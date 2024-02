Vermisste SZ-Vize-Chefredakteurin : Suizid befürchtet

Die SZ-Vizechefin Alexandra Föderl-Schmid wird vermisst. Ihr Auto und ein Abschiedsbrief wurden gefunden.

BERLIN taz | Bei einer vermissten Journalistin im bayerischen Inntal, nach der seit Donnerstagmorgen gesucht wird, soll es sich um Vize-Chefredakteurin der SZ Alexandra Föderl-Schmid handeln. Das berichtet die Passauer Neue Pressemit Verweis auf Informationen der Mediengruppe Bayern. Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es noch keine offizielle Bestätigung. Die Polizei befürchte, dass Föderl-Schmid Suizid begangen hat.

Die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutsche Zeitung sieht sich aktuell mit Plagiatsvorwürfen hinsichtlich ihrer journalistischen Beiträge sowie ihrer Doktorarbeit konfrontiert. In den letzten Tagen glichen die Vorwürfe einer Kampagne. Die Süddeutsche Zeitung hatte eine Untersuchung eingeleitet. Föderl-Schmid selbst zog sich daraufhin aus dem operativen Tagesgeschäft bei der Zeitung zurück.

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Anfrage der Mediengruppe Bayern bestätigt, gab es einen Einsatz am Inn wegen Suizidgefahr. Am Ufer und im Wasser waren Gegenstände entdeckt worden, die eindeutig der vermissten Person zugeordnet werden konnten. Außerdem wurde in Grenznähe das Auto von Föderl-Schmid gefunden. Wie es aus Polizeikreisen hieß, sei auch ein „Abschiedsbrief“ gefunden worden. Auf Anfrage der taz, bestätigte die bayerische Polizei lediglich, dass eine 53-jährige Münchnerin gesucht werde. Föderl-Schmid wurde am 30. Januar 1971 geboren.

(Große Teile dieser Meldung wurden aus Zeitgründen von der Passauer Neuen Presse übernommen.)

***

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sollten Sie von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, suchen Sie sich bitte umgehend Hilfe. Bei der Telefonseelsorge finden Sie rund um die Uhr Ansprechpartner, anonym. Rufnummern: 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222