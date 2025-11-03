piwik no script img

Gesetz zu mehr Grün in BerlinBaumpflanzung wird offiziell

Aus dem Anliegen einer Volksbegehren-Initiative wird ein Gesetz: Das Abgeordnetenhaus stimmt am Montag über das Baumgesetz zur Klimaanpassung ab.

Das Bild zeigt den Plenarsaal des Berliner Abgeordnetenhauses.
Das Berliner Abgeordnetenhaus soll einem Gesetz zu mehr Bäumen und Klimaschutz zustimmen, das auf einer Volksinitiative beruht Foto: Britta Pedersen/dpa

Von

Stefan Alberti aus Berlin

Das Abgeordnetenhaus wird am Mittag nach bisherigen Ankündigungen das Gesetz zu deutlich mehr Bäumen und Klimaschutz verabschieden, das die Initiative Baum-Entscheid auf den Weg gebracht hatte. Anfang Juli noch hatte der schwarz-rote Senat den Gesetzentwurf vor allem aus Kostengründen nicht unterstützt und dem Parlament eine Ablehnung empfohlen. Ende Oktober aber hatte es vor allem in der CDU ein Umdenken gegeben. In den folgenden Gesprächen mit der Initiative einigten sich die Spitzen der CDU- und SPD-Fraktion auf den heute zur Abstimmung stehenden Kompromiss.

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Zahl der Berliner Straßenbäume auf rund eine Million zu verdoppeln – nicht nur an Straßen, sondern auch in neuen kleinen Parks. Das soll bis 2040 passieren. Die Kostenschätzung dafür lag noch im Sommer bei über 7 Milliarden Euro. Nun sollen die Baumpflanzungen noch 3,2 Milliarden Euro kosten. Gut zwei Drittel davon will die schwarz-rote Koalition mit Geld aus dem Berliner Anteil am Sondervermögen des Bundes bezahlen. Der Rest – rund 70 Millionen jährlich bis 2040 – müsste aus dem Landeshaushalt kommen, der bereits unter starkem Spardruck steht.

Streitpunkt zwischen CDU und der Initiative Baum-Entscheid waren lange Zeit die Parkplätze, die für nötige Baumpflanzungen wegfallen sollten. Am Ende der Verhandlungen über einen Kompromiss stand die Formulierung von CDU-Fraktionschef Dirk Stettner: Platz dafür zu schaffen, betreffe „auch Parkplätze in Berlin“, aber nicht vorrangig. „Es geht nicht um ein Parkplatzvernichtungsprogramm, sondern um Baumpflanzungen“, sagte Stettner schon Anfang Oktober, als ein Kompromiss in Sicht kam.

Das öffentliche Umdenken der CDU hatte bei deren Landesparteitag am 20. September begonnen. Dort sprach sich ihr Landesvorsitzender, Regierungschef Kai Wegner, überraschend für die Anliegen des Baum-Volksbegehrens aus und kündigte an, man werde auf die Initiatoren zugehen und ein gemeinsames Vorgehen absprechen.

Als Hintergrund dafür gilt, dass es andernfalls mutmaßlich zu einem Volksentscheid gekommen wäre – parallel zur Abgeordnetenhauswahl am 20. September 2026. Weil schon im Sommer eine große Mehrheit der Berliner bei einer Umfrage die Baum-Initiative unterstützte, befürchtete man in der CDU, dass das für sie auch bei der Stimmabgabe fürs Landesparlament nachteilig sein könnte. Die SPD, grundsätzlich näher an der Initiative dran, mochte gleichfalls nicht in eine solche Situation kommen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bäume #Abgeordnetenhaus #Schwarz-rote Koalition in Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Bild zeigt den Plenarsaal des Berliner Abgeordnetenhauses.
Volksentscheid Baum Berlin Die Hängepartie ist beendet

Am Freitag sah es erst so aus, als hake es doch beim Einvernehmen zum Baum-Gesetz. Stunden später: Entwarnung von Koalition und Initiative.

Von Stefan Alberti
Das Foto zeigt eine Straße mit parkenden Autos und Straßenbäumen mit dichtem grünem Blattwerk.
Berliner Abgeordnetenhaus Mehr Bäume auch ohne Entscheid

In einer Ausschussanhörung bleiben wenig Zweifel, dass das Parlament das Anliegen der Initiative „Baum-Entscheid“ übernehmen wird.

Von Stefan Alberti
Schild auf Demo: "Berlin muss cooler werden"
Volksentscheid Baum Berlin Vetrauen sieht anders aus

Die Initiative Volksentscheid Baum lässt sich auf Verhandlungen mit der Koalition über ihr Gesetz ein. Die Skepsis ist aber noch nicht verflogen.

Von Claudius Prößer
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

3 Kommentare

 / 

  • Der ÖPNV steht vor immensen Herausforderungen, schon seit Jahren gibt es zu wenige Sozialwohnungen, viele Schulen im maroden Zustand, schleppende Digitalisierung von Bürgerdienstleistungen, ... aber in 2040 wird es doppelt so viele Bäume geben. Per Gesetz! Glückwunsch für die Priorisierung der wirklich ernsthaften Probleme dieser Stadt.



    Doppelt so viele Bäume heißt übrigens auch doppelt so viel Arbeit für die BSR, welche schon jetzt nicht hinterher kommt diese Stadt sauber zu halten.

    • P

      @Mopsfidel:

      Ja da bringen sie eines der großen Probleme der heutigen Gesellschaft doch ohne es zu merken sehr schön auf den Punk:



      Bäume werden als lästige Arbeit angesehen....diese Denke ist Gift für den Umweltschutz

  •

    Ich hoffe, dass die Berliner CDU sich weiter aus ihrer Wahlkampf-Idiotie löst, die einen Auto-Kulturkampf probierte.



    Von schattigen Bäumen mit Sauerstoff profitieren wir alle. Von platzraubenden Autos eher nicht. Dächer, auf die kein Solarmodul passt oder drauf soll, könnten übrigens auch noch begrünt werden.

meistkommentiert

1
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“
2
Sozialstaat vs. Aufrüstung Wer Zeitenwende sagt, muss auch Mietendeckel sagen
3
Kontroverse um Ehrung für Imam Ein Brückenbauer unter Druck
4
Einverleibung Westsaharas durch Marokko Kurzsichtige Interessenpolitik
5
Psychiater über Otrovertierte „Manche Leute gehen mit einem Alien-Gefühl durchs Leben“
6
Nahostkonflikt an deutschen Unis Don’t mention the Islamismus