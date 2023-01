Schusswaffenangriff in den USA : Zehn Tote in Kalifornien

Ein Mann hat in der Stadt Monterey Park offenbar zehn Menschen erschossen. Der Angriff soll bei einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest verübt worden sein.

MONTEREY PARK ap | Bei Feiern zum chinesischen Neujahrsfest sind in Kalifornien zehn Menschen erschossen worden. Ein Mann habe am späten Samstagabend (Ortszeit) auf Leute in einem Geschäft in Monterey Park östlich von Los Angeles gefeuert, sagte Andrew Meyer vom Sheriffbüro in Los Angeles County am Sonntag. Weitere zehn Menschen seien verletzt worden. Einige von ihnen seien in kritischem Zustand. Der Täter sei noch auf der Flucht. Dutzende Polizisten waren im Einsatz. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Seung Won Choi, der ein Restaurant nahe dem Tatort betreibt, sagte der Zeitung Los Angeles Times, drei Menschen seien in sein Lokal geflüchtet und hätten ihn aufgefordert, die Tür abzuschließen. Sie hätten ihm berichtet, ein Mann habe mit einer Maschinenpistole um sich geschossen. Er glaube, die Schüsse seien in einem Tanzclub gefallen, sagte Choi.

Monterey Park hat etwa 60.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ein großer Teil von ihnen stammt aus Asien. An den Feiern zum Neujahrsfest nahmen Tausende teil.