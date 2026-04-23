Ein Mann in den Zwanzigern ist das neuste Opfer der Gewalt radikaler Siedler im Westjordanland. Odeh Awawda wurde laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa von einem Siedler am Rande des Dorfes Deir Dibwan nahe Ramallah in den Rücken geschossen. Er verstarb kurz nach seiner Ankunft im Krankenhaus am Mittwochabend. Zeitgleich stürmten israelische Truppen das Dorf und nahmen Dutzende Palästinenser fest. Ein Video zeigt eine Reihe von über 30 Männern, die in einer Reihe entlang einer Straße abgeführt werden.

Die israelische Zeitung Times of Israel berichtet: Das israelische Militär bestätigt, dass seine Truppen ausgerückt sein, um eine Auseinandersetzung zwischen Siedlern und Palästinensern zu unterdrücken. Das Militär bestätigte: Es habe keinen Schuss auf die Dorf­be­woh­ne­r*in­nen abgefeuert. Daher könne die Kugel, die Awawda getroffen hat, nur aus der Waffe eines Siedlers stammen.

Die Sol­da­t*in­nen hätten dann die Israelis aus dem Dorf „extrahiert“ und in die nächste Polizeistation gebracht. Es ist unklar, ob jemand für den Tod von Awawda zur Rechenschaft gezogen wird. Unklar ist ebenfalls, wieso das Militär eine derartige Massenfestnahme von Palästinensern vorgenommen hat. Die Behörden haben alle Inhaftierten kurze Zeit später Berichten zufolge allerdings wieder freigelassen.

Letzter Siedlerangriff vor weniger als 48 Stunden

Weniger als 48 Stunden zuvor hatten Siedler zwei weitere Menschen im Westjordanland umgebracht. Einer von ihnen war noch ein Kind, 14 Jahre alt. In Al-Mughayyir, einem Dorf nördlich von Ramallah, das immer wieder von Gewalt betroffen ist, hatten Siedler am Montag in der Nähe einer Schule das Feuer eröffnet. Dabei starben der 14-Jährige, sowie ein 32-jähriger Verwandter eines Schülers. Vier weitere Menschen wurden verletzt.

Laut Augenzeugenberichten waren die Siedler von Soldaten begleitet. Ein Video zeigt einen Mann in Uniform, der mehrere Sekunden lang aus einem Gewehr feuert. Palästinensische Medien identifizierten ihn nach eigenen Angaben als Reservisten; laut Medienberichten wurde er anschließend vom Dienst suspendiert. Ob er verhaftet wurde, ist unbekannt.

Das israelische Militär hatte seine Truppen ins Dorf geschickt, nach Berichten über Steinwürfe auf ein Fahrzeug von Israelis. Der Reservist soll sich zunächst in dem Auto befunden und im Anschluss das Feuer auf „Verdächtige“ im Dorf eröffnet haben.

Neun Tote durch Siedlergewalt in zwei Monaten

Seit dem Beginn des Irankriegs Ende Februar ist die Gewalt im Westjordanland weiter entflammt. Laut dem Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten kamen bis Sonntag 28 Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen um, mindestens neun davon durch Siedler. Etwa 300 Menschen wurden bis Ende März verletzt, mehr als die Hälfte durch israelische Zivilist*innen. Das israelische Militär selbst dokumentierte für das Jahr 2025 im Schnitt 2,4 Siedlerangriffe pro Tag.

Sehr selten werden indes Siedler und israelische Soldaten für Verbrechen gegen Palästinenser angeklagt, geschweige denn verurteilt. Laut der israelischen Nichtregierungsorganisation Yesh Din endeten lediglich drei Prozent aller Anzeigen von Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen gegen Israelis bis Anfang 2025 mit einer Verurteilung.