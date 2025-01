Berlin taz | Die studentische Initiative Studis gegen Rechts ruft zum Protest gegen den Bundesparteitag der AfD am 11. Januar im sächsischen Riesa auf. Die Hochschulgruppen, die es bundesweit in 35 Städten gibt, werben für die Teilnahme an den Protesten und verkaufen Bustickets für eine gemeinsame Anreise. Zu den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag mobilisieren auch das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Das Bündnis Widersetzen ruft zudem zu zivilem Ungehorsam rund um den Parteitag auf.

Die Studis gegen Rechts haben sich nach dem Bekanntwerden des sogenannten AfD-Geheimtreffens im Januar letzten Jahres gegründet. Mit der Ini­tia­ti­ve, die dem linken Studierendenverband SDS nahesteht, wollen sich Studierende gegen den Rechtsruck engagieren. Im vergangenen Jahr haben die Studis gegen Rechts unter anderem studentische Vollversammlungen vor Ort einberufen und ein bundesweites Vernetzungstreffen in Berlin abgehalten, an dem 280 Studierende aus 35 Städten teilnahmen.

Für einige Ortsgruppen der Studis gegen Rechts ist der Protest in Riesa der Auftakt ihres Engagements. So auch für die Gruppe in Eberswalde in Brandenburg. Eine ihrer Grün­de­r:in­nen – Lotte, 19 Jahre, Studentin des Studiengangs Landschaftsnutzung und Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung – begründet ihre Motivation im Gespräch mit der taz mit einer Erfahrung auf dem Christopher Street Day im Sommer 2024: „Ich war in Wismar auf dem CSD. Für mich war das krass mitanzusehen, wie Rechte uns dort bedroht haben. Schlimm, dass Queere dabei jetzt Polizeischutz benötigen“, sagt Lotte. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen. Inzwischen seien sie rund acht bis zehn Stu­den­t:in­nen bei ihren Treffen.

Studis gegen Rechts wollen auch Streikende unterstützen

Andere Ortsgruppen sind schon länger aktiv. Sie beschäftigen sich auch mit regionalen Themen. So beteiligte sich die Ortsgruppe Bremen an Protesten gegen eine Delegierten­versammlung der AfD Niedersachsen. Die Ortsgruppe Freiburg organisierte Mitte Dezember eine Demonstration gegen rechts. Laut Badischer Zeitung beteiligten sich daran rund 900 Studierende. Im Rahmen eines „Antifaschistischen Advents“ organisierte die Freiburger Gruppe zudem Vorträge und sammelte Sachspenden für Obdachlose.

Auch aus Freiburg reisen die Studis gegen Rechts nach Riesa, um gegen den AfD-Bundesparteitag zu protestieren. Trotz 750 Kilometern und zehn Stunden Anfahrt durch die Nacht sind nach Angaben der Freiburger Ortsgruppe bereits rund 300 Bustickets verkauft worden. Man habe mehr Anfragen, als Bustickets zur Verfügung stehen, berichtet eine Sprecherin der taz. Zweimal im Monat veranstaltet die Gruppe ein Treffen, an dem zwischen 70 und 80 Studierende teilnehmen.

In Zukunft wollen die Studis gegen Rechts auch Streiks im Rahmen von Tarifverhandlungen unterstützen. „Unis sind ein Ausgangspunkt gesellschaftlicher Veränderung“, so der Sprecher der bundesweiten Ini­tia­ti­ve, Tim Gerzmann. Derzeit seien Universitäten noch ein Hort der Linken. Vor dem Hintergrund steigender Zustimmung zu rechter Politik sei dies nicht selbstverständlich. Gerzmann: „Wir wollen, dass Universitäten antifaschistische Hochburgen werden.“