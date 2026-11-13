Der Autobauer Mercedes-Benz droht mit Werksschließungen und stoppt vorerst alle Investitionen in Deutschland. „Trotz intensiver Gespräche“ mit dem Betriebsrat über Kostensenkungen an den deutschen Standorten zeichne „sich derzeit leider noch kein Lösungskorridor ab“, schrieb Arbeitsdirektorin Britta Seeger in einem internen Interview. „Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können.“

Betriebsrat und IG Metall kritisierten am Freitag die Drohungen und kündigte Widerstand an: „Wir lehnen Werksschließungen entschieden ab und wissen uns zu wehren“, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Das Unternehmen müsse für Gespräche seine Pläne offenlegen und dabei „verbindliche Perspektiven für Produkte und Investitionen schaffen“.

Hintergrund ist die Krise der Automobilindustrie in Deutschland. Auch Volkswagen hatte Ar­beit­neh­mer­ver­tre­te­r*in­nen vor dem Hintergrund sinkender Absatzszahlen und Margen wiederholt mit Werkschließungen gedroht, wenn nicht die Arbeitskosten sinken. Bis zu 100.000 Jobs sollen beim größten Autobauer Europas wegfallen. Auch der Zulieferer Schaeffler hatte vor kurzem die Streichung von 3.500 Stellen angekündigt.

Auf Betriebsversammlungen im Oktober hatte Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe bereits gewarnt, sollten die Ar­beit­neh­me­r*in­nen­ver­tre­ter nicht mitziehen, könnten zwei deutsche Werke geschlossen werden. Welche Standorte betroffen sein könnten, blieb unklar. Bei Mercedes-Benz arbeiteten Ende 2025 nach Unternehmensangaben rund 164.000 Menschen, etwa 108.000 in zehn Werken in Deutschland.

Vorstandschef Ola Källenius hatte kürzlich als Zielmarke eine Senkung der Arbeitskosten in Deutschland um 20 Prozent genannt – auf das Niveau in den USA. Schiebe ergänzte nun, da trotz vieler Gespräche mit dem Betriebsrat keine Lösung erkennbar sei und die Kostenstrukturen aktuell zu hoch seien, habe der Vorstand beschlossen, alle weiteren Investitionen in deutsche Standorte zu stoppen. Neue Modelle würden ausschließlich im ⁠Ausland gefertigt, sollte keine Einigung gelingen. Die Arbeitsstunde in Deutschland sei bis zu fünfmal teurer als in Osteuropa. Dort baut Mercedes-Benz sein Werk in Ungarn aus.

Mehr Arbeit, weniger Zulagen

Konkret geht es offenbar um mehr Arbeit und weniger Zulagen. Anstatt 35 Wochenarbeitsstunden fordert das Mercedes-Management laut Handelsblatt mindestens 38, Weihnachts- und Urlaubsgeld und der jährliche Bonus sollen gekürzt werden. Parallel laufen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Hier fordert die IG Metall fünf Prozent mehr Lohn, Personalvorständin Seeger hält das angesichts der aktuellen Lage für „völlig überzogen“.

„Die Arbeitgeberseite scheint sich so manch brachiale Arbeitskampfmethoden von VW abzuschauen“, sagte der Linken-Bundestagsabgeordnete Cem Ince. Beide Konzerne nähmen „für die Durchsetzung ihrer Kapitalinteressen Teile der deutschen Industrie in Geiselhaft“. Genau wie die VW-Beschäftigten sei die Belegschaft bei Mercedes „gut organisiert und streikbereit“.

Mercedes hat ähnliche Probleme wie Volkswagen und teilweise auch BMW: Eine zu langsame Umstellung auf elektrische Antriebe, zu wenig digitale Features, teilweise zu große Autos. Auf den wichtigen Märkten wie USA und China floppen die deutschen Modelle vielfach, dazu kommt eine insgesamt schwächere Nachfrage in den Kernmärkten und hohe US-Zölle. Die Rendite bei der Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars sank im Lauf des Jahres. Von Januar bis ‌September erzielte die Premiummarke ein Plus von 3,3 Prozent. Das Ziel war für den Gesamtkonzern für das gesamte Jahr 3 bis 5 Prozent gewesen. Wegen des miesen Kerngeschäfts hat der Vorstand bereits alle Wachstumsziele für 2026 kassiert. (mit Agenturen)