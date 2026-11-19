In Wolfsburg stehen die Zeichen auf Eskalation. „Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken“, erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger am Donnerstagnachmittag. Volkswagen steht vor einer Zerreißprobe, über deren Ausmaß sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren ist. Zuvor hatte der VW-Vorstand seine Forderungen für die am Dienstag in Emden startenden Haustarifverhandlungen übergeben.

Die Industriegewerkschaft nennt den Forderungskatalog des Managements einen „Katalog des Grauens“. Darin enthalten ist laut der Gewerkschaft unter anderem der Wunsch nach einer Abkehr von der 35-Stunden-Woche, also einer Ausweitung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. Auch von einer Nullrunde für die Beschäftigten für die Jahre 2027 und 2028 sowie dem Wegfall verschiedener Sonderzahlungen sei unter anderem die Rede.

Der VW-Haustarif gilt für rund 130.000 Beschäftigten. Er besteht aus einer Reihe von Verträgen. Die meisten hat das Management Ende September gekündigt. Das Ziel: Kosten sparen. Denn dem Konzern, zu dem auch Marken wie Audi und Porsche gehören, setzen eine verspätete Umstellung auf Elektromobilität, verstärkte Konkurrenz sowie die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu. So verkaufte der Konzern in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 6 Millionen Fahrzeugen rund 9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Erst Anfang September segnete der Aufsichtsrat, in dem auch das Land Niedersachsen sowie die Arbeitnehmerseite vertreten sind, mit dem Zukunftsplan 2030 die Streichung von 50.000 Arbeitsplätzen ab. Zudem ist die Zukunft der Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm ungewiss.

Die IG Metall selbst geht mit der Forderung nach 5 Prozent mehr Lohn in die Tarifverhandlungen. Sie verweist zudem auf die erheblichen Einschnitte, die die Beschäftigten im Zuge der Tarifeinigung Ende 2024 hinnehmen mussten. Demnach verzichten die Beschäftigten seit 2025 auf jährlich 1,5 Milliarden Euro.