Verbot des Insektizids in der EU wackelt : Glyphosat-Studie stützt Bayer

Die Europäische Lebensmittelbehörde Efsa hält den umstrittenen Unkrautvernichter für unbedenklich – und spricht sich für die erneute Zulassung aus.

BRÜSSEL rtr/taz | Die jüngste Risiko-Bewertung zum umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat stärkt Bayer den Rücken. Eine von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Schluss, dass „Glyphosat die Zulassungskriterien für die menschliche Gesundheit erfüllt.“

Tierversuche, epidemiologische Studien sowie statistische Analysen hätten ergeben, dass das Mittel weder krebserregend noch erbgutschädigend sei. Es gebe kein Risiko für Verbraucher. Zu dieser übereinstimmenden Bewertung waren die Prüfbehörden in Frankreich, den Niederlanden, Schweden und Ungarn gekommen, die von der EFSA beauftragt worden waren.

Glyphosat war 2017 in der EU nach langem Streit von der Kommission für weitere fünf Jahre zugelassen worden. Nun muss neu entschieden werden. Der damalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) stimmte damals im Alleingang dafür, obwohl die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) dagegen war.

Schmidt löste damit in Berlin einen Koalitionskrach aus. Die Lebensmittelbehörde EFSA und die europäische Chemikalienagentur Echa waren zu dem Schluss gekommen, dass verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ausreichten, um das breit eingesetzte Mittel als krebserregend einzustufen. Der Hersteller – die Bayer-Tochter Monsanto – gibt an, bei vorschriftsgemäßer Anwendung seien die Produkte ungefährlich.

Vor der erneuten Zulassung in der EU

Von Umweltschützern wird die Aussagekraft der zugrundeliegenden Studien angezweifelt. Die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation stuft Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ für den Menschen ein.

Im September soll für die erneute Zulassung eine erste Gesprächsrunde stattfinden und anschließend die EU-Mitgliedsstaaten einbezogen werden. Eine endgültige Empfehlung der EFSA ist im zweiten Halbjahr 2022 zu erwarten.

Glyphosat wurde von der Bayer-Tochter Monsanto entwickelt und von den Amerikanern und nun auch von Bayer unter dem Markennamen Roundup vertrieben. Das Herbizid wird aber auch von anderen Firmen hergestellt, da das Patent seit Jahren abgelaufen ist.

9.300 Kläger in den USA

Bayer sieht sich wegen des Unkrautvernichters in den USA mit rund 9.300 Klägern konfrontiert, da Glyphosat im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern hat immer wieder beteuert, dass Glyphosat bei sachgemäßer Anwendung sicher sei und sich dabei auf mehr als 800 wissenschaftliche Studien berufen.

Allerdings sind die Klagen im Zusammenhang mit Krebserkrankungen von Anwendern inzwischen zur teuren Belastung für den Dax-Konzern geworden. Zuletzt musste Bayer Ende Mai eine Niederlage in den USA hinnehmen. Im Rahmen eines Gesamtpakets von mehr als elf Milliarden US-Dollar hat der Konzern aber auch schon viele bestehende Klagen beigelegt. In Deutschland entscheidet der Bundesrat in der kommenden Woche abschließend über ein Verbot von Glyphosat.