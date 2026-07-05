Windig ist es auf der Dachterrasse, von der aus die WM-Spiele für den WM-Sender Magenta-TV anmoderiert und ausgewertet werden. Moderatorin Laura Wontorra und Expertin Tabea Kemme müssen immer wieder ihre Haare richten. Von München aus fragt Jan Henkel, der Dauertaktikanalyst des Senders, ob er nicht ein paar Haargummis in die USA schicken solle. Nein, nein, nicht nötig, meint Wontorra und plappert gut gelaunt weiter mit ihrer Gesprächspartnerin. Es geht den beiden gut. So kommt das jedenfalls rüber aus New York, dieser tollen Stadt, mit dieser tollen Aussicht auf diese tolle Skyline, wie es immer wieder heißt bei den Übertragungen.

Ein paar Worte noch über das miese Spiel zwischen Ägypten und Australien, dann haben die beiden Feierabend. Wontorra freut sich, dass sie schon gleich herunterfahren kann mit dem Lift, um noch ein paar Eindrücke von der Parade zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA zu erhaschen. Toll, toll, toll. Wer die Moderationen vom Magentadach in New York verfolgt, dem wird ein Bild von den USA geboten, wie es unschuldiger nicht sein könnte. Trump? Aber nicht doch! Hier wird über Fußball geredet.

Und als einmal die Rede darauf kommt, dass viele Fans von der Elfenbeinküste nicht haben einreisen dürfen, labert Wontorra irgendwas von Ebola ins Mikrofon. Eine Karte von Afrika, die zeigen könnte, wie weit die Elfenbeinküste von den aktuellen Ausbruchsgebieten der Seuche entfernt liegt, scheint sie weder vor Augen noch zur Hand zu haben. Egal, Hauptsache, die Rede kommt nicht auf ICE und die willkürlichen Einreisebestimmungen der USA.

In der Abmoderation geht es kurz um das nächste Spiel an diesem Tag. Frankreich gegen Paraguay in Philadelphia. Brütend heiß soll es da sein. Ja, 40 Grad, aber alles halb so schlimm, das Gewitter, das angekündigt war, hat sich verzogen.

Auch die Kollegen in München, die nun mit der Moderation an der Reihe sind, gehen bestens gelaunt ins Spiel. Wer will sich schon mit ernsten Worten über den Klimawandel belasten? Niemand. Es will auch niemand erklären, wie es sein kann, dass die Fifa bei einer derartigen Bullenhitze spielen lässt. Nur wer wirklich nichts wissen will, was über das Spiel hinausgeht, wird sich von MagentaTV gut informiert fühlen. Mal sehen, ob Laura Wontorra morgen mit Haargummi moderiert.