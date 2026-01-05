piwik no script img

SiedlergewaltWieder Schüsse im Westjordanland

Am Wochenende gab es in mehreren palästinensischen Dörfern Auseinandersetzungen zwischen Siedlern und Einwohnern. Teilweise wurde scharf geschossen.

Eine Gruppe von Menschen in karstiger Landschaft
Palästinenser kehren im Oktober 2025 nach Farkha zurück, nachdem sie von israelischen Soldaten an der Olivenernte gehindert wurden Foto: Mohamad Torokman/reuters
Serena Bilanceri

Aus Amman

Serena Bilanceri

Schreie in der Nacht, Männer in Steppjacken und Hoodies, die am Straßenrand stehen oder wegrennen, ein Wagen mit roter Sirene, das grelle, blaue Licht eines Scheinwerfers. Das alles dokumentieren Videoaufnahmen von der Nacht von Freitag auf Samstag aus der Ortschaft Farkha, südlich von Nablus im Westjordanland.

Fest steht, dass in dem palästinensischen Dorf Schüsse gefallen sind. Israelische Staatsbürger haben sie abgefeuert, das ist ebenfalls klar. Die Videos können nicht unabhängig überprüft werden, die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa schreibt jedoch, über 50 israelische Siedler hätten am Abend das Gebiet am nördlichen Rand von Farkha gestürmt. Laut dem Dorfvorsteher Mustafa Hammad seien die Siedler in das ländliche Gebiet eingefallen und hätten auf Jugendliche scharf geschossen. Verletzte gab es keine.

Auf Nachfrage der taz schreibt das israelische Militär, eine Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern sei ausgebrochen, bei der Steine geworfen wurden. Dabei habe ein israelischer Zivilist einen Schuss in die Luft abgegeben, zur Abschreckung. Sol­da­t*in­nen hätten die Israelis dann aus der Gegend vertrieben.

Weitere arabische Medien haben über den Vorfall berichtet, etwa das Nachrichtenportal Middle East Eye. Obwohl es keine direkte, physische Konfrontation gab, werten die Ein­woh­ne­r*in­nen den Angriff als Einschüchterungsversuch, um die israelischen Siedlungen in der Region auszuweiten. Das 1.800-Seelen-Dorf befindet sich an einem Knotenpunkt zwischen den Gebieten A, B und C, den verschiedenen Sektoren der von Israel besetzten Gebiete.

Neue Siedlung soll nebenan entstehen

Gebiet A des Westjordanlands ist seit den Oslo-Abkommen unter palästinensischer Kontrolle, im Gebiet B teilen sich die palästinensische Autonomiebehörde und das israelische Militär die Sicherheitsverwaltung, Gebiet C steht völlig unter israelischer Kontrolle. Siedlungen sind unter internationalem Recht illegal, ebenso die israelische Besatzung des Gebiets.

Farkha ist für sein demokratisches, gendergerechtes Verwaltungsmodell bekannt. Und für ein innovatives Projekt, um das Dorf unabhängig zu machen, was Energie, Nahrung und Infrastruktur betrifft. Die Gemeinde stand indes mehrfach wegen Siedlergewalt in den Schlagzeilen, eine neue Siedlung soll auf konfisziertem Land nebenan entstehen.

Der Angriff in Farkha war nicht der einzige Zwischenfall mit Feuerwaffen am Wochenende. In dem Dorf Kisan nahe Bethlehem hat ein israelischer Mann das Feuer auf einen palästinensischen Teenager eröffnet und ihn am Becken verletzt. Laut Wafa hatten am Samstag Dutzende Siedler das Dorf gestürmt, Felder verwüstet, Razzien in Häusern durchgeführt und dabei scharf geschossen.

Tägliche Angriffe

Younes Arar, Mediendirektor der palästinensischen Kommission für Widerstand gegen die Kolonisierung, einem Organ der Palästinensischen Autonomiebehörde, sagt, die Ein­woh­ne­r*in­nen hätten sich ohne Schusswaffen verteidigt und seien unter Beschuss geraten. Tagtäglich passierten seit dem 7. Oktober Angriffe, man wolle die Menschen aus dem Dorf vertreiben, jetzt sogar mit Schusswaffen. „Und wenn sich Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen wehren, werden sie verhaftet“, so Arar. Eine gesamte Familie wurde am Samstag festgenommen.

Das israelische Militär schrieb hingegen, die Palästinenser hätten israelische Hirten mit Steinen attackiert, drei Re­ser­vis­t*in­nen hätten interveniert und seien ebenfalls mit Steinen beworfen worden, daraufhin hätten sie das Feuer eröffnet. Zwei Israelis und ein Palästinenser wurden verletzt.

Im Jahr 2025 sind laut Vereinten Nationen etwa 240 Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen im Westjordanland von Israelis getötet worden, die große Mehrheit von Streitkräften. Ein Viertel davon waren noch Kinder. Fast 1.800 Siedlerangriffe gab es demnach vergangenes Jahr, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu noch vor drei Jahren. Zehn palästinensische Gemeinden sind jetzt komplett verwaist, mehr als 1.600 Pa­läst­in­se­r*in­nen wurden durch Siedlergewalt vertrieben.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nahost-Konflikt #Westjordanland #Israel #Palästina #Jüdische Siedler
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schafe grasen an einem Zaun, der von Soldaten bewacht wird
Siedlergewalt im Westjordanland Es gilt das Recht des Stärkeren
Kommentar von Serena Bilanceri

Seit Jahren ist das Leben im Westjordanland von Gewalt und Unrecht geprägt. Die Lage spitzt sich immer weiter zu – und kaum jemand schaut hin.

Protestierende auf einer Straße mit Megaphon
Protest gegen Gewalt im Westjordanland „Wir lassen uns nicht abschrecken“

Aktivisten aus Israel wollten palästinensische Bauern vor Angriffen schützen. Am Checkpoint werden sie aufgehalten – und protestieren einfach dort.

Von Dinah Riese
Ein palästinensischer Bauer steht in einem blauen Kaftan zwischen seinen zerstärten Weinreben, die Wasserleitungen liegen kreuz und quer auf dem Feld
Gewalt im Westjordanland Oscars, Olivenbäume, Ohnmacht

In Masafer Yatta fürchten Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen die Siedlergewalt. Einen berühmten Filmemacher traf es bereits. Eine Reise durch ein zerrissenes Land.

Von Serena Bilanceri
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
2
Anschlag auf das Berliner Stromnetz Letzte Warnung
3
Venezuelas Öl wird nicht gebraucht Trumps Öl-„Deals“ in Venezuela werden scheitern
4
Stromausfall im Berliner Südwesten Zu Hause in Blackouthausen
5
„Friedensplan“ für Gaza Die Waffen schweigen nicht
6
US-Angriff gegen Venezuela Wir teilen uns die Welt, wie es uns gefällt