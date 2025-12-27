piwik no script img

Verkehrskonzept im italienischen PerugiaVon unten nach oben mit der Minimetrò

Wer in der mittelalterlichen Stadt Perugia vom Tal auf den Berg will, nimmt am besten die Minimetrò. Das ist eine weltweit einzigartige Kleinbahn.

Eine Minimetro in der Stadt Perugia, Häuser an einem Hügel im Hintergrund.
Die Wagen der Minimetrò schlängeln sich den Berg hinauf und wieder hinunter – zehn Minuten für eine Strecke Foto: Franco Origlia/getty images
Simone Schmollack

Aus Perugia

Simone Schmollack

Prossima fermata: Cupa! Eine weibliche Stimme sagt die nächste Station an: Cupa. Es ist die vorletzte auf der Fahrt mit der Minimetrò in Perugia, der Hauptstadt der Region Umbrien in Mittelitalien, von ganz unten in der Stadt bis ganz nach oben. Perugia ist eine etruskische Stadt, die – wie so viele Orte in Italien – auf einen Hügel gebaut wurde. Wer vom Bahnhof ins historische Stadtzentrum will, kann ein kleines Fitnessprogramm einlegen und über zahlreiche Treppen und kleine Gassen nach oben laufen. Man kann aber auch die Minimetrò nehmen, die erste ihrer Art weltweit.

Die Minimetrò hat nur sieben Stationen, sie braucht aber auch nicht mehr, um die Wohnviertel im Tal mit der Altstadt auf dem Hügel zu verbinden. Dazwischen liegen 3 Kilometer und 161 Höhenmeter, alle 30 Sekunden hält einer der 25 Wagen an den Stationen, jede der fahrerlosen Kabinen kann 40 Personen mitnehmen. In der Woche ist die Minimetrò von 7 bis 21.30 Uhr unterwegs, an den Wochenenden fährt sie bis 2 Uhr nachts.

Perugia hat eine weitgehend autofreie Innenstadt mit einer unkomplizierten ÖPNV-Anbindung an entfernte Stadtviertel

Die Minimetrò ist nicht nur ein einzigartiges Transportmittel, weil sie so zuverlässig, schnell und bequem ist, sondern vor allem, weil Perugia damit etwas geschaffen hat, was andere Städte (nicht nur in Italien) auch gern hätten: eine weitgehend autofreie Innenstadt mit einer unkomplizierten ÖPNV-Anbindung an entfernte Stadtviertel.

1998 beschloss die Stadt ein nachhaltiges Verkehrskonzept mit Minimetrò, Rolltreppen, Fahrstühlen, drei Jahre später wurde die Baugenehmigung für die Bahn erteilt. Deren Bau begann 2003, fünf Jahre später war die Minimetrò fertig. Seitdem befördert sie jeden Tag etwa 10.000 Menschen.

Autos bleiben schon mal stecken

Ursprünglich sollte die Minimetrò komplett unterirdisch fahren, der Plan wurde glücklicherweise verworfen, denn so eine Fahrt mit der Kleinbahn für 1,50 Euro ist ein Erlebnis an sich. Die Wagen schlängeln sich den Berg hinauf und wieder hinunter, durch kurze Tunnel, vorbei an Hochhäusern, Verwaltungsgebäuden, einem Kino, dem Bahnhof Fontivegge – zehn Minuten für eine Strecke. Wer an einer der beiden Endstationen im Waggon bleibt, erlebt, wie der sich dreht und auf die Gegenbahn geschoben wird – ein endloser Kreislauf.

Das funktioniert, weil die Bahn über ein umlaufendes Stahlseil betrieben wird, das unter den Wagen verläuft. Alles kann man während der Fahrt durch die Fenster genau verfolgen. Wenn die Bahn gleichzeitig um eine Kurve und bergabwärts fährt, hat man für einen kurzen Moment das Gefühl, in einer Achterbahn zu sein, die eine flache Kurzstrecke absolviert.

Die Perugini lieben ihre Minimetrò – und sie lieben ihr autobefreites Zentrum. Von morgens ab 7 Uhr bis tief in die Nacht sind die Piazza IV Novembre und die angrenzenden Straßen mit all den Bars, Pizzaständen, Restaurants belebt. Ohnehin ist Autofahren in der mittelalterlichen Stadt mit ihren schmalen, hügeligen und kurvenreichen Straßen kein Vergnügen, größere Wagen bleiben schon mal stecken.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Umbrien #Nachhaltigkeit #Bahn #Verkehr #Italien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Busfahrer am Steuer
Verdi und Klima-Allianz zu ÖPNV Verkehrswende wird nichts ohne gute Arbeitsbedingungen

Soll der Nahverkehr ausgebaut werden, muss man neues Personal mit attraktiven Konditionen locken. Das sei nicht teuer, so das Ergebnis einer Studie.

Von Marco Fründt
Eine Straßenbahn der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ist bei regnerischem Wetter auf der Obernstraße im Stadtzentrum unterwegs
Versuch zur Verkehrswende in Bremen Noch keine Fahrt in lichte Zukunft
Kommentar von Eiken Bruhn

Eine Nahverkehrsabgabe von 19 Euro im Monat haben auf ihrem Parteitag die Grünen in Bremen vorgeschlagen. CDU und FDP finden das total daneben.

Radfahrer und Radfahrerinnen in Paris
Verkehrswende in Paris Blick in die Zukunft
Kommentar von Simone Schmollack

Dank der Verkehrswende ist in Paris das Realität, was in Deutschland noch eine Zukunftsvision ist: bessere Luft, weniger Lärm und mehr Sicherheit.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
2
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
3
Neuer Wehrdienst in Deutschland Verweigern will gelernt sein
4
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
5
Juli Zeh über Nachbarn, die AfD wählen „Ich bin nicht der Heldinnen-Typ“
6
Journalismus in der Krise Pöbelportale und Pfennigfuchser