündete Bereitschaft bekräftigt, den Gesetzentwurf „in allen wesentlichen Punkten“ zu übernehmen.

Fast alles schien in trockenen Tüchern

Doch nun die Verschiebung. Was ist noch am Morgen der entscheidenden Sitzung nachzubessern, wofür seit jener Anhörung über eine Woche Zeit war? Das Verfahren sei unterirdisch, sagt der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux am Freitagmorgen am Rande der Ausschusssitzung der taz.

Dabei schien doch alles bis auf Kleinigkeiten geregelt. In den Gesprächen nach der Anhörung sollte es laut Mitinitiatorin Lisa Junghans um sechs Punkte gehen, die noch zu klären waren. Dabei handelte es sich nach ihren Worten nicht um Grundsatzfragen, sondern um Formulierungen und technische Details. „Wir spüren, hier ist ein echter Wille, das Gesetz gemeinsam zu beschließen“, hatte Junghans in der Anhörung gesagt.

In diese Richtung waren auch die Vertreter von CDU und SPD zu verstehen. Grüne und Linkspartei unterstützen den Baum-Entscheid seit jeher, und auch die AfD gab an, dem Anliegen „grundsätzlich positiv“ gegenüberzustehen.

Laut Lux geht es aber nicht – wie von Junghans erwartet – um Details, sondern weiter um die große Frage, an welchen Stellen die geforderten zusätzlichen Straßenbäume Platz finden sollen. Die Christdemokraten hatten lange abgelehnt, dafür Parkplätze zu streichen – „das wird es mit der CDU nicht geben“, hieß es noch Ende September im Parlament von ihr.

Entscheidung am Nachmittag?

Eine Woche später hieß es immerhin schon sinngemäß: Okay, davon sollten auch Parkplätze betroffen sein, aber eben nicht vorrangig. „Es geht nicht um ein Parkplatzvernichtungsprogramm, sondern um Baumpflanzungen“, war von CDU-Fraktionschef Dirk Stettner zu hören. Entscheidend sollte sein, unterirdischen Leitungen aus dem Weg zu gehen.

Wie es vor diesem Hintergrund weitergeht, soll sich am Nachmittag klären. Um 13:48 Uhr liegt eine Einladung zu einem digitalen Pressgespräch für 15:45 Uhr im E-mail-Eingang: „In Sachen Baumentscheid“ lade man kurzfristig dazu ein, schreiben da die Fraktionschef von CDU und SPD, Dirk Stettner und Raed Saleh. Die Initiative soll auch vertreten sein.

Kommt es heute nicht zu einer Einigung, wäre eine Sondersitzung des Ausschusses nötig. Nur so ließe sich der Gesetzentwurf dort noch rechtzeitig beschließen, um ihn am 3. November dem gesamten Parlament zur Abstimmung vorzulegen – tags danach läuft eine für das Verfahren entscheidende Frist aus.

Aktualisiert um 14:09 Uhr