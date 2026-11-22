Hunderte Menschen haben am Sonntag Abschied von der getöteten 13-jährigen Lisa T. aus Marzahn genommen. Die Trauerhalle im historischen Ortskern Alt-Marzahn war der Familie und wenigen anderen Gästen vorbehalten, darunter Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic (CDU) und Lehrerinnen und MitschülerInnen von Lisa. Der große Teil der Trauergäste versammelte sich deshalb bei kaltem Novemberwetter im Freien.

Für sie wurden die buddhistische Trauerzeremonie und die Reden akustisch übertragen. Dazu wurden Fotos eingeblendet: Lisa als Neugeborene in der Geburtsklinik, Lisa im Faschingskostüm im Kindergarten, die Teenagerin in einer Straßenbahn, Lisa unter Palmen im Urlaub bei ihren Großeltern in Vietnam.

 Lisa T. war ein zurückhaltendes, aber auch ein fröhliches Kind Schulleiterin

„Das Mädchen war ein zurückhaltendes, aber auch ein fröhliches Kind“, sagte ihre Schulleiterin in einer Trauerrede. Lisa T. war das Jüngste von vier Geschwistern, sei gewissermaßen das Nesthäkchen und in großer Geborgenheit aufgewachsen. Im Buddhismus, so die Schulleiterin, ende ein Mensch nicht mit dem Tod. Er gehe nur einen anderen Weg. Und das könne vielleicht ein wenig Trost sein, meinte sie.

Am 3. November war die 13-Jährige auf dem Weg zur Schule verschwunden. Nach langer Suche wurde ihre Leiche in einem leer stehenden Haus im Oderbruch gefunden. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger aus Marzahn, lag schwer verletzt neben ihr. Er starb später an den Folgen einer Schussverletzung, die er sich selbst zugefügt hatte.

Ob der Mann Einzeltäter war, ist bisher nicht gesichert. Eine Untersuchung zu der genauen Todesursache des Mädchens ist noch nicht abgeschlossen. Der mutmaßliche Täter stand schon länger im Visier der Ermittler, unter anderem wegen des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte. Er wohnte in der Nähe seines Opfers, zwischen ihnen bestand aber keine Beziehung.

Trauer in der vietnamesischen Community

Der Großteil der Trauergäste am Sonntag kam aus der vietnamesischen Community, denn Lisa T. ist Kind einer vietnamesischen Familie. Aber auch mehrere Politiker drückten ihre Trauer aus, darunter die Abgeordneten Björn Tielebein (Linke) und Alexander Herrmann (CDU). Vietnamesische Vereine hatten heißen Tee und Kaffee gekocht, damit die vielen Trauergäste im Freien sich ein wenig aufwärmen konnten. Die Trauergebinde enthielten, wie in Vietnam üblich, vor allem weiße Blumen.

Eine Beisetzung fand noch nicht statt. Es ist geplant, dass die Urne mit der Asche des Mädchens nur im Kreise der Familie auf einem Lichtenberger Friedhof beigesetzt wird. Das Bezirksamt Lichtenberg richtet auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde ein buddhistisches Gräberfeld ein, das die vietnamesische Community seit Langem fordert. Beim Bezirk waren die vietnamesischen Vereine damit offene Türen eingerannt, denn wie auf vielen anderen Friedhöfen auch gibt es in Friedrichsfelde viel freien Platz.

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot bei der Trauerfeier, musste aber nicht tätig werden. Grund für die Präsenz war ein Gedenkmarsch der rechtsextremen Jugendgruppe „Deutsche Patrioten voran“ vor einer Woche am Wohnhaus von Lisas Familie in Marzahn. Gefordert wurden „härtere Strafen für Kinderschänder“. Anwohner hatten mit einem stillen Gedenkmarsch dagegengehalten und sich gegen eine Instrumentalisierung des tragischen Verbrechens durch rechte Kräfte gewandt.

Auch in Altglietzen, jenem Ort im Oderbruch, in dem das Mädchen mutmaßlich getötet wurde, hatte es eine Trauerfeier gegeben. Eine Woche nach dem Auffinden von Lisa T. trafen sich Anteilnehmende in der evangelischen Dorfkirche und trauerten gemeinsam. „Wir können nicht verstehen, dass so ein Verbrechen in unserer Mitte stattfindet“, sagte Pfarrer Johannes Eichhorn in seiner Rede. „In Altglietzen ist nichts mehr so, wie es mal war.“