Tod von Lisa T.Der Feed ist voll und die Gedanken leer

Schon Minuten vor der eigentlichen Schweigeminute schweigen die Menschen. Es ist Dienstagabend, dunkel und kalt. Ein paar Dutzend dick eingepackter Gestalten drängt sich auf dem Vorplatz des Berliner S-Bahnhofs Lichtenberg um einen öffentlichen Wasserspender. Sie zünden Kerzen an, stellen sie zu dem gerahmten Foto, das gegen den Spender gelehnt ist. Sie legen Rosen nieder, schweigend, in Gedenken an das Mädchen, das auf dem Foto zu sehen ist.

Das Mädchen heißt Lisa. Ihr Verschwinden und später ihr Tod haben in den vergangenen anderthalb Wochen Nachrichtensendungen, Feeds und Timelines gefüllt. Lisa, 13 Jahre alt, war in Berlin-Marzahn am Dienstag, den 3. November, gegen 7.15 Uhr aus dem Haus gegangen, um zur Schule zu gehen. Doch sie kam nie dort an. Die Vermisstenmeldung ging viral. Eine groß angelegte Suche blieb erfolglos. Fünf Tage später wird sie gefunden: tot, in einem unbewohnten Einfamilienhaus in Brandenburg. Neben ihr ein 22-jähriger Mann mit schweren Schussverletzungen.

Ab hier setzt sich etwas in Gang. Eine Lawine der Berichterstattung. Im Fernsehen, auf Nachrichtenseiten – und vor allem in den sozialen Medien: Instagram, Youtube, Tiktok. Jede neue Bewegung in dem Fall, jedes Detail, jedes Gerücht wird in einem neuen Beitrag gepostet und gerepostet. Dass gegen den Tatverdächtigen zuvor wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte ermittelt worden war, dass am Tag ihres Verschwindens vor dem Einfamilienhaus in Brandenburg stundenlang ein Auto mit eingeschaltetem Warnblinker gestanden haben soll, dass Nachbarn Hilferufe gehört hätten, aber niemand etwas tat.

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Der Strom des Contents reißt nicht ab, der Fall wird in eine allgemeine Bedrohungserzählung übertragen: Ein Influencer postet einen Warnhinweis vor einem angeblichen „pädophilen Amoklauf“. Momfluencerinnen sind alarmiert, warnen die Elternbubble in Reels, ihre Kinder nicht mehr aus den Augen zu lassen.

Was erklärt die enorme Aufmerksamkeit – und wie wirkt sie sich auf unsere Wahrnehmung von Gewalt aus? Und was macht es mit jungen Menschen, wenn ein Verbrechen nicht nur in den Nachrichten auftaucht, sondern in tausenden Reels und Clips immer wieder neu inszeniert, emotionalisiert, kommentiert und mitunter spekulativ ausgeschmückt wird?

Offene Falltür ins Rabbithole

Am Mittwochmorgen hängt der Hochnebel über der Stadt und umhüllt die oberen Stockwerke der Berliner Häuserzeilen. Die taz spricht mit zwei Schülerinnen, die gerade auf dem Weg zur Schule sind. Haben sie von Lisa T. gehört, dem vermissten Mädchen? Ja, eine Freundin hatte ihnen auf Tiktok einen Post geschickt. Wie sah ihr Tiktok-Feed in den Tagen nach der Meldung über ihren Tod aus? Alles voll von Lisa. Die eine Schülerin sagt, zwischendurch sei es ihr auch mal zu viel geworden und sie habe das Handy weggelegt. Zum Beispiel, als ein Video ein vermeintliches Phantombild und ein angebliches Foto des mutmaßlichen Täters zeigte.

 Der Strom des Contents reißt nicht ab: Ein Influencer warnt vor einem angeblichen pädophilen Amoklauf, Momfluencerinnen sind alarmiert

Ein Blick auf Tiktok zeigt, wie schnell sich die Falltür zum Rabbithole öffnet. Wer einen Clip zu Lisas Fall zu Ende schaut, bekommt gleich den nächsten angezeigt. Suchvorschläge führen zu weiteren Videosammlungen. Viele Beiträge sind mit dramatischer Musik unterlegt, die Schnitte schnell, die kommentierenden Stimmen aufgeregt. Die Grenzen zwischen Nachricht, Kommentar und Unterhaltung verschwimmen hier. Eine Ofcom-Studie beobachtete, dass Kinder Nachrichteninhalte von Tiktok-Creators teilweise ungeprüft für glaubwürdig hielten. Auch die deutsche #UseTheNews-Studie stellte fest, dass vielen Jugendlichen das Wissen über die Arbeitsweisen des professionellen Journalismus fehlt.

