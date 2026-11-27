Am Donnerstag um 16 Uhr sind die Treppen zum Raum He 101 im Institut für Mathematik der TU Berlin gefüllt mit Student:innen. Am Eingang zu dem 800 Plätze großen Hörsaal werden den Studierenden nach Vorzeigen ihres Studentenausweises pinke Zettel ausgehändigt. Als sie sich im Saal verteilt haben, ist die Kapazität des Raums zwar nicht ganz ausgeschöpft, aber dennoch nehmen beeindruckend viele Menschen an dieser Vollversammlung teil. Hinter dem „Tagespräsidium“ auf der Bühne hängt ein lilafarbenes Banner mit den Worten „Ihr habt uns kaputtgespart“.

Schon die ersten Redebeiträge zeigen, wie dramatisch die Lage an der Universität ist. „Niemand hat mir gesagt, dass ich schneller studieren soll, als die Uni insolvent gehen kann, oder dass mir wortwörtlich die Decke auf den Kopf fällt“, so eine Rednerin.

 Niemand hat mir gesagt, dass ich schneller studieren soll, als die Uni insolvent gehen kann

Tatsächlich ist die Infrastruktur der Hochschule am Ende. 14 Gebäude des Campus sind von baulichen und technischen Problemen betroffen, mehr als ein Fünftel der Hochschulflächen kann wegen dieser Mängel nicht genutzt werden. Seit Mai ist zusätzlich das Hauptgebäude der Universität aufgrund von mangelnden Brandschutzanforderungen und Wasserschäden geschlossen. Nach Angaben der TU beläuft sich der Sanierungsstau auf 2,4 Milliarden Euro.

Kürzungen gefährden Abschlüsse

Auch andere Stu­den­t:in­nen berichten von ihren Problemen, ausgelöst durch die Kürzungen der Mittel für die Hochschule. „Veranstaltungen werden hin und her gelegt. Wenn ich das nicht mitbekomme, muss ich die ausfallen lassen“, berichtet Natasha, Studentin für Maschinenbau. „Wir haben die Nachricht bekommen, dass das Geld für unseren Studiengang so krass gekürzt wurde, dass wir wahrscheinlich keinen Abschluss machen können“, sagt ein anderer Student.

Beschlossen werden von der Vollversammlung die Forderung nach der Rücknahme aller Kürzungen durch den Senat und die Behebung der Missstände durch neue Investitionen, aber auch die Forderung nach einem Bekenntnis des Universitätspräsidiums zur Zivilklausel und ein Ende jeglicher Kooperationen mit der Bundeswehr oder Rüstungsunternehmen. Darüber hinaus soll auch jede Kooperation mit israelischen Universitäten beendet werden, die an Rüstungsforschung für die IDF oder im weiteren Sinne „an Krieg und Genozid“ beteiligt sind.

Die Cafeteria wird besetzt

Wie das Tagespräsidium dann mitteilt, haben Stu­den­t:in­nen währenddessen die wegen technischer Mängel gesperrte Cafeteria im Mathematikgebäude besetzt. Sie wollen sie mit eigenen Mitteln und Kräften während der Besetzung sanieren. Die Vollversammlung beschließt, die Sitzung in der Cafeteria im 9. Stock fortzusetzen.

Nachdem sich die Studierenden dort mit einem Teller Linseneintopf gestärkt haben, geht es weiter. „Wir werden einen Raum schaffen, in dem man freier ist als in anderen Räumen an der TU“, sagt eine Sprecherin. Freitags und montags sollen Workshops stattfinden, in denen das Mathematikgebäude saniert werden soll. Schäden können auf einer Website von den Stu­den­t:in­nen gemeldet werden. „Die Workshops verfügen über eine Grundlage an Sanierungsmaterial, sind aber auf weitere Spenden angewiesen“, so die Sprecherin.

Die TU-Studierenden sind nicht die einzigen, die sich zu solchen Maßnahmen gezwungen sehen. An der Humboldt-Universität hat „Gen Z regelt Studis“ derweil zu einer Vollversammlung aufgerufen, an der laut der Gruppe 750 Studierende teilnahmen. Beschlossen wurde ein Bildungsstreik für den kommenden Montag. In einem Appell fordern die Studierenden das Präsidium und die Lehrenden auf, sich der Aktion anzuschließen. Insgesamt hätten sich am Donnerstag in Berlin 1.400 Studierende an Vollversammlungen beteiligt, so die Gruppe.

Bundesweit kam es in den vergangenen Tagen zu Aktionen an Universitäten. So boykottierten etwa an der Uni Freiburg Hunderte Studierende die Lehrveranstaltungen und besetzten Gebäude – weitere Aktionen sind für kommende Woche angekündigt. Auch an der Uni Kassel laufen aktuell Streiks und Besetzungen dagegen, dass das dortige Präsidium die Zivilklausel aufgekündigt hat, die militärische Forschung untersagte.