piwik no script img

Sportlerin für FrauenrechteRennen für afghanische Mädchen

Alina Schwermer
von Alina Schwermer

Robina Jalali ist als erste Afghanin bei Olympia und zieht später ins Parlament ein. Seit die Taliban wieder an der Macht sind, fehlt von ihr jede Spur.

Zwei Läuferinnen bei der Staffelübergabe, gezeichnet nicht fotografiert
Bild: Carmen Seils

R obina Jalali ist früh um ihr Leben gelaufen. In den Hügeln bei Kabul trainiert sie barfuß oder in Sandalen. Als sie mit Sprintwettbewerben beginnt, allein unter Jungs, werfen die Taliban Drohbriefe vor ihrem Haus ab. „Ich habe geweint und gefragt: Warum kann ich nicht sein wie die Männer?“ Noch als Kind sagt die afghanische Spinterin ihrem Vater: „Betrachte mich nicht als Frau. Behandle mich wie einen Sohn.“

Robina Jalali hat Glück. Ihr Vater, ein liberaler Geschäftsmann, unterrichtet seine sieben Töchter während der ersten Taliban-Herrschaft heimlich zu Hause. Robina Jalali erinnert sich später an das Aufwachsen als Mädchen unter den Taliban: „Man konnte nicht zur Schule, nicht spielen, nichts machen. Man war einfach die ganze Zeit zu Hause.“ Eine Schule besucht sie erst mit 16 Jahren, nach dem Sturz der Islamisten. Und mit 17 nimmt sie 2004 gemeinsam mit der Judoka Friba Razayee als erste afghanische Frau an Olympia teil.

Jalali wird damit Postergirl des gern zitierten olympischen Geistes, bei dem es nicht ums Gewinnen geht, sondern ums Dabeisein. Über hundert Meter wird sie 2004 mit 14,14 Sekunden Vorletzte, bei ihrer zweiten Olympiateilnahme 2008 wird sie Letzte. „Mein Hauptziel war nicht der Sieg. Ich wollte den Mädchen zeigen, dass es eine Welt jenseits ihres Elends gibt.“

Jalali tritt mit Hidschab und lockerer langer Hose an, und unter dem Nachnamen Muqimyar statt ihres Familiennamens. „Ich wollte nicht, dass die Islamisten meinen Traum beschmutzen, indem sie mich für meine Kleidungswahl kritisieren“, erklärte sie später das konservative Outfit. Viel Hass bekommt sie trotzdem, etwa weil sie als Frau ins Ausland reist. „Ich hatte keine öffentliche Unterstützung.“

Kandidatur fürs afghanische Parlament

Im Gegensatz zu anderen Athletinnen entscheidet Robina Jalali, in der Heimat zu bleiben. „Ich habe jeden Tag mit Angst gelebt. Wenn ich der Angst nachgebe und das Land verlasse, was passiert mit all den Afghan:innen, die zurückbleiben? Was für ein Vorbild wäre ich?“ Nach ihrer Karriere arbeitet sie für die Kabul Bank, dann wählt sie einen weiteren ungewöhnlichen Weg: Mit nur 25 Jahren kandidiert Jalali 2010 als Parteilose für das afghanische Parlament, es geht ihr vor allem um Frauenrechte.

Wieder erhält sie Morddrohungen. „Nachts hänge ich meine Plakate auf und morgens sind sie weg“, erzählt sie der BBC. Täglich gehen Gerüchte um, man habe sie ermordet. Die Scheibe ihres Wagens wird eingeschlagen. Außerhalb des Stadtzentrums kann sie aus Sicherheitsgründen nicht auftreten. Kritisiert wird Robina Jalali auch von Aktivistinnen. Sie sei eine Opportunistin ohne politische Erfahrung. Und Teil der korrupten US-gestützten Nomenklatura um Präsident Hamid Karsai – dessen Bruder gehört die Bank, wo Jalali arbeitet.

2010 wird Robina Jalali nicht gewählt, aber 2018 zieht sie ins Parlament ein. Im selben Jahr wird sie Vizepräsidentin des Olympischen Nationalen Komitees von Afghanistan und im Januar 2020 Chefin des afghanischen Leichtathletikverbands. Jalali bleibt unverheiratet. Und unerschrocken. „Mir sind die Drohungen der Taliban egal, ich bin sie gewöhnt“, sagt sie einmal. Die Ex-Sprinterin gehört zu jenen, die einen Kompromiss mit den Taliban befürworten: Solange diese die Verfassung akzeptierten und Frauen das Recht auf Arbeit, Sport und Bildung einräumten, habe sie kein Problem mit ihnen.

Vielleicht ist das naiv. Auch unter der desaströsen US-Besatzung befürworten viele afghanische Männer etwa körperliche Züchtigung und Ermordung von vermeintlich unsittsamen Frauen. Im August 2021, während des chaotischen Truppenabzugs, kommen die Taliban sofort wieder an die Macht. Seither fehlt von Robina Jalali jede Spur.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Alina Schwermer

Alina Schwermer

 freie Autorin
Jahrgang 1991, studierte Journalismus und Geschichte in Dortmund, Bochum und Sankt Petersburg. Schreibt für die taz seit 2015 vor allem über politische und gesellschaftliche Sportthemen und übers Reisen. Autorin mehrerer Bücher, zuletzt "Futopia - Ideen für eine bessere Fußballwelt" (2022), das auf der Shortlist zum Fußballbuch des Jahres stand.
Themen #Kolumne Erste Frauen #Afghanistan #Leichtathletik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Portrait von Tugba Tekkal
Fußballerin Tuğba Tekkal „Auf dem Platz fragt keiner, wo du herkommst“
Erst kickte Tuğba Tekkal heimlich auf dem Bolzplatz, später in der Bundesliga. Heute setzt sie sich mit Fußball für Mädchen ein.
Interview von Marie Gogoll
Porträtfoto Khalida Popal
Comeback der afghanischen Fußballerinnen Freiheit auf dem Rasen
Die Fifa will dem geflüchteten afghanischen Nationalteam der Frauen Freundschaftsspiele ermöglichen. Vorkämpferin Khalida Popal fordert mehr.
Von Frank Hellmann
Kämpferin für die Rechte afghanischer Fußballerinnen: Khalida Popal.
Frauenfußball in Afghanistan Die Flucht der 70
Kolumne Über den Ball und die Welt von Martin Krauss
Über 70 afghanische Fußballerinnen fliehen nach Australien. Dass es nicht mehr sind, liegt auch an Versäumnissen der Fifa.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Anerkennung eines Staates Palästina Viel mehr als reine Symbolpolitik
2
Antideutsche Linke Absicht, rechte Wirkung
3
Prozesswelle gegen Antifas „Ein klarer Versuch der Einschüchterung“
4
Warnung vor noch größerer Klimakrise Unfassbare drei Grad mehr für die heute Lebenden
5
Angriffe auf kritische Infrastruktur Stich um Stich um Stich
6
Nationalitäten-Nennung bei Straftaten Statistische Hetze