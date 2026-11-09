Als das chinesische Außenministerium mit den brisantesten Spionagevorwürfen der jüngeren Vergangenheit konfrontiert wurde, wiegelte Sprecher Guo Jiakun ab: „Die Behauptung der chinesischen Spionage ist eine reine Erfindung und diffamierend.“ Auch die Staatsmedien Pekings beschreiben Jensen Huangs Affäre mit einer Chinesin, die laut US-Angaben von der Staatssicherheit rekurriert wurde, als eine von der New York Times und Financial Times aufgebauschte Verschwörung.

Diese Reaktion war vorhersehbar. Doch der Fall rund um Alice Huang, auf Chinesisch Huang Le, erinnert stark an jene „honeytrap“-Methoden, die der chinesische Staat in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich eingesetzt hat, um sich mithilfe attraktiver Frauen Einfluss auf westliche Unternehmer und Politiker zu sichern.

Wie ernst die USA das Problem mittlerweile nehmen, wurde 2025 bekannt: Damals berichtete die Nachrichtenagentur AP, dass unter dem damaligen US-Botschafter in Peking, Nicholas Burns, eine Regelung in Kraft trat, die US-Regierungsmitarbeitern in China sowie deren Familienangehörigen romantische oder sexuelle Beziehungen zu chinesischen Staatsbürgern kategorisch untersagt.

Zwar ist es für Diplomaten generell üblich, dass intime Bekanntschaften zu Personen aus bestimmten Staaten strengen Vorlagen unterliegen. Doch eine grundsätzliche „Non-Frazernization Policy“, wie das Kontaktverbot im Englischen genannt wird, gab es seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr.

Vorheriger Fall mit Notenbanker

Die Befürchtungen sind keine Paranoia. Ein aktuelles Beispiel betrifft den Ex-Mitarbeiter der US-Notenbank John Harold Rogers, der Zugang zu klassifizierten Informationen über die US-Geldpolitik hatte. Auf einer Konferenz 2013 in Shanghai wurde er von einem chinesischen Geheimdienstmitarbeiter angesprochen, der über Jahre eine enge Beziehung zu Rogers aufbaute – und ihm auch dabei half, eine deutlich jüngere Chinesin kennenzulernen und zu heiraten. Im Gegenzug soll der US-Wirtschaftswissenschaftler vertrauliche Dokumente zu Zinsentscheidungen der FED weitergegeben haben. Diesen Sommer wurde er zu über drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Wer aber ist die Chinesin Alice Huang, die sich Zugang zum wohl mächtigsten Unternehmer der Welt sichern konnte? Dass sie rund vier Jahre beim chinesischen Staatsfernsehen CCTV in Peking gearbeitet hat, ist mittlerweile von einer ehemaligen Kollegin bestätigt worden. Später soll die mutmaßliche Spionin beim lokalen Fernsehsender Hunan TV stationiert gewesen sein, ehe sie in die Finanzbranche wechselte – zur britisch-Hongkonger Bank HSBC, dann CITIC Securities. Schließlich wechselte sie zum in Singapur ansässigen Computing-Unternehmen Megaspeed, das im großen Stil KI-Chips von Nvidia eingekauft hat. Als dessen Führungskraft gelang es ihr, bei Geschäftsveranstaltungen in Asien Kontakt zu Jensen Huang aufzunehmen.

Was folgte, ist überraschend gut dokumentiert. Auf der chinesischen App Wechat hatte Huang Dutzende Fotos gepostet, wo sie in vertrauten Situationen mit dem Nvidia-Chef zu sehen ist – meist bei Rotwein und reichhaltigem Essen, auf einigen Aufnahmen auch aneinandergeschmiegt. Manche dieser Bilder kursierten schon länger online, doch wurden sie von den allermeisten Beobachtern als KI-generiert abgetan – fälschlicherweise, wie sich nun herausstellt.

Dennoch bleiben viele Fragen offen. „Wenn sie eine Spionin wäre, würde sie dann solche Fotos veröffentlichen?“, meint etwa der Journalist Wang Zhian, der früher ebenfalls beim chinesischen Staatsfernsehen gearbeitet hatte, ehe er ins japanische Exil gezogen ist und seither Analysen auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht.

Der taiwanische Halbleiter-Analyst Andrew Lu erklärt sich den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Affäre mit Interessen im US-Geheimdienst. Offensichtlich wollte man Huangs China-Engagement diskreditieren. Der Nvidia-Chef hatte sich vehement dafür eingesetzt, Exportbeschränkungen für den chinesischen Markt zu lockern. „Der Skandal war ein genau zum richtigen Zeitpunkt gezündeter Sprengsatz“, schrieb Lu in seinem persönlichen Newsletter – freilich ohne Beweise.