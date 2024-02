Ukrainische Militärführung : Die Nervosität steigt

Entlässt Ukraines Präsident Selenskij den obersten Militär Waleri Saluschnij? Das wäre ein riskanter Schritt. Der General ist beliebt.

LUZK TAZ „Jeden Moment kann etwas passieren.“ Dieser Satz fasst die Gemütslage der Ukrai­ne­r*in­nen nach zwei Jahren Krieg treffend zusammen. Für viele von ihnen ist es ein Leben in der Hölle.

In diesen Tagen liegen die Nerven besonders blank, aber nicht nur aus Angst vor dem nächsten russischen Angriff. Seien es Leh­re­r*in­nen oder Reinigungskräfte in einem Supermarkt. Seien es Präsident Wolodymyr Selenskij und hochrangige Militärs – die Nervosität wächst allerorten.

Anfang dieser Woche wurden erstmals Informationen öffentlich, wonach Selenskyj den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Waleri Saluschnij, entlassen wolle. Es folgte ein Dementi aus der Bankowa, dem Sitz des Präsidenten. Daraufhin gab es zahlreiche Spekulationen und fast täglich neue Gerüchte und Einschätzungen von Expert*innen. Dass die Beziehung zwischen den beiden Männern seit Längerem erheblich gelitten hat, ist ein offenes Geheimnis. Doch jetzt rätselt alle Welt über die Frage: Was treibt Selenskyj um?

General Saluschnij ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Das Geraune über seine Entlassung kam deshalb nicht gut an. Die Menschen machen ihrer Empörung vor allem in den sozialen Netzwerken Luft, denn in Zeiten des Kriegsrechts sind Proteste auf der Straße verboten. Die Worte an die Adresse des Präsidenten sind eindeutig. Viele drängen ihn, zur Besinnung zu kommen und mit Saluschnij Frieden zu schließen. Hitzköpfe kündigen einen Marsch in die Hauptstadt Kyjiw an, um „Selenskyj mit der Mistgabel von der Macht zu vertreiben“.

Ist die Entscheidung schon gefallen?

Die Beliebtheit Saluschnijs drückt sich online auch in Memes aus, Witze und markante Bilder, die Menschen über ihn teilen. Ein Spruch geht so: „Wenn Saluschnij einen Raum betritt, macht er nicht das Licht an, sondern schaltet die Dunkelheit aus.“

Bis Redaktionsschluss ist es nicht zu einer Ablösung Saluschnijs gekommen, ein entsprechendes Dekret hat der Präsident noch nicht unterzeichnet. Aber das Thema beherrscht die Titelseiten. Es heißt, die Entscheidung zur Entlassung sei gefallen, sie habe sich lediglich zeitlich verzögert. Die Suche nach einem Nachfolger gehe weiter, weil keiner der Generäle dem Vorschlag des Präsidialamtes zugestimmt habe.

Derzeit rätseln jedoch alle darüber, wer oder was Selenskyjs Dekret in die Quere gekommen ist. So spekulieren manche, dass die westlichen Partner Kyjiws eingegriffen haben könnten und ihren starken Widerstand gegen Saluschnys Rücktritt zum Ausdruck gebracht hätten. Auf sie höre Selenskyj, da die Ukraine mittlerweile vollständig auf westliche Militär- und Finanzhilfe angewiesen sei.

Ausländischen Medien ist zu entnehmen, dass westliche Regierungschefs Kyjiw beharrlich raten, auf eine strategische Verteidigung umzusteigen – das heißt, sie drängen darauf, die Strategie umzusetzen, die Saluschnyj befürwortet.

Ein weiterer Grund, der die Entlassung vorerst verhindern könnte, ist das Problem, einen neuen Oberbefehlshaber zu ernennen. Ukrainische Medien nennen zwei Kandidaten für diese Position: den obersten Geheimdienstoffizier Kirill Budanov und den Kommandeur der Bodentruppen Alexander Syrsky. Womöglich besteht aber auch da noch Klärungsbedarf.

