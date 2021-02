Schulöffnungen in der Pandemie: Wettlauf gegen die dritte Welle

Schulstart In zehn weiteren Bundesländern sind die Grundschulen seit Montag wieder geöffnet. In Niedersachsen und in Sachsen sind sie bereits seit Januar beziehungsweise seit der vergangenen Woche offen. In Sachsen-Anhalt und Hamburg bleiben die Schulen weiterhin geschlossen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ab Mittwoch in den Kreisen Präsenzunterricht, wo die 7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. In Bremen waren die Schulen durchgängig geöffnet und lediglich seit 16. Dezember die Präsenzpflicht ausgesetzt.

Impfungen für Lehrkräfte Am Montag einigten sich die Ge­sund­heits­mi­nis­te­r:in­nen von Bund und Ländern, Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sowie Kita-Erzieher:innen in der Impfreihenfolge von Gruppe drei (erhöhte Priorität) in Gruppe zwei (hohe Priorität) hochzustufen. Die Impfungen sollen im März beginnen. (dpa, taz)