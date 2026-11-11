Tod von Lisa T.Trauer in Berlin und im Oderbruch

Der Tod der 13-jährigen Lisa T. aus Marzahn löst in Berlin große Betroffenheit aus. Am Dienstag versammelten sich rund 200 Menschen in Lichtenberg auf Initiative von Frauenorganisationen zu einer Trauerkundgebung. „Wir wollen gemeinsam trauern“, sagte eine Rednerin. „Aber wir wollen auch gemeinsam laut werden, weil durchschnittlich jeden Tag in Deutschland eine Frau getötet wird.“

Zur Kundgebung kamen viele vietnamesische BerlinerInnen, denn Lisa T. kommt aus einer vietnamesischen Familie. „Wegsehen darf keine Option sein“, stand auf dem Transparent einer vietnamesischen Mutter. Und: „Es muss sich etwas verändern, damit kein weiteres Kind ungeschützt bleibt.“ Auch vor dem Wohnhaus der Familie in Marzahn legten viele Menschen Blumen und Kerzen ab.

Auch wenn die Polizei die genaue Todesursache noch nicht bekannt gegeben hat, spricht vieles dafür, dass Lisa T. Opfer eines Femizides wurde. Das Mädchen war vergangenen Dienstag auf dem Weg zur Schule verschwunden. Am Sonntag wurden ihre Leiche sowie der schwerverletzte Tatverdächtige in einem leerstehenden Haus in Altglietzen im Oderbruch gefunden.

Der Tatverdächtige erlag nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einem Krankenhaus seinen Schussverletzungen, die er sich vermutlich selbst zugefügt hatte. Ob er ein Einzeltäter war und wie er gemeinsam mit dem Mädchen ins Oderbruch kam, ist noch nicht bekannt. Laut Staatsanwaltschaft konnten die Ermittler ein Fahrzeug sicherstellen, das als Tatfahrzeug infrage kommt. Das werde derzeit kriminaltechnisch begutachtet, heißt es von Seiten der Ermittlungsbehörden.

Trauerzeremonie am Tatort

Lisas Eltern stammen aus Zentralvietnam, zur Familie gehören noch drei Geschwister. Mit den Medien wollen die Hinterbliebenen nicht sprechen. Anfang der Woche hat die Familie mit Erlaubnis der Polizei bekommen, in dem Haus in Altglietzen eine religiöse Zeremonie für die verstorbene Lisa abzuhalten. Dabei wurden Räucherstäbchen angezündet, um dem Geist des toten Mädchens den Weg nach Hause zu zeigen. Diese in Vietnam weit verbreitete Zeremonie ist eine Mischung aus einer naturreligiösen und einer buddhistischen Praxis, die verhindern soll, dass die Geister der Toten im Jenseits orientierungslos umherirren.

In der vietnamesischen Community hatte das Schicksal von Lisa große Anteilnahme ausgelöst. So hatten sich von Anfang an viele VietnamesInnen daran beteiligt, die Fahndungsplakate der Polizei aufzuhängen und in sozialen Netzwerken zu publizieren.

Die Entführung und Tötung des Mädchens löste aber auch große Ängste aus. „Ich habe eine 14-jährige Tochter“, sagt eine Frau der taz. „Bisher ist sie immer allein zur Schule gefahren, aber seit ein paar Tagen bringe ich sie.“ Das sei allerdings mit ihrer Arbeitszeit nicht auf Dauer vereinbar, sodass sie jeweils eine Taxifahrt für den sehr kurzen Schulweg organisieren muss, sagt die Mutter.

Auf Facebook gibt es viele ähnliche Berichte. Dort richten etliche VietnamesInnen auch Vorwürfe an Polizei und Justiz: Die hätten viel zu langsam ermittelt. Und sie hätten, so eine vielfach geäußerte Forderung, den mutmaßlichen Täter schon früher wegen des kinderpornografischen Materials auf seinem Handy aus dem Verkehr ziehen müssen. Das war allerdings juristisch nicht möglich.

Vorwürfe gab es auch gegen die Nachbarn in Altglietzen: Denn laut Medienberichten hatten AnwohnerInnen Schreie aus dem dortigen Haus gehört, aber nicht die Polizei informiert.

Der 22-jährige Tatverdächtige soll nach Angaben der Ermittler in Marzahn gewohnt haben, im Umkreis der Wohnung des getöteten Mädchens. Eine Beziehung zu seinem Opfer soll nach bisherigen Erkenntnissen der Berliner Staatsanwaltschaft aber nicht bestanden haben. Vermutlich war Lisa nur zur falschen Zeit am falschen Ort.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Tatverdächtigen und beschlagnahmte Beweise. In Altglietzen soll sich der mutmaßliche Täter auch ausgekannt haben. Den Ermittlern war er kein Unbekannter.

Bekannt wurde auch, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Verdachts auf Erwerb und Besitz von kinderpornografischem Material ermittelte. Die Staatsanwaltschaft Passau hatte zudem dem RBB mitgeteilt, dass der Mann in Bayern wegen eines schweren Verkehrsdeliktes zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt wurde.

Er soll ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Nummernschild gefahren sein und bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle schweren Sachschaden und leichten Personenschaden verursacht haben. Bei ihm wurden zudem zwei Waffen gefunden. Nach dem Vorfall kam er in die Psychiatrie, der Verdacht auf eine psychische Erkrankung soll sich aber nicht erhärtet haben, sodass er wieder entlassen wurde.

Pfarrer Johannes Eichhorn von der evangelischen Kirchengemeinde Altglietzen-Oderberg berichtet von großer Betroffenheit im Ort. „In Altglietzen ist nichts mehr so, wie es mal war.“ Das schreckliche Verbrechen habe den Bewohnerinnen und Bewohnern den Boden unter den Füßen weggezogen.

Der Platz an der Kirche sei zum Trauerort von Altglietzen geworden. „Hier kann jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit hinkommen und Lisa gedenken.“