live Trumps FriedensplanVerhandlungen zwischen Israel und Hamas beginnen

Israel und Hamas verhandeln in Ägypten über die Freilassung der Geiseln und eine mögliche Waffenruhe. Doch zentrale Fragen bleiben weiter umstritten.

Netanjahu bei Trump im Weißen Haus: Sie sitzen nebeneinander und reden
Netanjahu bei Trump im Weißen Haus: Laut dem US-Präsidenten sollen die Gespräche mit der Hamas rasch voranschreiten Foto: Avi Ohayon/Israel Gpo/ZUMA Press Wire/dpa

Unterhändler Israels und der islamistischen Hamas führen an diesem Montag in Ägypten indirekte Gespräche über die Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. Dabei soll es zunächst um die Freilassung der verbliebenen 48 Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge gehen. Weitere Fragen, darunter die Entwaffnung der Hamas und ein israelischer Truppenrückzug aus dem Küstenstreifen, sind noch umstritten. Es wird erwartet, dass Vermittler mit beiden Seiten sprechen. (dpa)

00:25 Uhr: Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump werden die Gespräche mit der Hamas zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen rasch voranschreiten. „Die bisherigen Gespräche waren sehr erfolgreich und kommen nun zügig voran. Die Teams werden sich am Montag wieder in Ägypten treffen, um die letzten Details zu klären. Man hat mir gesagt, dass die erste Phase diese Woche abgeschlossen sein sollte, und ich fordere alle auf, schnell zu handeln“, teilte Trump in den sozialen Medien mit. (rtr)

23:40 Uhr: Zu den geplanten Gesprächen über das Vorgehen im Gazastreifen ist eine Delegation der radikal-islamischen Hamas in Ägypten eingetroffen. Angeführt wird sie vom im Exil lebenden Gaza-Chef der Hamas, Chalil al-Hayya. Es ist der erste Besuch Hayyas in Ägypten, seit er im vergangenen Monat einen israelischen Angriff in der katarischen Hauptstadt Doha überlebt hat. (rtr)

Wadephul verlängert seinen Aufenthalt in der Region

23:01 Uhr: Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Montag zu Gesprächen über den Friedensplan für den Gazastreifen nach Israel und Ägypten. Wadephul verlängert seine am Sonntagmorgen gestartete Reise in die Region und wird von Kuwait aus nach Israel fliegen, wie es aus dem Auswärtigen Amt hieß. In Tel Aviv wird er mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar über den von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs sprechen. (afp)

19.10 Uhr: Eine israelische Delegation reist am Montag zu Gesprächen über den Gaza-Plan von US-Präsident Donald Trump nach Ägypten. Angeführt wird sie vom Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mitteilt. Die Verhandlungen sollen demnach im Badeort Scharm el-Scheich am Roten Meer stattfinden. (rtr)

