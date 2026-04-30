Streit, Versöhnung und viel Diplomatie Wohin mit der EU?

Sie ist uneins, zerstritten und handlungsunfähig. Das sind nur einige der Schlagworte, die in den vergangenen Tagen in den Medien verwendet wurden, wenn es um die EU geht und um Europa. Ist das Projekt Europäische Union gescheitert? Geht etwa eine große Liebe zu Ende?

Darüber haben taz-Redakteur*innen Tanja Tricarico und Anastasia Zejneli auf dem taz lab in einer Sonderfolge der Fernverbindung gesprochen. Florian Bayer, Wien-Korrespondent und Ungarn-Experte, erzählt vom Wahlerfolg Petér Magyars in Ungarn und die Herausforderungen, die für seine Tisza Partei bevorstehen. Er gibt zu bedenken, dass Magyar zwar nicht Viktor Orbán ist, aber dennoch auch aus dem ehemaligen Fidesz Lager kommt und konservative Politik machen wird. „Beim Thema Ukraine und Russland ist zum Beispiel noch unklar, wie die neue Linie Ungarns sein wird“, gibt er zu bedenken.

In Schweden spitzt sich derweil die Lage zu: „Kristersson hat als Ministerpräsident kaum noch Verhandlungsmasse“, warnt Schweden-Korrespondentin Anne Dieckhoff. Daher habe er nun angekündigt bei einer möglichen Regierungsbildung auch mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten zusammenarbeiten zu wollen. „Viele Schwe­d*in­nen sind schockiert über diese Entwicklung“, erzählt sie. Sie würden ihr eigenes Land nicht wiedererkennen.

Auch EU-Korrespondent Eric Bonse erklärt, warum zuletzt „in Brüssel keine Champagnerflaschen geköpft wurden“. Wie er auf die nationalen Herausforderungen der Mitgliedsstaaten blickt und wie die drei Korrespondenten ihre Beziehung zur EU definieren würden, erzählen sie in der neuen Folge der Fernverbindung.

Diese Folge der Fernverbindung wurde am 26. April 2026 um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit aufgezeichnet.

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