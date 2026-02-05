piwik no script img

Versorgungslage bei AbtreibungenDie Regierung kümmert's nicht

Die Koalition wollte eigentlich die Versorgungslage für ungewollt schwangere Frauen verbessern. Konkrete Maßnahmen sind bisher aber nicht geplant.

positiver Schwangerschaftstest
Ungewollt schwanger – insbesondere in ländlichen Gegenden ist die Versorgungslage oft schlecht Foto: Olga Yastremska/getty images

epd | Bei der Versorgung von ungewollt schwangeren Frauen sind derzeit keine Verbesserungen vonseiten des Bundes in Sicht. „Es ist eine umfassende Prüfung notwendig“, erklärte das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). Die Beratungen darüber, in welcher Form die entsprechenden Passagen des Koalitionsvertrags umgesetzt werden, seien innerhalb der Regierung noch nicht abgeschlossen. Das Gesundheitsministerium stehe dazu im Austausch mit dem Familienministerium.

Im Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD vereinbart, ungewollt schwangeren Frauen „Zugang zu medizinisch sicherer und wohnortnaher Versorgung“ zu ermöglichen. Außerdem werde „die Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung über die heutigen Regelungen hinaus“ erweitert.

Ein weiterer Punkt ist das Vorhaben, die medizinische Weiterbildung zu Schwangerschaftsabbrüchen zu stärken. Hier verweist das Gesundheitsministerium aber auf die Zuständigkeit der Länder, die wiederum die Aufgabe an die Ärztekammern übertragen hätten. Die Frage nach der Verankerung des Schwangerschaftsabbruchs als Bestandteil der fachärztlichen Weiterbildung sei daher „insbesondere von den Ärztekammern zu prüfen“, teilte das Ministerium dem epd mit.

Wie schwierig es für ungewollt schwangere Frauen sein kann, eine Abtreibung zu organisieren, hatte im vergangenen Sommer das Forschungsprojekt „Elsa“ gezeigt. Demnach ist die Versorgungslage regional weiter sehr unterschiedlich und insbesondere in ländlichen Gegenden oft schlecht.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Schwangerschaftsabbruch #Versorgung #Frauengesundheit #Bundesministerium für Gesundheit #Abtreibung #Frauenrechte #Antifeminismus #Schwarz-rote Koalition
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Der Gynäkloge Joachim Volz nimmt im Gerichtssaal einen Koffer vom Tisch
Arzt verklagt Klinik Gegen das katholische Abtreibungsverbot

Gynäkologe Joachim Volz will sich von seinem Arbeitgeber nicht verbieten lassen, Abbrüche durchzuführen. Das Verfahren geht nun in die zweite Instanz.

Von Dinah Riese
Rita Süssmuth
Die Feministin Rita Süssmuth Mit Mut und Resilienz

Mit Rita Süssmuth ist die vermutlich letzte Feministin der Bundes-CDU gestorben. Sie platzierte Frauenpolitik dort, wo sie hingehört: im Bundestag.

Von Simone Schmollack
Schwangerschaftstestsstreifen mit positivem ERgebnis vor gelbem Hintergrund
Ungewollt schwanger Im Aufwachraum

Unsere Autorin entscheidet sich für eine Abtreibung. Was ein einfacher Eingriff sein könnte, ist ein politisches und gesellschaftliches Minenfeld.

Von Mina Billner
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Urteil gegen Maja T. Deutschland ist mitschuldig
2
Ausweitung der russischen Angriffe Der Ukraine konsequent helfen – jetzt!
3
Zahl der Todesopfer in Gaza Leugnen, bis es nicht mehr geht
4
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
5
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
6
Die Wahrheit Künstlicher Rilke