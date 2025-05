Eine Klinik für künstliche Befruchtung im südkalifornischen Palm Springs ist am Samstag Ziel eines Bombenanschlags geworden. Ein Mensch wurde getötet, vier erlitten Verletzungen. Das FBI geht von einem Terroranschlag aus. „Dies war ein geplanter, terroristischer Akt und als solcher wird ihn das FBI untersuchen“, sagte der zuständige Leiter des FBI-Büros in Los Angeles gegenüber Pressevertretern.

Im Verdacht steht ein 25-jähriger Mann aus dem 60 Kilometer entfernten Twentynine Palms, der laut Los Angeles Times auch das bislang einzige Todesopfer ist. Er soll ein 30-minütiges Audio-Manifest hinterlassen haben, in dem er sich als Promortalist und Antinatalist identifizierte und menschliches Leben als unethisch ablehnte. In einem, in der Nähe der Klinik, parkenden Auto seien zudem weitere Waffen und Munition gefunden worden.

Die Klinik im Coachella Valley war zum Zeitpunkt der Explosion nicht geöffnet, weder seien Mitarbeitende verletzt noch das Labor, in dem Eizellen und Embryonen gelagert würden, beschädigt worden. Auf ihrer Webseite ist zu lesen, man habe bereits mehr als 2.000 Familien mit einer Kinderwunschbehandlung geholfen, besonders auch LGBTQ+-Familien. Gegner von Kinderwunschzentren kommen in den USA häufig aus fundamentalistisch-religiösen Kreisen.

Generalstaatsanwältin Pamela Bondi erklärte, Gewalt gegen Fruchtbarkeitskliniken sei „unverzeihlich“. „Für die Trump-Regierung sind Frauen und Mütter der Herzschlag Amerikas.“