Der General ist eine Autorität

Für die Ukrai­ne­r*in­nen ist Saluschnyj eine Autorität – an der Front genauso wie im Hinterland. Der General hat mittlerweile eine viel stärkere öffentliche Unterstützung als Selenskyj (88 Prozent gegenüber 62 Prozent im Dezember), und der Präsident reagiert äußerst vorsichtig auf die Ergebnisse solcher Umfragen. Wenn in einer Woche Präsidentschaftswahlen wären, würde der General diese Wahlen gegen jede/n Kon­kur­ren­t*in gewinnen.

Womöglich geht man im Präsidialamt aber davon aus, dass das Vertrauen in Saluschnyj sinken würde, wenn dieser seinen Posten verließe. Doch Demoskopen gehen davon aus, dass die Entlassung eher Selenskyj schaden könnte. Im Dezember ergab eine Umfrage des Kyjiwer Internationalen Instituts für Soziologie, dass 72 Prozent der Ukrai­ne­r*in­nen negativ auf Saluschnys Ablösung reagieren würden.

Dass zwischen dem Präsidenten und dem Armeekommandanten ein schwieriges Verhältnis besteht, ist seit Herbst 2023 ein Thema. Selenskyj äußerte seine Unzufriedenheit mit Saluschnyj zwar nicht öffentlich, aber nachdem, was aus dem Kreis seiner Gefolgschaft zu hören ist, ging es um die Verantwortung für das Ausbleiben wichtiger Siege 2023. Ein weiteres Streitthema ist die bevorstehende umfassende Mobilisierung. Der Präsident versuchte in beiden Fällen, sich aus der Verantwortung zu nehmen und sie gezielt an Saluschnyj zu übergeben.

Politische Eifersüchteleien und Taktieren hin oder her, klar ist: Wenn das Leben von Millionen Ukrai­ne­r*in­nen und die Zukunft des Landes auf dem Spiel stehen, sollten politische Ambitionen hinten angestellt werden – so die Meinung der weit überwiegenden Mehrheit.

„Sich selbst ins Knie schießen“

„Die Tatsache, dass Selenskyj und sein Team bereit sind, sich selbst ins Knie zu schießen, ist ihr Problem. Aber mit dieser Entscheidung schießen sie uns allen in die Beine. Denn der Rücktritt von Saluschnyj wird Selenskyjs Position nicht stärken, sondern schwächen. Und nicht nur Selenskyj, sondern die ganze Ukraine“, schreibt der Kolumnist Sergej Rudenko.

Der Politikwissenschaftler Witali Portnikow weist darauf hin, dass es im Interesse der Bür­ge­r*in­nen und der Elite liege, das große Vertrauen in Waleri Saluschnyj zu nutzen, um das psychologische Potenzial der Nation und ihren Glauben an den Sieg aufrechtzuerhalten. „Vertrauen ist ein riesiges Kapital, wenn es um einen existenziellen Konflikt zwischen zwei benachbarten Völkern geht. Daher sollten diejenigen, die Saluschnyj zu eliminieren versuchen, nicht über ihren eigenen Verbleib an der Spitze der Macht nachdenken, sondern darüber, wie sie das Kapital des Vertrauens in den Oberbefehlshaber nutzen können, um die nationale Einheit und die Bereitschaft der Ukrainer zu einer langfristigen Konfrontation mit der russischen Aggression zu bewahren“, schreibt Portnikow.

Er glaubt, dass das Vertrauen in Saluschnyj nicht schwinden werde, sollte er abgesetzt werden. Gleichzeitig werde jemand Neues nur durch Saluschnyjs Prisma wahrgenommen.

Sollte ein neuer Oberbefehlshaber im Krieg Erfolge vorweisen, werden viele sagen: „Wenn Saluschnyjs dort gewesen wäre, hätte es einen noch größeren Erfolg gegeben.“ Wenn es dagegen Niederlagen geben wird oder die Regierung Kompromisse mit den Russen eingeht, werden alle sagen: „Wenn Saluschnyj die Armee angeführt hätte, wäre das nicht passiert.

Die Situation im Krieg ist volatil. Doch es ist unwahrscheinlich, dass irgendein ukrainischer Politiker Saluschniyjs Platz einnehmen kann – jenen eines „Retters der Nation“, so wie die Ukrai­ne­r*in­nen ihn heute verstehen.

Aus dem Russischen Barbara Oertel