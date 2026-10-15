Sally Rooneys Bücher sind in Großbritannien nicht mehr erhältlich. Ihr Verlag Faber & Faber macht die britische Antiterror-Gesetzgebung für die Entscheidung verantwortlich, den Vertrieb der Werke der irischen Bestsellerautorin einzustellen. Man dürfe keine Einnahmen aus den Buchverkäufen an sie weiterleiten, weil sie Palestine Action unterstütze, eine pro-palästinensische Aktionsgruppe, die im Juli 2025 von der britischen Regierung als terroristische Organisation eingestuft wurde.

Nach dem Verbot der Gruppe hatte Rooney erklärt, sie werde ihre Honorare aus dem Verkauf ihrer Bücher, in denen es im Kern immer um Missverständnisse junger irischer Paare geht, zur Unterstützung von Palestine Action verwenden. Das ist in Großbritannien eine Straftat. Rooney, die in der westirischen Grafschaft Mayo lebt und sich dort gegen den Bau eines neuen Rechenzentrums engagiert, sagte vorsichtshalber ihre Reise zu einer Preisverleihung nach Großbritannien ab, um nicht verhaftet zu werden.

Am Mittwoch sagte Rooney: „Nach Beratung und Abwägung und mit meiner vollen Zustimmung hat mein Verlag Faber beschlossen, dass er meine Werke innerhalb Großbritanniens nicht mehr vertreiben kann. Ich habe mich nach Kräften bemüht, gegenüber der Öffentlichkeit ehrlich über meine Überzeugungen und Absichten zu sein, und bin voll und ganz bereit, die Konsequenzen zu tragen.“

Marxistische Millionärin

Ein Sprecher des Verlags fügte hinzu: „Die Werke einer Autorin zu verkaufen und die Einnahmen nicht weiterleiten zu können, ist für einen Verlag unzumutbar. Wir sind nach wie vor stolzer Verlag ihres bemerkenswerten Gesamtwerks, das wir in anderen Ländern weiterhin vertreiben werden.“ Rooney, die laut eigener Aussage Marxistin ist, kritisiert die kapitalistische Seite des Buchhandels, der sie allerdings zur Millionärin gemacht hat.

Von ihrem Buch „Normal People“ (deutscher Titel: „Normale Menschen“) sind allein in Großbritannien mehr als eine Million Exemplare über den Ladentisch gegangen. Und von ihrem ersten Roman, „Conversations with Friends“ (deutscher Titel: „Gespräche mit Freunden“), wurden mehr als 500.000 Stück verkauft. Beide Bücher wurden von der BBC als Fernsehserien adaptiert. Auch für die Produzenten der Serien ergeben sich rechtliche Komplikationen wegen der Tantiemen, die Rooney zustehen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 hat Palestine Action in erster Linie direkte Protestaktionen gegen Waffenproduzenten organisiert, die nach Israel liefern. Außerdem drangen Aktivisten in einen Luftwaffenstützpunkt der britischen Armee ein und beschmierten zwei Flugzeuge mit Farbe.

In den vergangenen 14 Monaten sind mehr als 3.700 Menschen wegen Unterstützung von Palestine Action festgenommen worden – die meisten, weil sie Plakate mit der Aufschrift „Ich bin gegen Völkermord, ich unterstütze Palestine Action“ hochhielten. Etwa 2.500 wurden angeklagt, doch die Gerichtsverfahren wurden ausgesetzt, solange die juristische Überprüfung andauert. Der Oberste Gerichtshof wird den Fall voraussichtlich im nächsten Monat verhandeln.