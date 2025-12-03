piwik no script img

Theater Freiburg mit urbanem SpiritDer Krüge queerster ist entzwei

Regisseurin Yana Eva Thönnes feiert in Freiburg eine düstere Pyjamaparty mit Scherben von Kleist. Ihre Zerbrochene-Krug-Fassung hat Signalcharakter.

Über eine verschneite Fläche vor einem schwarzen Hintergrund kriecht eine junge Frau nach links, zwei andere, mit Bärenmasken, unterhalten sich
Den Garten hat Bühnenbildnerin Katharina Pia Schütz als vereiste Ebene gestaltet. Über die bewegen sich Spie­le­r*in­nen barfuß Foto: Philipp Frohwein/Theater Freiburg

Von

Benno Schirrmeister

Muss denn diese Vergewaltigungsszene sein? Wahrscheinlich schon. Die Girlie-Horde in zarten Nachthemden stürzt sich auf Jana Baldovino, die im Theater Freiburg den Part von Schreiber Licht aus Heinrich von Kleists „Der Zerbrochene Krug“ spricht. Sie wirkt verängstigt: Das Durchkitzelspiel der Übernachtungsparty bei Eve läuft aus dem Ruder.

Die An­grei­fe­r*in­nen können sich einfach nicht bremsen. Irgendwann ist die Attacke vorbei und der Mädchenabend, den Yana Eva Thönnes statt der guten alten Gerichtsdramenhandlung inszeniert hat, geht weiter, als wäre nichts gewesen. Vielleicht ist die Rückkehr der Routine das Schlimmste.

Freiburg, „Zerbrochener Krug“, das hätte langweilig werden können. Es erweist sich aber als kluge Standortbestimmung zum Auftakt der Intendanz von Felix Rothenhäusler. Freiburg ist als Oberzentrum des ländlichen Schwarzwalds der Tradition, als Stadt einer Uni von Weltruf der Avantgarde verpflichtet.

Hier muss Theater die kulturellen Friktionen der Gegenwart ertragen – und mit ihnen umgehen. Es hat daher etwas von einem Signal, die erste Klassikerproduktion der Intendanz ausgerechnet in die Hände von Thönnes zu geben.

Das Stück

Der Zerbrochene Krug, R: Yana Eva Thönnes, Theater Freiburg, Großes Haus. Nächste Aufführungen 4., 9. und 17. 12. sowie 2.1., jeweils 19.30 Uhr, 28.12., 15 Uhr.

Die Regisseurin hat sich nach eigenem Bekunden vorher für Klassiker nicht interessiert. Jetzt bringt sie einen zur Aufführung, bleibt sich aber treu: Statt vorsichtig ins Hohlgefäß hineinzuhorchen, hat sie gemeinsam mit Dramaturgin Katrina Mäntele Kleists Vergewaltigungsschwank von 1806 zerdeppert und den Schrott der Überlieferung abgeräumt.

Kleist zerdeppern

Weg also mit Kleists Zoten. Es gibt auch keinen Gerichtssaal. Die erzählerische Stringenz und die Personen verunklaren: Nur als ungute Erinnerung, von Laura Palacios cool auf die Geste des Manspreading reduziert, tritt Dorfrichter Adam in Erscheinung. Der Prozess, in dem er jemanden für die titelgebende Sachbeschädigung verurteilen soll, die er selbst begangen hat, bleibt Skizze. Dazwischen Kissenschlacht.

In den Mittelpunkt rückt die Tat. Und Ort der Handlung ist das Mädchenzimmer von Eve. Dessen Fenster öffnen nach hinten auf ein albtraumschwarzes Lointain. Die Gazevorhänge entbergen es eher, als es zu verhüllen.

Nur als ungute Erinnerung, von Laura Palacios auf die Geste des Manspreading reduziert, tritt Dorfrichter Adam in Erscheinung

Katharina Pia Schütz hat den Garten als vereiste Ebene gestaltet. Die Spie­le­r*in­nen durchqueren sie barfuß, mal rennend, mal kriechend auf allen Vieren. Manchmal fällt Schnee. Manchmal ziehen sie übergroße Bipolarbären aus Teddy hinter sich her, tragen selbst Bärenmasken.