Am Anfang der Lawine jedoch stand eine Meldung. Sie wurde aufgegriffen von Medienhäusern, Re­por­te­r:in­nen wurden losgeschickt, ein Videojournalist begleitete live die Suchaktion der Polizei. Der Fall erregt Aufmerksamkeit, bundesweit und auf allen Kanälen. Gleichzeitig wurden seit dem Verschwinden von Lisa zwei mutmaßliche Femizide begangen, in Hamburg und Baden-Württemberg. Ein Medienecho dieser Größe bleibt bisher aus. Warum ist das so?

Ein Anruf bei Medienforscher Thomas Hestermann von der Macromedia University. Seit 20 Jahren untersucht er, wie Medien über Gewaltkriminalität berichten. Sein Befund: Tötungsdelikte dominieren, die Opferseite kommt häufiger zu Wort als die der Tatverdächtigen, und kindliche Opfer sind stark überrepräsentiert. Seit den 2000er Jahren sei der Kampf um Auflagen, Quoten und Klicks härter geworden. Das führe zu einer stärkeren Emotionalisierung. Damit entstehe ein bestimmter Blick auf Opfer von Gewalt, sagt Hestermann. „Im Fokus steht ein idealisiertes Opfer, das einer Gesellschaft Anteilnahme wert ist.“ So ist im US-amerikanischen Diskurs vom „worthy victim“ die Rede: Dieses Opfer ist weiblich, jung, am ehesten ein Kind. Je unschuldiger, desto besser. So wie Lisa.

Zusammen mit dem Druck der Aufmerksamkeitsökonomie sieht Hestermann darin ein Problem: Wenn Medien vor allem auf starke Emotionen und Klicks setzen, droht die journalistische Einordnung verloren zu gehen. Die Idealisierung einzelner Opfer als besonders „wertvoll“ könne zudem ein verzerrtes, lebensfremd eindeutiges Bild von Gewalt erzeugen – hier der Täter, da das Opfer, schwarz und weiß. Redaktionen sollten darauf besonderes Augenmerk legen.

Auf Tiktok arbeiten Content Creators in der Regel nicht mit Redaktionen, die ihnen journalistisch-ethische Standards setzen. Sie sitzen allein zu Hause mit ihrem Handy und filmen sich selbst oder schneiden Videoschnipsel zusammen, die sie im Internet finden. Es wird emotionalisiert und inszeniert in Dauerschleife.

Die beiden Schülerinnen sprechen auf ihrem Weg zur Schule über ihre Angst. Ja, die sei stärker geworden seit dem Vorfall mit Lisa. Sie seien froh, dass sie immer zu zweit zur Schule und danach auch zusammen wieder nach Hause gingen. Ihre Mutter, sagt die eine, hätte ihr vor ein paar Tagen einen Schlüsselanhänger für den Notfall gegeben. Sie zieht ihren Schlüssel aus der Jackentasche, ein schwarzes Plastikteil baumelt daran, aus dem eine kurze Kordel hängt. Wenn sie daran ziehe, gehe ein Alarm los.

Die Angst ist reell geworden, obwohl es statistisch extrem unwahrscheinlich ist, dass sich eine Entführung wie die von Lisa in so kurzer Zeit wiederholt. Obwohl es im Gegenzug viel wahrscheinlicher ist, dass die Tochter auf dem Weg zur Bushaltestelle von einem Auto erfasst wird. Welche Rolle spielen die sozialen Medien für die Entstehung von Angst?

Ein Anruf bei André Ilcin. Er ist klinischer Psychologe und arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in Berlin. Wie stark Gewaltvideos belasteten, hänge auch davon ab, wie häufig Jugendliche ihnen ausgesetzt seien. Wiederholte Konfrontation könne das Gefühl verstärken, der Gewalt ausgeliefert zu sein und die Kontrolle zu verlieren. „Wenn sich das über Tage hinweg wiederholt, kann die Umwelt irgendwann als unberechenbar und gefährlich wahrgenommen werden.“ Eine andere Reaktion sei, gegenüber Gewalt abzustumpfen.

