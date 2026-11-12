afp | Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall 24-Stunden-Warnstreiks angekündigt. Angaben, welche Betriebe wann betroffen sein werden, machte die Gewerkschaft am Donnerstag zunächst nicht. Die dritte Verhandlungsrunde war ergebnislos geblieben – eine vierte Runde „ist nicht vereinbart“.

24-Stunden-Warnstreiks gehören seit 2017 zum Instrumentenkasten der IG Metall und sind eine zusätzliche Eskalationsstufe in Tarifkonflikten. Erstmals zum Einsatz kamen sie in der Tarifrunde 2018. Im Gegensatz zu unbefristeten Streiks sind keine Urabstimmungen nötig.

Der Vorstand der Gewerkschaft beschloss die ganztägigen Warnstreiks nun am Donnerstag. Damit könnten Beschäftigte dazu aufgerufen werden, teilte die Gewerkschaft mit. Zuvor müssten die IG-Metall-Mitglieder in den Betrieben darüber noch abstimmen. Sie erhalten für den Lohnausfall eine Streikunterstützung.

Die Arbeitgeberseite hatte die 24-Stunden-Streiks am Mittwoch „angesichts der dramatischen Situation in weiten Teilen der Branche“ heftig kritisiert. Das sei Tarifpolitik mit der Brechstange, erklärte etwa der Südwestmetall-Vorsitzende Peter Krause.

5 Prozent mehr

Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde, die bundesweit rund 3,7 Millionen Beschäftigte betrifft, fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, eine soziale Komponente für niedrigere Entgeltgruppen sowie eine Gewinnbeteiligung in wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen. Zudem will die Gewerkschaft über die Sicherung von Arbeitsplätzen sprechen.

Die Arbeitgeber bieten bislang eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoeinkommens im Juli 2027 sowie eine dauerhafte Lohnerhöhung um 1,3 Prozent ab Juli 2028 an. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll bis Ende 2028 reichen.

Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen ist sehr unterschiedlich. Die Auto- und Zulieferindustrie schwächelt, betroffen sind vor allem der Süden und der Südwesten Deutschlands. Südwestmetall hob am Mittwoch hervor, dass in der Metall- und Elektroindustrie seit dem Höchststand 2019 bundesweit 350.000 Jobs verloren gegangen seien, davon fast 100.000 in Baden-Württemberg. Andere Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik, die Elektrotechnik und die Wehrtechnik boomen derzeit hingegen.