Keine männlich gelesenen Spieler

Rothenhäusler war bis zur Übernahme der Intendanz Hausregisseur in Bremen. Die so traurig vor der Zeit zu Ende gegangene Ära von Intendant Michael Börgerding (1960–2025) hat seine sehr entschiedene Ästhetik stark geprägt. Aus Bremen hat er nicht nur eine Untersee-Ausstellung im zweiten Rang und die schräge Musicalproduktion „Wasserwelt“ mitgenommen, sondern auch eine große Zahl dort schmerzlich vermisster Ak­teu­r*in­nen für ein sehr diverses und vielfach genderfluides, kurz ein urbanes Ensemble in den Süden gelockt.

Das passt zum Regieansatz. Thönnes lässt keinen männlich gelesenen Spieler auftreten. Und ihr Cast wirkt superjung: Wie einen sperrigen Fremdkörper bewegen die Ak­teu­r*in­nen Kleists Blankverse im Mund. Sie erscheinen so ganz ausdrücklich als ein artifizielles Idiom von gestern. Bei der amerikanischen Philosophin bell hooks heißt es einmal, die Rückeroberung von Intimität und „eine Erholung vom Trauma“ seien möglich, wenn die Unterdrückten die Sprache der Unterdrückung übernehmen.

Eine Dynamik der Aneignung und Ermächtigung setzt Thönnes recht brüsk in Gang: „Hier bestimme ich“, ruft Jorid Lukaczik als Eve gleich zu Beginn. Klar, als Gastgeberin legt sie die Spielregeln fest. Aber es ist zugleich bitter-ironisch, weil es ja darum geht, wie sie, Eve, ihrer Selbstbestimmung beraubt wurde, im vermeintlichen Safe Space des eigenen Raums, der jetzt ein Tatort ist.

Wer Kleist will, kann ihn ja lesen

Überraschend viele Textscherben und Szenenfragmente des Kleist’schen Originals blitzen dann doch noch auf. Selbst das nervige Lamento der Marthe Rull, der Mutter von Eve, die zürnt, dass der Krüge schönster entzwei sei, fällt nicht aus. So gelingt es, im Spiel die Verletzung, das Intimste, das Eigenste zu einer Sprache zu bringen, die nicht die eigene ist.

Mit Kleists Anliegen hat das nicht viel zu tun. Wer sich für das interessiert, darf gerne den Text lesen. Die Produktion nutzt ihn nicht als Vorlage, sondern als abstrakten Bezugspunkt – für ein gegenwärtiges Anliegen. Das sorgt intertextuell für Spannung. Und auf der Bühne für heutiges, sehenswertes Theater.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Rape Culture #Heinrich von Kleist #Schauspiel #Uni Freiburg #Freiburg #Theater
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträtbild von Michael Börgerding
Bremer Theater-Intendant gestorben Der Tod von Michael Börgerding ist einfach nur traurig

Ein Theatermann der das Rampenlicht mied: Michael Börgerdings Superkraft war es, Talente zu erkennen und ihrer künstlerischen Arbeit Räume zu geben.

Von Benno Schirrmeister
Ein Mann, Siegfried W. Maschek, steht, Nebel umwallt, die Hände an der Seitennaht auf der Bühne.
Goethes „Faust“ am Theater Bremen Mindfuck mit Kondom

Felix Rothenhäuslers „Faust“ setzt in Bremen auf die Rahmentexte Widmung, Vorspiel und Prolog. Siegfried W. Maschek sagt die Verse alleine auf.

Von Benno Schirrmeister
Eine Reihe Theaterschauspieler mit Abstand zueinander
Theaterstück „Trüffel Trüffel Trüffel“ Raffinesse mit Vollgas

Theaterregisseur Felix Rothenhäusler hat schon lange vor Corona auf Abstand inszeniert. Darum sieht's am Bremer Theater auch nicht nach Notlösung aus.

Von Jan-Paul Koopmann
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Delegation in Moskau Der Ton wird schärfer
2
Kritik an ARD-Israel-Korrespondentin Was wir schützen müssen
3
Probeabstimmung in der Unionsfraktion Gefährlich viele Abweichler
4
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
5
Mahnung an die CDU Walter-Lübcke-Denkmal vor die Tür gestellt
6
Aufrüstung in Russland Moskaus Wirtschaft – untauglich