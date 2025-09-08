piwik no script img

Prozess gegen AntifaschistinBundesanwaltschaft fordert neun Jahre Haft für Hanna S.

Weil sie in Ungarn an Angriffen auf mutmaßliche Neonazis beteiligt gewesen sein soll, steht Hanna S. in München vor Gericht. Ihr droht eine hohe Strafe.

Die Angeklagte Hanna S. (M) steht beim Prozessauftakt im Gerichtssaal. Ihr Gesicht ist unkenntlich gemacht, ihr Verteidiger beugt sich zu ihr. Im Hintergrund stehen drei Polizissten
Neun Jahre Haft für Hanna S. fordert die Bundesanwaltschaft. Hier beim Prozessauftakt im Gerichtssaal in München im Februar 2025 Foto: Alf Meier/dpa

München dpa | Im Prozess gegen Hanna S. fordert die Bundesanwaltschaft neun Jahre Haft für die mutmaßliche Linksextremistin. Die beiden Vertreterinnen des Generalbundesanwaltes sehen die Vorwürfe des versuchen Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung als erwiesen an.

Die 30-Jährige soll im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren mutmaßlichen Linksextremisten Menschen brutal zusammengeschlagen haben, die sie dem rechtsextremen Spektrum zuordneten. Darum steht sie seit Februar dieses Jahres in München vor Gericht.

In Budapest kamen zu dem Zeitpunkt zum sogenannten „Tag der Ehre“ Rechtsextremisten aus ganz Europa zusammen, um des Ausbruchsversuchs der deutschen Wehrmacht, der Waffen-SS und ihrer ungarischen Kollaborateure aus der von der Roten Armee belagerten Stadt zu gedenken. Ein „Neonazi-Schaulaufen“, hatte Verteidiger Yunus Ziyal das Event zum Beginn des Prozesses genannt. „Es handelt sich um das derzeit größte Massenevent der extremen Rechten.“

In einem Fall soll Hanna S. auf dem Arm eines Mannes gekniet haben, um ihn daran zu hindern, sich gegen Schläge und Tritte zu verteidigen. Der Mann sei angegriffen worden, „weil er ein politisch Andersdenkender war“.

Bundesanwaltschaft spricht von „Gewaltterrorismus“

„Es gibt in einem Rechtsstaat unter keinen Umständen gute politische Gewalt“, sagte die Bundesanwältin in ihrem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München und sprach von „Gewaltterrorismus“. Die Angeklagte vertrete einen „militanten Antifaschismus“ und lehne den demokratischen Rechtsstaat ab.

Hanna S. selbst äußerte sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen. Beweise für ihre Tatteilnahme brachte die Staatsanwaltschaft nicht vor, aber mehrere Indizien.

Nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft sollten die Schlussvorträge von Nebenklage und Verteidigung folgen. Das Urteil wird für den 26. September erwartet.

Demonstrierende halten ein Banner in die Höhe, auf dem steht:"FREE HANNA". Mehrere Polizisten sichern die Demonstration

Angriffe in Budapest

Mit welchen Mitteln gegen den Faschismus?

Die Studentin Hanna S. steht wegen versuchten Mordes an Neonazis vor Gericht. Statt eines Kunstpreises droht ihr nun eine lange Haftstrafe.
Von Konrad Litschko
Maja T. vor dem Budapester Stadtgericht

Nach 40 Tagen Protest in Haft

Maja T. beendet Hungerstreik in Ungarn

Nach 40 Tagen beendet Maja T. in Ungarn den Hungerstreik. Der Gesundheitszustand hatte sich stark verschlechtert. Hoffnung richtet sich auf Außenminister Wadephul.
Von Konrad Litschko
Banner mit der Forderung "Free Zaid" auf einer Kundgebung in Köln

Angriffe auf Neonazis in Budapest

Beschuldigter Linker Zaid A. wird haftverschont

Der 21-jährige Syrer saß in der JVA Köln, weil ihm Angriffe auf Neonazis in Budapest vorgeworfen werden. Eine Auslieferung nach Ungarn droht weiter.
Von Konrad Litschko

