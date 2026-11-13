Der Sommer im Jahr 1981 fiel ziemlich ins Wasser. Nass und kühl blieb es selbst im sonnenverwöhnten München: „Während 1980 die absolut höchste Lufttemperatur mit 34,5 Grad Celsius gemessen wurde, waren es 1981 nur 29,4 Grad Celsius.“ Einen niedrigeren Maximalwert habe es lediglich 1978 gegeben, so schreibt es Egon Dheus, damaliger Direktor des Statistischen Amtes München in seinem Bericht. Keinen einzigen Hitze- bzw. Tropentag konnte München in jenem Jahr verzeichnen.

Aus den Radios tönte Phil Collins' „In the Air Tonight“ und „Chequered Love“ von Kim Wilde. Irgendwo in der bayerischen Landeshauptstadt saß auch Michael Heinkel vor seinem Roland System 100, einem analogen und modular aufgebauten Synthesizer, und drehte an den Knöpfchen.

Wie so viele in jener Zeit, als Musikinstrumente von Unternehmen wie dem japanischen Hersteller Roland günstiger wurden und so die Industrie den aufkommenden Synthiepop-Hype überhaupt erst ermöglichte. Heinkel hatte an dessen internationalem kommerziellen Durchbruch nicht viel beigetragen. Den großen Ruhm damit erreichten andere. Heinkels Bekanntheit blieb auf München begrenzt, wo er sich im Nachtleben in Läden wie dem „Tanzlokal Größenwahn“ herumtrieb. In dem Faksimile-Wälzer, den die Macher des 80er-Jahre-Popkulturmagazins Elaste im vergangenen Jahr veröffentlichten, belegen das gleich mehrere Fotos.

Michi Heinkel Michael Heinkel: „Eigenwerke 1980-1983“ (Elaste/Compost/Believe)

Experimente im Heimstudio

Elaste Records wiederum bringen jetzt erstmals ein Album jener elektronischen Soundexperimente heraus, an denen Heinkel in den frühen 1980ern im Heimstudio tüftelte, musikalische Zeitgeschichte, die ziemlich eigenwillig klingt. Unter dem profanen Titel „Eigenwerke 1980-1983“ hat er ein komplettes Album eingespielt. Veröffentlicht wird das jetzt überhaupt nur auf Drängen zweier Kollegen, Andreas Dorau und Ralf Hertwig, ehemals Drummer von Palais Schaumburg.

Michi Heinkels Musik ist gut gealtert. Vielleicht lag ihre einstige Obskurität daran, dass Heinkel in München lebte und ausging und eben nicht in den bekannten Elektronik-Dunstkreisen Düsseldorfs, Hamburgs oder Westberlins, wo es Synthiepop-Bands dank besserer Infrastruktur leichter hatten. Jedenfalls verschwand, was Heinkel in den frühen 1980er Jahren seinem System 100 an Musik entlockte, in einer Schublade, wo die Kassetten und Tonbänder über die Jahrzehnte immerhin einigermaßen sicher lagen.

Dass er den Synthesizer, den er zum Musikmachen benutzte, später an den Produzenten und Soundtrack-Spezialisten Harold Faltermeyer verkaufte, kann man auf Heinkels frisch befülltem Instagramkonto nachlesen.

Plastikstuhl statt Beverly Hills Cop

Lernen kann man dort auch, dass Faltermeyer mit Heinkels System 100 auch „Axel F“ komponierte, besser bekannt als Titelmelodie der Actionkomödie „Beverly Hills Cop“ mit Eddie Murphy in der Hauptrolle. Auch Heinkels eigene Tracks könnte man sich mitunter als Soundtracks vorstellen. Der dem Plastikstuhl „Monobloc“ gewidmete Zweiminüter mit seinen irren Läufen etwa oder das fast schon cinematografische „K70“, benannt nach einer Limousine von Volkswagen.

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Heinkels Stück „Spielautomat“ klirrt tatsächlich ziemlich ähnlich wie ein solcher herum. Seine Ode an den „Sommer 81 (Schöne Aussichten)“, um darauf zurückzukommen, mutet dank unterkühltem Minimal-Synthie-Sound den Temperaturen entsprechend frostig an – trotz Freibad-Stimmengewirr im Hintergrund.

Andere Tracks klingen fiebrig-aufgeregt bis flirrend-melodisch so, als fehlte nur noch der Gesang für einen NDW-Hit. Rein instrumental sind sie aber allesamt, einzig im allerletzten sendet eine Kraftwerk-hafte Roboterstimme Grüße von München nach Düsseldorf: „So nah und doch so fern“. Mitgemeint fühlen können sich da dann auch alle, die sonst wo wohnen, ob sie in den 1980ern dabei waren oder auch nicht.