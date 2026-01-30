piwik no script img

Vernachlässigte Krisen im Globalen SüdenWo die Welt wegschaut

Krisen wie Dürre in Namibia finden wenig Beachtung in Medien, kritisiert die Hilfsorganisation Care. 8 der 10 kaum beachteten Länder sind in Afrika.

Patronen auf Asphalt
Bangui, Zentralafrika, 13. Januar 2021: Nachdem Rebellen die zentralafrikanischen Streitkräfte und die UN-Mission Minusca angegriffen haben, liegen Munitionshülsen auf der Straße Foto: Adrienne Surrenant/epa

Von

Tim Feldmann

Krisen erschüttern die Welt – was manche Eu­ro­päe­r:in­nen seit Klimakrise, Putins Krieg in der Ukraine und der zweiten US-Präsidentschaft Donald Trumps feststellen, ist für andere Länder und Regionen keine neue Erkenntnis. „Vergessene Krisen“ ist der Titel eines Reports der internationalen Hilfsorganisation Care, die seit einer Dekade jährlich auflistet, welche Krisen weltweit am wenigsten mediale Beachtung erfahren.

Am wenigsten wurde im vergangenen Jahr laut Report über die Zentralafrikanische Republik berichtet. Dort wütet seit etwa 15 Jahren ein Bürgerkrieg. Von den 5,5 Millionen Ein­woh­ne­r:in­nen sei laut Bericht mit rund 2,4 Millionen fast die Hälfte der Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Krisen im Bericht drehen sich aber nicht allein um Kriege. Auf Platz zwei folgt Namibia, wo die Menschen unter der schlimmsten Dürre seit 100 Jahren leiden. 1,3 Millionen Menschen leben ohne gesicherte Ernährung.

„Je länger eine Krise andauert und je weniger sie von akuten militärischen Eskalationen geprägt ist, desto schneller verschwindet sie aus der öffentlichen Wahrnehmung – mit gravierenden Folgen für Aufmerksamkeit, Finanzierung und Hilfe für die betroffenen Menschen“, teilte Care Deutschland der taz mit. „Worüber nicht berichtet wird, wird nicht gesehen, zieht keine Handlungen oder Entscheidungen nach sich.“

Care hat für ihre Studie Berichterstattung über humanitäre Krisen in knapp 350.000 Onlinemedien auf der ganzen Welt in fünf Sprachen ausgewertet. 1.532 Onlineartikel hatten demzufolge 2025 über die Krise in der Zentralafrikanischen Republik berichtet.

Afrika besonders vernachlässigt

Die Krisen in afrikanischen Ländern erfuhren besonders wenig Aufmerksamkeit, so das Ergebnis des Care-Berichts. Von den zehn am wenigsten von Medien belichteten Krisen seien acht auf dem afrikanischen Kontinent gewesen. Die beiden nichtafrikanischen Staaten sind Honduras und Nordkorea.

Die afrikanischen Länder machten in jedem der zehn Jahre den Großteil der Liste des Care-Reports aus. Dabei war auch die Zentralafrikanische Republik jedes Jahr unter den zehn Ländern, über die Medien weltweit am wenigsten berichteten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Entwicklungspolitik #Medienkritik #Krise #Afrika #Zentralafrikanische Republik #Hilfsorganisation #Namibia
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Nasry Asfura
Nasry Asfura wird Präsident in Honduras Konservative Rolle rückwärts

Der Trump-Fan Nasry Asfura regiert zukünftig Honduras. Be­ob­ach­te­r:in­nen fürchten, er könnte Menschenrechte und Umweltstandards schleifen.

Von Knut Henkel
Zentralafrikas Präsident Touadéra vor der Landesflagge bei einer Wahlkundgebung in Bangui, 14. Dezember
Wahlen in Zentralafrikanischer Republik Ein afrikanischer Wahlsieg nach russischer Art

Präsident Touadéra wird zu einer dritten Amtszeit wiedergewählt, mit seinem bisher besten Ergebnis. Russische Wagner-Kämpfer haben ihn stark gemacht.

Von Dominic Johnson
Ein Boot auf den Wassermengen und dahinter ist ein Haus
Klimakatastrophen in Afrika Dürre hier, Fluten dort

Das südliche Afrika leidet unter beispielloser Trockenheit, im östlichen Afrika regnet es wie verrückt. UN-Hilfswerke schlagen Alarm.

Von Pedro Agosto und Omega Ssuuna
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
3
Empörung über KI-Polizeibild Blaulicht vom Bot
4
Tempel in Jerusalem Die Zankfärse
5
Ermittlung gegen Vulkangruppe Ein Zeichen der Verzweiflung
6
Russische Kriegsführung mit Tieren Tauben-Armee im Anflug