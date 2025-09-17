Studie zur Fischerei in EU-Gewässern: Bestände am Ende
Eine Studie aus Kiel wirft der EU schweres Missmanagement beim Meeresschutz vor: Statt Fischbestände zu schützen, gehorche sie nationalen Interessen.
Auch sie nicht zum ersten Mal. Und auch sie mit bislang stets ernüchterndem Ergebnis: „Es wird falsch gemacht, was man falsch machen kann“, sagt Geomar-Meeresbiologe Rainer Froese der taz. Der Lobbyismus der Fischerei-Industrie ist dabei nicht das einzige Problem: Viele PolitikerInnen seien, gerade fürs Thema sensibilisiert, schnell wieder aus dem Amt. Oft wollten sie ihre Karrieren nicht für Reformen aufs Spiel setzen, die sich nicht sofort rechnen. „Also geht die Dezimierung der Fischbestände weiter“, so Froese.
Bei ihm laufen alle Daten zusammen. In der im Fachmagazin Science publizierten Studie „Systemic failure of European fisheries management“ wirft das AutorInnen-Team um Froese der EU schweres Missmanagement vor: „Kurzsichtige nationale Interessen und Politiken können fundierten wissenschaftlichen Rat übertrumpfen“, heißt es darin. Etwa 70 Prozent der wirtschaftlich genutzten Fischbestände der nördlichen EU-Gewässer seien „überfischt oder komplett zusammengebrochen“, fasst Geomar zusammen, obwohl die EU sich in ihrer Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) zu einer nachhaltigen, umweltverträglichen Bewirtschaftung verpflichtet hat.
Dafür werden Fangquoten auf Basis von Gutachten des International Council for the Exploration of the Sea (Ices) empfohlen. Doch die Realquoten beschließen dann die Ministerien, und bei denen würden „die Bestandsgrößen oft überschätzt“, so Froese. Schon die Fangquotenempfehlungen seien zu hoch. Aber dann „übersteigen die Quoten der Ministerien oft noch die Empfehlungen. Das steigert sich ständig.“ Die Studie regt deshalb an, eine unabhängige Institution zu gründen, die wissenschaftsbasierte und ökologisch verträgliche Fangmengen festlegt. „Die Politik muss da raus“, sagt Froese. „Sonst gibt es keine Hoffnung, dass sich was ändert.“
Rainer Froese, Meeresbiologe am Geomar, Kiel
„Systemic failure of European fisheries management“ analysiert en détail die Situation in der Ostsee. Diese sei besonders gut dokumentiert, und die Zahl der Bestandsarten zudem überschaubar, erklärt Froese die Fokussierung. „Außerdem gehören alle Befischer zur EU.“ Es sei also nicht möglich, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das Ergebnis lasse sich aber auf andere Gewässer und Bestände übertragen. Fast 200 Bestände haben die WissenschaftlerInnen betrachtet, auch in der Nordsee, im Atlantik.
20 Prozent eines Bestandes lassen sich pro Jahr entnehmen, damit er seine Größe behält. „Bei manchen Beständen entnehmen wir jedoch zwischen 60 und 80 Prozent“, so Froese. „Klar, dass die dann zusammenbrechen.“ Natürlich gibt es Unterschiede. Marktgängige, stark nachgefragte Arten wie Dorsch oder Hering sind extrem unter Druck, bei ihnen ist die Lage katastrophal, die Bestände weniger gefragter Arten wie Scholle oder Flunder sind relativ intakt. Schon das legt nahe: Der Fischfang spielt beim Zusammenbruch der Bestände die entscheidende Rolle.
Immerhin ziehen Dänemark und Schweden in Erwägung, Grundschleppnetze zu verbieten. „Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Froese. Aus Deutschland komme jedoch Widerstand gegen jegliche Reform. Auch No-take-Schutzzonen, in denen der Fischfang komplett verboten ist, helfen. Mittlerweile gibt es sie. „Aber sie kommen zu spät“, sagt Froese. „Es sind zu wenige. Und sie sind zu klein.“
Eigentlich könnten Naturschutz und Fischfang Hand in Hand gehen. Es ist ja nicht wie an Land, wo man sich gegen den Wald entscheiden muss, wenn ein neuer Acker entstehen soll. Beides sei möglich, so Froese: intakte Bestände und wirtschaftlicher Gewinn. Die Voraussetzung: Den Beständen muss es gut gehen. Aber gegenwärtig hole man raus, was sich rausholen lasse. Ziel seien hohe Erträge, möglichst sofort und „ohne Gedanken an später“. Schlau ist das nicht: Lasse man einen Fisch nur ein Jahr länger im Wasser, habe er sich fortgepflanzt, sein Gewicht verdoppelt. „Aber so wird nicht gedacht.“
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Prozess um verprügelte Neonazis
Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Kein Bock auf Sahra
bpb-Präsident zum Zustand der Demokratie
„Das ist die Stunde der Stabilokraten“
Deutsche Bahn
Es ist ein Desaster
Aufnahme gefährdeter Afghan*innen
Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat
Volksentscheid übers Grundeinkommen
Stinkt Geld aus Amerika besonders?