Ein Großvorfall nahe einer der wichtigsten Militärbasen Großbritanniens hat am Sonntag große Aufregung verursacht. Premierminister Andy Burnham sagte kurzfristig alle Termine und seine Reise zum Beginn des Jahresparteitags der regierenden Labour-Partei in Liverpool ab, nachdem vor der Luftwaffenbasis Fairford im Westen Englands fünf Männer unter Terrorverdacht festgenommen wurden.

Nach Angaben der Polizei von Gloucestershire, wo Fairford liegt, reagierten die britischen Sicherheitskräfte gegen 12.45 Uhr in der Nacht zu Sonntag auf einen Notruf, der auf drei verdächtige Fahrzeuge auf dem Weg zur Basis hinwies. Die drei weißen Kleintransporter standen nahe dem Dorf Whelford auf einer kleinen Landstraße unmittelbar vor der Basis.

Fünf Männer, die sich an den Fahrzeugen befanden, wurden festgenommen, während Spezialkräfte und Spezialeinrichtungen der Armee zum Aufspüren von Sprengstoff anrückten. Roboter untersuchten die Fahrzeuge. Etwa 85 Haushalte wurden noch in der Nacht evakuiert. Dutzende von Polizeieinsatzwagen und Rettungsfahrzeugen parkten einsatzbereit in der Gegend.

RAF Fairford befindet sich mitten auf dem Land in der idyllischen englischen Cotswold-Region, ungefähr 30 Kilometer nördlich von Swindon. Die britische Luftwaffenbasis ist der wichtigste Stützpunkt für US-Langstreckenbomber in Europa. Sie diente im Frühjahr den US-amerikanischen Streitkräften als Basis vor und nach Angriffen auf Iran. Unter anderem landeten dort B-52- und B-1-Großbomber.

Die Straßen um Fairford sind eigentlich gesperrt

Die iranische Regierung hat im Juli Basen, von denen aus Angriffe gegen Iran geflogen werden, als legitime Ziele bezeichnet. Seit Ende Februar, als die US-Angriffe auf Iran begannen, sind die Straßen rund um Fairford für die Öffentlichkeit gesperrt und Sichtschutzmaßnahmen wurden eingerichtet, damit man Starts und Landungen nicht mehr von außen verfolgen kann. Im Juni kündigte das US-Militär einen Ausbau seiner Anlagen auf der Basis an.

Man habe zur Sicherheit eine Absperrung um die Fahrzeuge errichtet, während man sie weiter untersuche, gab die Polizei am Nachmittag bekannt. Die Ermittlungen würden nun gemeinsam mit der Antiterroreinheit der britischen Polizei laufen. Fotos der auf dem Boden sitzenden Verdächtigen nach ihrer Festnahme zirkulierten am Sonntagmorgen in den sozialen Medien. Aufnahmen zeigten die Festgenommenen mit nackten Oberkörpern, was auf den Verdacht von Sprengstoffwesten hindeutet.

Bereits gegen Mittag hieß es, dass die britische Polizei die Lage unter Kontrolle habe. Aber die USA riefen für Fairford die höchste Alarmstufe aus, verschärfte Sicherheitsmaßnahmen gelten auch an anderen Militärstützpunkten. Großbritannien steht seit dem letzten Jahr unter hoher Alarmbereitschaft. Terroristische Angriffe gelten offiziell als sehr wahrscheinlich.

Der Leiter des britischen Nachrichtendienstes MI5, Ken McCallum, hatte letztes Jahr gewarnt, er sehe mehr versuchte Angriffe auf das Vereinigte Königreich als je zuvor. Er sprach konkret Iran an, auch russische Akteure oder propalästinensische Aktivist:innen. 2025 waren Ak­ti­vis­t:in­nen der Gruppe Palestine Action in die nur 20 Kilometer von Fairford entfernte Luftwaffenbasis Brize Norton in Oxfordshire eingedrungen und hatten dort Schaden an britischen Tankflugzeugen angerichtet.

Im August gab das Verteidigungsministerium zudem bekannt, dass man binnen der letzten zwölf Monate um die 340 Vorfälle mit Drohnen nahe britischer Militärinfrastruktur beobachten konnte, dreimal so viele wie zwei Jahre zuvor.