Einige Hundert Menschen sind bei einer Demonstration im Anschluss an die Gedenkveranstaltung der ermordeten Lisa T. dabei Foto: Piotr Pietrus

Auch könne ein Teufelskreis entstehen, sagt Ilcin: „Ich habe Angst, setze mich aber trotzdem immer wieder aktiv dem aus, was mir Angst macht.“ Durch die Suche nach weiteren Informationen versuchten Jugendliche, Unsicherheit abzubauen und ein Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen – und konfrontierten sich dabei immer wieder mit denselben belastenden Inhalten.

Swipet man auf Tiktok durch die Clips zum Mord an Lisa, fallen einige Videos und Accounts besonders auf. Es sind Content Creators, meist jung, die oft in die Kamera sprechen. Sie legen ihr eigenes Bild über Ausschnitte aus der Fernsehberichterstattung oder beliebige andere Bilder. Ihre Videos sind versehen mit Hashtags wie #truecrime oder #crimetok. Sie berichten, was sie aus den Medien erfahren haben, manchmal unter Nennung der Quellen. Oft werfen sie auch Fragen auf, stellen Vermutungen an, spekulieren. „Klingt so, als hätte Lisa auf jeden Fall noch ein bisschen gelebt“, sagt etwa eine Sarah Kolumna in ihrem Video.

True Crime ohne Standards

True-Crime-Formate boomen bei Kindern und Jugendlichen. Auch eines der Schulmädchen erzählt, sie höre regelmäßig True-Crime-Podcasts, um sich abzulenken. Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) hat in einer kleinen Studie mit Jugendlichen untersucht, was sie an solchen Formaten fasziniert und was sie ängstigt. Entscheidend sei nicht nur, dass die Geschichten tatsächlich passiert sind, sondern auch ihr gefühlter Realitätsbezug. Lebensnahe Fälle, etwa mit kindlichen Opfern, könnten besonders intensiv erlebt werden.

Doch nicht alles sei schlecht daran, sagt Claudia Mikat, Geschäftsführerin der FSF und Expertin für Jugendmedienschutz. True Crime könne Jugendliche über Verbrechen aufklären und ihr Wissen um Gefahren schärfen. Entscheidend sei, wie drastisch die Taten dargestellt und wie Originalmaterial eingesetzt werde – etwa ob Opfer erkennbar seien. Auch eine klassische Krimi-Dramaturgie, in der am Ende ein Fall aufgeklärt und Gerechtigkeit hergestellt werde, könne Jugendlichen helfen.

 Man sollte über die Machart von Medien sprechen: Was ist eine sachliche Nachricht und was ist eine gestaltete, effekthascherische Darstellung? Kinder müssen lernen, Manipulationsmechanismen zu durchschauen Claudia Mikat, Geschäftsführerin der Freien Selbstkontrolle Fernsehen (FSF)

Während professionelle True-Crime-Produktionen redaktionellen und rechtlichen Standards unterliegen, kann auf Tiktok praktisch jeder Inhalte über reale Verbrechen verbreiten – ohne journalistische Ausbildung, redaktionelle Kontrolle oder Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.

An der Verwertung von Lisas Fall in True-Crime-Videos kann man die Folgen der Unreguliertheit sehen: Ihr Foto ist in den meisten Fällen nicht verpixelt. Der Fall kann vorerst auch keiner Krimi-Dramaturgie folgen, da der mutmaßliche Täter auf der Intensivstation verstorben ist und die Aufklärung noch Monate dauern dürfte. Eine True- Crime-Content-Creatorin hat dennoch in drei Tagen sieben Videos zum Fall von Lisa gepostet. Das meistgeklickte hat 710 Tausend Aufrufe.

Was tun? Die Expertin Claudia Mikat appelliert für mehr Medienbildung: „Man sollte über die Machart von Medien sprechen: Was ist eine sachliche Nachricht und was ist eine gestaltete, effekthascherische Darstellung? Kinder müssen lernen, das zu erkennen und auch Manipulationsmechanismen zu durchschauen.“

Die Gedenkveranstaltung für Lisa am S-Bahnhof Lichtenberg ist nach zwei Stunden vorbei. Am Wasserspender bleiben die Kerzen, die Rosen, ein paar gebastelte Plakate und der Bilderrahmen zurück. Drei Teenager – zwei Mädchen und ein Junge – laufen vorbei, bleiben stehen, schauen herunter auf Lisas Bild. Ob sie von dem Fall gehört haben? Ja, auf Tiktok. Wie fühlen sie sich, wenn sie daran denken? Traurig, wütend, leer? Leer. Auf die Frage, ob sie auch True-Crime-Formate konsumierten, nickt eines der Mädchen. Und wie sie die finde? Sie lacht und sagt: „Die finden mich.“