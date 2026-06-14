Todesstrafe und Gewalt im Gefängnis„Sie wissen nicht, wann sie sterben“

C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet (un)regelmäßig den „Specht der Woche“.

Bei diesem Bild geht es um die USA. Ich habe eine Zelle gemalt von jemandem, der zum Tode verurteilt wurde, und das Zimmer, in dem der Mensch dann getötet wird. In der Mitte steht das Bett, auf dem der Mensch festgeschnallt wird. Links vorne ist die Toilette aus der Zelle. Das große braune Viereck ist der Boden und daneben steht ein unbequemer Stuhl. Ganz hinten an der Wand ist die Glasscheibe zu sehen. Hinter der sitzen Menschen, wie die Angehörigen von den Menschen, die getötet werden. Manchmal dürfen die Angehörigen vor dem Töten noch mal mit dem Menschen reden. Das ist ganz schön heftig. Ganz rechts auf dem Bild ist die Zellentür mit einer Sprechanlage. Auf der Tür ist eine Kamera. Ich glaube, eigentlich sind da meistens keine Kameras. Aber es gab schon Fälle, wo gefilmt wurde.

Ich halte nichts von der Todesstrafe. Sie ist einfach nicht okay. Sie bringt auch nichts. Man muss Menschen anders bestrafen. Mit Todesstrafe ist nichts getan, erst recht nichts Gutes.

Gefängnis ist eh schlimm. Menschen sitzen dort lange fest, haben keinen Kontakt zu Leuten und bekommen von draußen fast nichts mit. Es gibt sogar Fälle, wo Menschen sich umgebracht haben deswegen. Viele Menschen, die die Todesstrafe bekommen, haben noch ein anderes Problem. Die wissen oft gar nicht, wann genau sie getötet werden sollen. Die sitzen ganz viele Jahre im Gefängnis und wissen nicht, wann sie sterben. Mumia Abu Jamal, der angeblich einen Polizisten umgebracht haben soll und der eine Kolumne hat über das Gefängnis in der Jungen Welt, der saß ganz lange, bis sein Todesurteil aufgehoben wurde.

Da wird teilweise sogar gefoltert. In Bayern gab es jetzt auch so einen Fall. Da sollen Gefängniswärter Gefangene gefoltert haben. Wenn so was in Deutschland passiert, will ich gar nicht wissen, was in den USA abgeht.

Protokoll: Johannes Drosdowski