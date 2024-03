Tourismusmesse in Berlin : Rosige Aussichten für Reisebranche

Die Internationale Tourismus-Börse kündigt einen Umsatz-Rekord an. Bei der Nachhaltigkeit, die eigentlich Motto ist, gibt es aber noch Luft nach oben.

BERLIN taz | Die in Berlin angelaufene Internationale Reisemesse ITB will „wichtige Impulse für eine nachhaltige Tourismusbranche“ geben. Mehrere Veranstaltungen in dieser Woche stehen deshalb unter diesem Motto. So spricht eine Vertreterin des estländischen Tourismusministeriums über den dortigen Umbau der Branche, auf einem Podium wird der Einfluss des Reisegeschäfts auf die Biodiversität diskutiert.

Tourismus ist ein wichtiger Faktor in der Klimapolitik. Urlaubsreisen weltweit sind für rund 10 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Zum Auftakt der Messe spielte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands, den Ball allerdings gleich weiter: „Die Bundesregierung sollte umweltfreundlichen Treibstoff für Flugzeuge fördern“, sagte er.

Überdies sehe er vor allem die Kon­su­men­t*in­nen in der Verantwortung. „Beim Buchungsentscheid ist die Nachhaltigkeit nicht sehr wichtig“, die Tourismusbranche müsse mehr „Bewusstsein schaffen“, damit sich die Nachfrage verändere.

Das sieht der Berliner Mobilitätsforscher Andreas Knie anders: „Entweder es ändert sich das Angebot oder die Politik muss eingreifen.“ Das Thema sei zwar in der Branche angekommen, entwickle sich aber träge. „Gerade bei der Dekarbonisierung der Verkehrsmittel muss noch viel passieren“, so Knie.

79 Milliarden Euro für Reisen

Ökonomisch geht es der Reiseindustrie derweil sehr gut: Trotz gestiegener Preise blickt sie optimistisch in die Zukunft. Nachdem es 2023 bereits einen Rekord gegeben habe, rechne man in diesem Jahr erneut mit mehr Buchungen, teilte Fiebig mit. Vergangenes Jahr hätten die Deutschen mehr als 79 Milliarden Euro für Reisen ausgegeben. Der Umsatzanstieg geht jedoch teilweise auch auf das gestiegene Preisniveau zurück.

„Vor allem Auslands- und Fernreisen sowie Kreuzfahrten waren wieder gefragt“, erklärte Fiebig. Bei Buchungen aus Deutschland habe die Türkei Spanien als beliebtestes Urlaubsziel im organisierten Reiseverkehr überholt. Neben diesen beiden Ländern seien die beliebtesten Destinationen bei den organisierten Reisen Griechenland und Ägypten. „Die Deutschen wollen Pauschalreisen“, sagte der Verbandschef. Ihr Anteil am Gesamtumsatz lag bei 47 Prozent. „Insbesondere Auslandsreisen werden vornehmlich bei Reiseveranstaltern und den rund 9.000 Reisebüros in Deutschland gebucht“, so Fiebig.

Gastgeberland der ITB ist Oman. Der Tourismusstaatssekretär beim omanischen Ministerium für Kulturerbe und Tourismus, Azzan bin Qassim Al Busaidi, schwärmte vor Jour­na­lis­t*in­nen von seiner Heimat. Nichtregierungsorganisationen kritisieren dagegen die prekäre Menschenrechtslage im Sultanat.