Soziologin zu Rollenbildern in der Krise: „Frauen sind besonders getroffen“

Mareike Bünning forscht am Wissenschaftszentrum Berlin in der Gruppe „Arbeit und Fürsorge“ zu den Themen Geschlecht, Familie, Arbeit und soziale Ungleichheit. Die Studie „Alltag in Zeiten des Corona-Virus“ ist am 23. März gestartet. Für die jetzt vorliegenden Zwischenergebnisse wurden die Datensätze von 6.200 Teilnehmer*innen zwischen 18 und 65 Jahren ausgewertet. Hier kann weiterhin an der Studie teilgenommen werden.