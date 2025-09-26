piwik no script img

Urteil im Münchner Antifa-ProzessFünf Jahre Haft für Hanna S.

Die Antifaschistin wird wegen Übergriffen auf Rechte in Budapest verurteilt. Die Ankläger hatten 9 Jahre Haft gefordert, die Anwälte einen Freispruch.

Plakate mit Parolen für eine Kundgebung
Proteste in Stadelheim: Vor der JVA, wo in einem Hochsicherheitssaal der Prozess gegen Hanna S. stattfand Foto: Felix Hörhager/dpa

München dpa/taz | Die Antifaschistin Hanna S. ist vom Oberlandesgericht (OLG) München am Freitag zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte an einer Attacke auf mutmaßlich Rechtsextreme in Budapest im Februar 2023 beteilgt war.

Die Bundesanwaltschaft hatte neun Jahre Haft wegen versuchten Mordes für die 30-Jährige gefordert – obwohl das Gericht zu Prozessbeginn bereits den Hinweis gegeben hatte, der Vorwurf sei womöglich zu hoch gegriffen.

Die Verteidiger hatten einen Freispruch gefordert.

Unterstützer haben am Freitag vor der Justizvollzugsanstalt Stadelheim demonstriert, in deren Hochsicherheitssaal der Prozess stattfand.

Hanna S. soll im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren mutmaßlichen Linksextremisten in Budapest Menschen brutal zusammengeschlagen haben, die sie dem rechtsextremen Spektrum zuordneten. Deshalb stand sie seit Februar dieses Jahres in München vor Gericht.

Ihr wurde neben versuchtem Mord auch gefährliche Körperverletzung und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Themen #Antifa #Prozess #Budapest
Mehr zum Thema
Die Angeklagte Hanna S. (M) steht beim Prozessauftakt im Gerichtssaal, ihr Anwalt zu ihr geneigt, ihr gesicht ist annynimsiert
Prozess um verprügelte Neonazis Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.
Hat Hanna S. in Budapest Neonazis verprügelt? Und wenn ja, sollte sie dafür neun Jahre ins Gefängnis? Ihre Anwälte sagen zweimal: Nein.
Von Dominik Baur
Die Angeklagte Hanna S. (M) steht beim Prozessauftakt im Gerichtssaal. Ihr Gesicht ist unkenntlich gemacht, ihr Verteidiger beugt sich zu ihr. Im Hintergrund stehen drei Polizissten
Prozess gegen Antifaschistin Bundesanwaltschaft fordert neun Jahre Haft für Hanna S.
Weil sie in Ungarn an Angriffen auf mutmaßliche Neonazis beteiligt gewesen sein soll, steht Hanna S. in München vor Gericht. Ihr droht eine hohe Strafe.
Demonstrierende halten ein Banner in die Höhe, auf dem steht:"FREE HANNA". Mehrere Polizisten sichern die Demonstration
Angriffe in Budapest Mit welchen Mitteln gegen den Faschismus?
Die Studentin Hanna S. steht wegen versuchten Mordes an Neonazis vor Gericht. Statt eines Kunstpreises droht ihr nun eine lange Haftstrafe.
Von Konrad Litschko
