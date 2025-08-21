piwik no script img

taz zahl ich

Statistik von HilfsorganisationImmer mehr Erwerbstätige von Wohnungslosigkeit bedroht

Über 13 Prozent derjenigen, die wegen Wohnungsnot beraten werden, haben einen Job. Auch Familien mit Kindern sind zunehmend betroffen, berichtet eine Hilfsorganisation.

Ein blau gestrichener Flur, an den Wänden sind Kinderzeichnungen
In einer Notunterkunft für wohnungslose Familien in Berlin Foto: Berlinfoto/imago

Berlin epd | Wohnungsnot trifft zunehmend erwerbstätige Menschen. In einem am Donnerstag in Berlin von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) veröffentlichten Bericht heißt es, inzwischen seien 13,1 Prozent der Klienten der Wohnungsnotfallhilfe erwerbstätig, fast zwei Prozentpunkte mehr als 2015 (11,3 Prozent; 2019: 12,4 Prozent). Der Verband spricht von einem besorgniserregenden Trend.

Die BAGW stützt sich dabei auf die Auswertung von mehr als 43.000 Beratungsgesprächen in 237 Einrichtungen aus dem Jahr 2023. Laut Statistik waren drei Viertel der Klienten „von Wohnungslosigkeit betroffen“ (74,6 Prozent), verfügten also über keinen „abgesicherten Wohnraum“. Fast jeder Zehnte (9,3 Prozent) war „unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht“. 3,3 Prozent der Beratungen betrafen „unzumutbare Wohnverhältnisse“. Hinzu kamen Beratungen, bei denen kein aktueller Wohnungsnotfall vorlag.

Beunruhigend ist laut BAGW der anhaltend hohe Anteil von Familien in der Wohnungsnotfallhilfe. So lebten elf Prozent aller erfassten Personen mit mindestens einem Kind im Haushalt. Dem Statistikbericht zufolge sind insbesondere Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit von Wohnungsnot betroffen. Demnach verfügten gut 38 Prozent aller Klienten über keine deutsche Staatsangehörigkeit. Dies sei ein neuer Höchststand.

Die Vorsitzende der BAGW, Susanne Hahmann, forderte einen deutlichen Ausbau des sozialen Wohnraums, um Wohnungslosigkeit wirksam bekämpfen zu können. „Zentrale Stellschraube ist der bezahlbare Wohnraum“, sagte Hahmann dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Die Anzahl der Wohnungen mit Sozialbindung muss wieder steigen. Wir befinden uns heute in einer Krise, die absehbar war, und vor der wir schon vor 20 Jahren gewarnt haben.“

Hahmann forderte zugleich mehr Prävention. Dazu gehöre es, Zwangsräumungen zu vermeiden und höhere Mietobergrenzen in den Jobcentern. Zudem müsse der uneingeschränkte Zugang zu Hilfen gewährleistet werden, unabhängig vom Aufenthaltsstatus der betroffenen Personen. Hahmann ist Geschäftsführerin der Diakonie Michaelshoven Soziale Hilfen GmbH in Köln. Das vom Europäischen Parlament und vom Bundestag ausgegebene Ziel, bis 2030 die Obdach- und Wohnungslosigkeit abzuschaffen, nannte sie unrealistisch.

Es hänge nun an Bauministerin Verena Hubertz (SPD), inwieweit der Nationale Aktionsplan zur Beseitigung der Wohnungslosigkeit mit finanziellen Mitteln ausgestattet und konkreten Maßnahmen untermauert werde. „Nur dann kann sich etwas bewegen“, sagte die Diakonie-Geschäftsführerin: „Das Recht auf eine Wohnung ist ein wichtiges Menschenrecht.“

Das Statistische Bundesamt hatte im Juli einen erneuten Anstieg der Wohnungslosenzahlen in Deutschland gemeldet. Demnach waren zum Stichtag 31. Januar 2025 rund 474.700 Menschen in überlassenem Wohnraum, bei Freunden, in Sammelunterkünften oder Einrichtungen für Wohnungslose untergebracht, acht Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl ist auch deshalb so hoch, weil hier Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften mitgezählt werden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Wohnungslosigkeit #Obdachlosigkeit #Mieten #Wohnungspolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Kinder auf einer Schaukel in der Flüchtlingsunterkunft Tegel

Kinder-Wohnungslosigkeit in Berlin

Jung und ohne Aussicht

Mehr als 15.000 Minderjährige in Berlin sind wohnungslos – Tendenz steigend. Der Kinderschutzbund fordert Maßnahmen, die Grünen einen Systemwechsel.
Von Marie Frank
Zahlreiche Betten stehen in Schlafräumen für Männer in der Kältehilfe-Notübernachtung in der Bergstraße im Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Wohnungslosigkeit in Berlin

Außer Kontrolle

Die Zahl der Wohnungslosen in Berlin steigt immer weiter. Dabei will die Politik Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen. Kann das klappen?
Von Lea Knies
Ein Matratzenlager, Einkaufswagen gefüllt mit Sachen, ein Zelt vor einer Mauer

Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit

Niemand soll mehr wohnungslos sein

Etwa 50.000 Menschen leben auf der Straße. Nun hat das Kabinett einen ersten Aktionsplan beschlossen – mit teils vagen Formulierungen.
Von Sean-Elias Ansa und Jasmin Kalarickal

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion

Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus

3

Reaktionen zu Klöckners taz-Vergleich

„Medienpolitische Version der Hufeisentheorie“

4

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

5

Verkehrswende in Paris

Blick in die Zukunft

6

CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion

Sexuelle Identität entzweit Union